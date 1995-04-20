Weinstein Stage Analysis MT4

Weinstein Stage Analysis (MTF) - Professioneller Marktstruktur-Indikator

Dieser Indikator implementiertStan Weinsteins Stufenanalyse in einer sauberen, modernen und vollständigMTF-korrekten Weise für MetaTrader 5.

Er identifiziert automatisch die vier klassischen Marktphasen:

  • Stufe 1 - Basis / Akkumulation

  • Stufe 2 - Aufwärtstrend

  • Stufe 3 - Verteilung

  • Stufe 4 - Abnehmender Trend

Im Gegensatz zu vielen vereinfachten Versionen, dieser Indikator:

  • Berechnet den Trendauf einem gleitenden Durchschnitt eines höheren Zeitrahmens

  • Projiziert die korrekte Stufeauf jeden niedrigeren Chart-Zeitrahmen

  • Wird nicht neu gezeichnet

  • Funktioniert sofort nach dem Laden (keine Aktualisierung erforderlich)

Hauptmerkmale

✔ Multi-Timeframe (MTF) Logik
✔ Kerzeneinfärbung basierend auf der Marktphase
✔ Dynamischer MA aus dem ausgewählten Zeitrahmen
✔ Stabile Phasenübergänge (kein Flackern)
✔ Ideal für Trendhandel, Positionshandel und Marktregimefilterung

Perfekt für Trader, die:

  • Nur in Stage 2 Trends handeln

  • Chop- und Distributionsphasen vermeiden

  • Einstiege im unteren Zeitrahmen mit der Struktur des oberen Zeitrahmens abstimmen

