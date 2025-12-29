Astro Composite MT4

Astro Composite - erweiterte Beschreibung

Astro Composite erstellt einenzusammengesetzten Zyklus durch Summierung der Sinuswellen ausgewählter Planetenbahnen.

Jeder Planet trägt eine zyklische Komponente bei (0 → 360°), und eine optionalePhasenverschiebung ermöglicht die Feinabstimmung des Zyklusbeginns mit der Marktstruktur.

Das Ergebnis ist eine glattere, besser interpretierbare Welle, die eher dievorherrschenden Marktphasen als das kurzfristige Rauschen hervorhebt.

Astro Composite konzentriert sich auf Planeten mithistorisch beobachtbarem Markteinfluss und praktischen Zykluslängen.

Häufig verwendete Planeten

Mond - Kurze Zyklen, starkes Timing-Instrument (intraday / kurzfristig).

Merkur - Rhythmus, Übergänge, Trendwechsel.

Venus - Mittelwertumkehr, Gleichgewicht, Marktharmonie.

Mars - Momentum, Volatilitätsausweitung, impulsive Bewegungen.

Jupiter - Expansionsphasen, mittelfristige Trends.

Saturn - Struktur, Kontraktion, langfristige Zyklusgrenzen.

Typische Konfigurationen

Kurzfristiger Handel: Mond + Merkur + Mars

Swing-Trading: Venus + Mars + Jupiter

Langfristig / Makro: Jupiter + Saturn

Phasenverschiebung (warum sie wichtig ist)

Die Märkte richten sich selten perfekt nach den astronomischen Nullpunkten aus.

Eine kleineGradverschiebung (z. B. 0-365°) pro Planet ermöglicht dem Händler: