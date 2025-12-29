Astro Composite MT5

Astro Composite - erweiterte Beschreibung

Astro Composite bildet einen zusammengesetzten Zyklus durch Summierung der Sinuswellen ausgewählter Planetenbahnen.

Jeder Planet trägt eine zyklische Komponente bei (0 → 360°), und eine optionale Phasenverschiebung ermöglicht die Feinabstimmung des Zyklusbeginns mit der Marktstruktur.

Das Ergebnis ist eine glattere, besser interpretierbare Welle, die eher die dominanten Marktphasen als kurzfristiges Rauschen hervorhebt.

Astro Composite konzentriert sich auf Planeten mit historisch beobachtbarem Markteinfluss und praktischen Zykluslängen.

Häufig verwendete Planeten

Mond - Kurze Zyklen, starkes Timing-Instrument (intraday / kurzfristig).

Merkur - Rhythmus, Übergänge, Trendwechsel.

Venus - Mittelwertumkehr, Gleichgewicht, Marktharmonie.

Mars - Momentum, Volatilitätsausweitung, impulsive Bewegungen.

Jupiter - Expansionsphasen, mittelfristige Trends.

Saturn - Struktur, Kontraktion, langfristige Zyklusgrenzen.

Typische Konfigurationen

Kurzfristiger Handel: Mond + Merkur + Mars

Swing-Trading: Venus + Mars + Jupiter

Langfristig / Makro: Jupiter + Saturn

Phasenverschiebung (warum sie wichtig ist)

Die Märkte stimmen selten perfekt mit den astronomischen Nullpunkten überein.

Wenn man eine kleine Gradverschiebung (z.B. 0-365°) pro Planet zulässt, kann der Trader: