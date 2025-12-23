Reverse Engineered RSI MT4
- Indikatoren
- Mario Jemic
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 23 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Reverse Engineered RSI
Einführung
Reverse Engineered RSI verändert die Art und Weise, wie Händler den RSI-Indikator verwenden.
Anstatt den RSI in einem separaten Oszillator-Fenster anzuzeigen, projiziert dieses Tool die wichtigsten RSI-Stufen - 30, 50 und 70 - direkt auf das Kursdiagramm.
So können Händler sehen, wo überkaufte, überverkaufte und Gleichgewichtszonen mit den tatsächlichen Kursniveaus übereinstimmen - ohne zwischen den Charts zu wechseln oder die Momentum-Bedingungen zu erraten.
Sie erhalten präzise, vom RSI abgeleitete Unterstützungs- und Widerstandsniveaus direkt auf dem Kerzenchart.
Wenn Sie schon immer genau wissen wollten, wo der RSI 30 oder der RSI 70 in Bezug auf den Preis liegt, können Sie das jetzt.Warum sollte man den RSI auf den Kurs umrechnen?
Der traditionelle RSI hat einen großen Nachteil:
Er verbirgt die Momentum-Ebenen außerhalb des Charts und zwingt Händler dazu, die RSI-Bewegungen mental auf den Preis zurück zu übertragen.
Der Reverse Engineered RSI löst dieses Problem durch mathematische Berechnungen:
✔ den genauen Preis, bei dem der RSI 30 betragen würde
✔ den exakten Preis, bei dem der RSI 50 betragen würde
✔ der exakte Preis, bei dem der RSI 70 betragen würde
Diese Werte werden dann als dynamische Linien in Echtzeit projiziert.
Kein Rätselraten.
Keine Schaltfenster.
Keine verlorenen Momentum-Daten.
1. RSI-Unterstützung und -Widerstand (direkt am Preis!)
Die projizierten RSI-Niveaus fungieren als:
-
dynamische Unterstützung
-
dynamischer Widerstand
-
Wendezonen
-
Erschöpfungsbereiche
Der Kurs reagiert oft genau an diesen vom RSI projizierten Grenzen, weil sie die dem Markt zugrunde liegenden Schwellenwerte für die Dynamik darstellen.
2. Ein Chart, alle Informationen
Kein Hin- und Herspringen mehr zwischen:
-
dem Hauptchart
-
dem RSI-Fenster darunter
Alle RSI-Ebenen sind in die Kursbewegung selbst integriert.
Dies macht Ihre Analyse sauberer, schneller und intuitiver.
3. Reversals früher erkennen
Wenn sich der Preis nähert:
-
RSI 30 Projektion → überverkaufte Zone
-
RSI 70 Projektion → überkaufte Zone
-
RSI 50 → Gleichgewichts-/Trendbestätigungszone
Händler können dies visuell erkennen:
✔ wo sich das Momentum verschiebt
✔ wo Umkehrungen wahrscheinlich sind
✔ wo der Preis gedehnt oder ausgeglichen ist
Und das alles, ohne das Hauptdiagramm zu verlassen.
4. Perfekt für Price Action Trader
Reverse Engineered RSI vereinheitlicht:
-
Momentum-Logik
-
Preis-Aktions-Struktur
Der RSI wird zu einem aktiven Teil Ihres Charts - nicht zu einem versteckten Oszillator.Die wichtigsten Vorteile
✔ Funktioniert auf allen Instrumenten: Forex, Indizes, Krypto, Metalle, Aktien
✔ Funktioniert auf allen Zeitrahmen
✔ Zeichnet sich nicht neu auf
✔ Sehr leichtgewichtig - verlangsamt MT4 nicht
✔ Perfekt für Trendhandel, Umkehrungen, Ausbrüche, Scalping
✔ Hervorragend geeignet für das Zusammenspiel mit S/R, gleitenden Durchschnitten, Fraktalen und mehr
1. Bounce Trading
Der Kurs berührt die RSI 30-Linie → suchen Sie nach bullischen Reversal-Setups.
Der Kurs berührt die RSI 70-Linie → achten Sie auf eine bärische Erschöpfung.
2. Ausbruchs-Bestätigung
Ein sauberer Ausbruch über/unter die RSI 50-Projektion ist oft ein Signal:
-
Trendfortsetzung
-
Verschiebung des Momentums
-
starke Tendenz zur Richtungsänderung
3. Momentum-basierte Kanäle
Die RSI-Projektionen 30-50-70 bilden einen natürlichen "Momentum-Korridor" um den Kurs.
4. Ziele und Stopps
Verwenden Sie die vom RSI projizierten Werte als:
-
Gewinnziele
-
Stop-Zonen
-
Erschöpfungsmarker
Mit dem Reverse Engineered RSI (MT4) können Sie den RSI direkt auf dem Preis sehen und erhalten:
-
eine klarere Struktur
-
frühere Signale
-
Stärkerer Zusammenfluss
-
schnellere Ausführung
Es verwandelt verborgene Momentum-Daten in sichtbare, handelbare Preisniveaus.
Wenn Sie exakte RSI-Zonen wünschen, die den tatsächlichen Marktpreisen zugeordnet sind, bietet Ihnen dieser Indikator einen Vorteil, den kein normaler RSI bieten kann.