FREE
Elite Renko
Jermaine Wedderburn
5 (2)
Indikatoren
Renko Charts mit Heiken Ashi Filter haben jetzt die Alarme und die Win-Rate . Jetzt können Sie wissen, welches Signal Ihnen den Vorteil verschafft, den Sie für Ihren Handel benötigen. Risiko-Belohnungs-Einstellungen Gewinne gegen Verluste zählen Sie können zwischen vier Alarmtypen wählen, die Sie auf dem Bildschirm, per E-Mail oder per Telefon benachrichtigen. Die Alarmtypen haben auch Puffer für die Verwendung mit der Automatisierung. Dieser Indikator kann in jedes System integriert werden, das
SuperRSI
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der SuperRSI-Indikator ist ein fortschrittlicher Index der inneren Stärke. Der Indikator zeigt nicht die relative Stärke der zu vergleichenden Handelsinstrumente an, sondern die interne Stärke eines einzelnen Instruments, er ist also der "Internal Strength Index". Dies ist eine erweiterte Form des SuperRSI-Indikators . Er wandelt das Signal so um, dass niederfrequente Komponenten viel stärker verzögert werden als hochfrequente Komponenten. Im Allgemeinen haben die Daten des letzten Balkens mehr
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Pro intraday trading
Vahap Yaman
2 (1)
Indikatoren
Hallo Jungs, Um sicher bei Forex zu handeln; Alles, was Sie brauchen, ist der Indikator "Pro Intraday Trading". Der Dezember-Indikator erkennt "Sichere Kauf- / Verkaufs" -Punkte, indem er den "niedrigsten und höchsten Wert des Tages" dieses Instruments in den von Ihnen festgelegten Zeitintervallen analysiert und Ihnen sofort den "Zielkanal Dezember" auf dem Live-Chart gibt. Es bietet Kaufen 1 und kaufen 2 Kanäle (2 blaue Linie Kaufzonen) als sichere Kaufpunkte. Es bietet einen Verkauf 1 sa
Stochastic with Dynamic OSB zones mp
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Stochastik mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, ohne Repainting. – Der Stochastik-Oszillator ist einer der bekanntesten Indikatoren auf dem Markt – das perfekte Trading-Tool für viele Trader. – Er eignet sich hervorragend für Verkaufs- und Kauf-Positionen aus dynamischen Überkauft-Zonen. – Dieser Indikator lässt sich auch hervorragend mit Price-Action-Positionen kombinieren. – Dynamische Überkauft-Zone – oberhalb der gelben Linie. – Dynamische Überver
Pivot Points MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Pivot Points zeigt automatisch tägliche, wöchentliche und monatliche Pivot-Level auf dem Chart an, basierend auf den neuesten Marktdaten. Pivot-Punkte sind ein weit verbreiteter Indikator in der technischen Analyse, besonders im Forex-Markt. Funktionen Sendet Benachrichtigungen, wenn der Preis ein Pivot-Level erreicht.  Bietet vollständige Anpassungsmöglichkeiten für jede Art von Pivot-Level.   Zeigt Pivot-Level für täglich, wöchentlich und monatlich klar und übersichtlich an. Nutzt minimal
Pivot Trend
Harun Celik
5 (2)
Indikatoren
Der Pivot-Trendindikator ist ein Trendindikator, der die Standard-Pivot-Berechnung und einige Indikatoren verwendet. Der Zweck des Indikators besteht darin, die möglichen Trends anhand des Pivot-Punkts zu berechnen. Außerdem soll er dem Benutzer eine Vorstellung von der Trendrichtung vermitteln. Sie können diese Anzeige als reinen Trendindikator verwenden. Oder mit anderen Indikatoren, die für Ihre Strategie geeignet sind. Merkmale Der grüne Balken zeigt den Aufwärtstrend an. Der rote Balken st
PA Analyzer
Darko Licardo
5 (2)
Indikatoren
Mit dem PA Analyzer sehen Sie die Preisbewegung aus einer anderen Perspektive. Sobald Sie das volle Potenzial des PA Analyzers ausgeschöpft haben, wird dieses Tool ein wesentlicher Bestandteil Ihres Handelssystems sein. PA Analyzer ermöglicht die Analyse des Marktpreises und markiert automatisch Unterstützung und Widerstand in allen Zeitrahmen. Mit diesem Indikator lässt sich leicht erkennen, ob sich der Kurs in einer Spanne oder einem Trend befindet, und er generiert dynamische Gewinnmitnahmez
Projected Moving Average MT4
Mario Jemic
Indikatoren
Projizierter gleitender Durchschnitt Ein sauberes und praktisches Tool für gleitende Durchschnitte, das für Händler entwickelt wurde, die einen klareren Überblick über die kurz- und mittelfristige Trendrichtung haben möchten. Der projizierte gleitende Durchschnitt verschiebt einen Standard-SMA um die Hälfte seiner Periode nach vorne und schafft so eine glatte Projektionszone, die mit jeder neuen Kerze dynamisch aktualisiert wird. Auf diese Weise lässt sich leichter erkennen, wohin sich der gleit
Storm Prices
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Die Storm Prices Indikator ist trendy, Pfeil-Familie. Es ist einfach zu arbeiten und zu verstehen, wenn der erste rote Pfeil erscheint, müssen Sie kaufen, wenn der erste blaue Pfeil erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet. Der Indikator führt Berechnungen auf der Grundlage mehrerer technischer Indikatoren durch. Er bestimmt die Richtung des Trends und gibt eine ziemlich klare Angabe der Position. Der Indikator ermöglicht es Ihnen, die Möglichkeiten für einen k
Contraction Breakout
Darko Licardo
Indikatoren
Als Händler wissen wir, dass das Erkennen von Preisrückgängen und Konsolidierungen für einen profitablen Handel entscheidend ist. Glücklicherweise steht uns ein leistungsfähiges Instrument zur Verfügung. Der Indikator für den Handel mit Preiskonsolidierungen ist so konzipiert, dass er Preisrückgänge erkennt und uns bei deren Entstehung warnt. Dies geschieht durch die Analyse historischer Kursdaten und die Identifizierung von Preisaktionsmustern. Der Algorithmus nutzt diese Informationen dann, um
Reverse MACD MT4
Mario Jemic
Indikatoren
Reversing MACD - Indikator-Übersicht Reversing MACD ist ein vorausschauendes Analysewerkzeug, das den genauen Preis berechnet, den der nächste Balken erreichen müsste , damit sich die MACD-Linie und die Signallinie auf der kommenden Kerze kreuzen . Anstatt darauf zu warten, dass sich die beiden Linien im Nachhinein kreuzen, beantwortet der Indikator eine viel wichtigere Frage: "Bei welchem Preis wird der MACD auf dem nächsten Balken kreuzen?" Kerngedanke des Indikators Der herkömmliche MACD reag
Real Trading
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Sie können mit jedem Basiswert handeln, aber Testspezialisten bevorzugen das Währungspaar USD / JPY, EUR / USD. Die günstigste Zeit für die Arbeit gilt als die europäische, amerikanische Session. von korrekten Transaktionen Wenn der blaue Pfeil unter der Kerze erscheint, wird die UP-Option erworben. Wenn der rote Pfeil erscheint, wird die Option DOWN erworben. Eine Besonderheit des Indikators sollte beachtet werden: ein Signal wird gebildet, wenn eine Kerze geöffnet wird, die Eröffnung eines Han
Sinus wave
Guner Koca
5 (1)
Indikatoren
Der Sinuswellen-Indikator ist ein ganz gewöhnlicher Oszillator, um Divergenzen zu finden. Er funktioniert für alle Paare und alle Zeitrahmen. geeignet für erfahrene und Anfänger Trader... Indikator arbeitet in Richtung der Preise... wenn die sinuswelle nach oben geht, bedeutet das, dass die preise steigen werden. und während Sinuswelle gehen nach unten, dass bedeutet, dass die Preise gehen nach unten. es gibt divegency, wenn Trendumkehr. Es gibt auch verkaufen Divergenz auf Bärenmärkte Es gibt e
Good Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Der Indikator ist für binäre Optionen und kurzfristige Transaktionen auf dem Forex entwickelt, um einen Handel einzugehen, wenn ein Signal erscheint blauer Pfeil nach oben kaufen roter Pfeil nach unten Verkaufssignal Für Forex auf ein Signal eingeben Ausstieg auf das entgegengesetzte Signal oder Take-Profit Für binäre Optionen Geben Sie auf 1 Kerze, wenn das Geschäft geht negativ, setzen Sie einen Fang auf die nächste Kerze Funktioniert auf allen Zeitrahmen Wenn Sie einen Filter wie Rsi anwenden
FX Flow
Eva Stella Conti
Indikatoren
Der FX Flow-Indikator kann als Antizipator für den nächsten Trend verwendet werden, der vorzugsweise durch die Price Action oder einen anderen Oszillator (RSi, Stochastic ..) bestätigt wird. Er berücksichtigt die Geldströme der wichtigsten Währungen USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY und verarbeitet sie. Hervorragendes Werkzeug für Indizes, aber auch für Korrelationen zwischen Währungen. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Blaue Linie: Bullenmarkt Gelbe Linie: Bärenmarkt Hinweis : Wenn der Indikat
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Golden AI II
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Golden AI ist ein automatischer Trading Advisor (EA), der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) auf der MetaTrader 4 (MT4) Plattform entwickelt wurde. Er basiert auf einem ausgeklügelten Algorithmus, der Preisbewegungen und fortschrittliche Mustererkennungstechniken nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Der Golden AI Advisor überwacht nicht nur die Preisbewegungen. Er analysiert Charts, identifiziert
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Experten
Scalper-Roboter für den Zeitrahmen M5. Handelt mit dem Währungspaar GBPUSD. Dieser Roboter wurde von einem Unternehmen professioneller Händler speziell für den Handel mit Pfund Sterling entwickelt. Der Roboter eröffnet täglich etwa 5 bis 15 Trades. Es ist am besten, mit Brokern zu handeln, die einen niedrigen Spread auf GBPUSD von bis zu 10 Pips haben. Die empfohlene Mindesteinzahlung zu Beginn beträgt 500 $ oder mehr. Vorteile: verwendet kein Martingal. kein Netz. Jeder Trade hat einen Stop-L
