Weinstein Stage Analysis MT4
- Indikatoren
- Mario Jemic
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Weinstein Stage Analysis (MTF) - Professioneller Marktstruktur-Indikator
Dieser Indikator implementiertStan Weinsteins Stufenanalyse in einer sauberen, modernen und vollständigMTF-korrekten Weise für MetaTrader 5.
Er identifiziert automatisch die vier klassischen Marktphasen:
-
Stufe 1 - Basis / Akkumulation
-
Stufe 2 - Aufwärtstrend
-
Stufe 3 - Verteilung
-
Stufe 4 - Abnehmender Trend
Im Gegensatz zu vielen vereinfachten Versionen, dieser Indikator:
-
Berechnet den Trendauf einem gleitenden Durchschnitt eines höheren Zeitrahmens
-
Projiziert die korrekte Stufeauf jeden niedrigeren Chart-Zeitrahmen
-
Wird nicht neu gezeichnet
-
Funktioniert sofort nach dem Laden (keine Aktualisierung erforderlich)
Hauptmerkmale
✔ Multi-Timeframe (MTF) Logik
✔ Kerzeneinfärbung basierend auf der Marktphase
✔ Dynamischer MA aus dem ausgewählten Zeitrahmen
✔ Stabile Phasenübergänge (kein Flackern)
✔ Ideal für Trendhandel, Positionshandel und Marktregimefilterung
Perfekt für Trader, die:
-
Nur in Stage 2 Trends handeln
-
Chop- und Distributionsphasen vermeiden
-
Einstiege im unteren Zeitrahmen mit der Struktur des oberen Zeitrahmens abstimmen