Projected Moving Average MT4
- Indikatoren
- Mario Jemic
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Ein sauberes und praktisches Tool für gleitende Durchschnitte, das für Händler entwickelt wurde, die einen klareren Überblick über die kurz- und mittelfristige Trendrichtung haben möchten.
Der projizierte gleitende Durchschnitt verschiebt einen Standard-SMA um die Hälfte seiner Periode nach vorne und schafft so eine glatte Projektionszone, die mit jeder neuen Kerze dynamisch aktualisiert wird.
Auf diese Weise lässt sich leichter erkennen, wohin sich der gleitende Durchschnitt bewegt, ohne dass vergangene Werte neu gezeichnet werden müssen.
Hauptmerkmale
-
Nach vorne verschobener SMA (Länge/2) für eine klarere Trendprojektion
-
Echtzeit-Aktualisierung des Prognosebereichs
-
Minimale Verzögerung im Vergleich zum klassischen SMA
-
Einfach, sauber und leicht zu interpretieren
-
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
-
Leichtgewichtig, optimiert und schnell
Wie es funktioniert
Der Indikator berechnet einen standardmäßigen einfachen gleitenden Durchschnitt, zeigt ihn jedoch vor dem Preis an, indem er ein "zukünftiges" Segment erzeugt, das der Hälfte des Eingabezeitraums entspricht.
Dieser projizierte Teil wird bei jeder Kerze aktualisiert und hilft Händlern bei der visuellen Einschätzung der kommenden Trendrichtung, Steigung und potenziellen Wendepunkten.
Anwendungsfälle
-
Trendbestätigung
-
Visuelle Projektion der Richtung des gleitenden Durchschnitts
-
Frühzeitige Erkennung von Trendabschwächungen
-
Verbesserung von diskretionären Handelssystemen
Keine Signale. Keine Pfeile. Keine Handelsregeln.
Nur eine saubere, nach vorne verschobene SMA für Händler, die Klarheit der Komplexität vorziehen.