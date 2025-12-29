Astro Composite MT4

Astro Composite - erweiterte Beschreibung

Astro Composite erstellt einenzusammengesetzten Zyklus durch Summierung der Sinuswellen ausgewählter Planetenbahnen.
Jeder Planet trägt eine zyklische Komponente bei (0 → 360°), und eine optionalePhasenverschiebung ermöglicht die Feinabstimmung des Zyklusbeginns mit der Marktstruktur.

Das Ergebnis ist eine glattere, besser interpretierbare Welle, die eher dievorherrschenden Marktphasen als das kurzfristige Rauschen hervorhebt.

Astro Composite konzentriert sich auf Planeten mithistorisch beobachtbarem Markteinfluss und praktischen Zykluslängen.

Häufig verwendete Planeten

  • Mond - Kurze Zyklen, starkes Timing-Instrument (intraday / kurzfristig).

  • Merkur - Rhythmus, Übergänge, Trendwechsel.

  • Venus - Mittelwertumkehr, Gleichgewicht, Marktharmonie.

  • Mars - Momentum, Volatilitätsausweitung, impulsive Bewegungen.

  • Jupiter - Expansionsphasen, mittelfristige Trends.

  • Saturn - Struktur, Kontraktion, langfristige Zyklusgrenzen.

Typische Konfigurationen

  • Kurzfristiger Handel: Mond + Merkur + Mars

  • Swing-Trading: Venus + Mars + Jupiter

  • Langfristig / Makro: Jupiter + Saturn

Phasenverschiebung (warum sie wichtig ist)
Die Märkte richten sich selten perfekt nach den astronomischen Nullpunkten aus.
Eine kleineGradverschiebung (z. B. 0-365°) pro Planet ermöglicht dem Händler:

  • Zyklen mit realen Preispunkten synchronisieren

  • Anpassung des Modells an verschiedene Instrumente und Zeitrahmen


Weitere Produkte dieses Autors
Trend Stop
Mario Jemic
Indikatoren
Trend Stop Einführung Trend Stop ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Trendfolge- und Stop-Placement-Tool für MetaTrader 4. Es berechnet das höchste Hoch oder das niedrigste Tief der letzten N Perioden und zeichnet eine dynamische Linie, die sofort auf Trendänderungen reagiert. Das Ergebnis ist ein sauberer, zuverlässiger Trendfilter und ein praktischer Leitfaden für die Platzierung optimaler Stop-Levels - ohne unnötiges Rauschen oder Verzögerung. Egal, ob Sie Trendhändler, Swingtrader oder
Fractal Pivot Lines MT4
Mario Jemic
Indikatoren
Fractal Pivot Lines - Indikator Übersicht Fractal Pivot Lines ist ein benutzerdefinierter Trend-Struktur-Indikator für MetaTrader 4 . Er verbindet automatisch wichtige fraktale Hochs und Tiefs mit dynamischen Linien, so dass Sie sehen können, wie der Preis die lokale Struktur respektiert, Kanäle bildet und sich auf mögliche Umkehrungen vorbereitet. Anstatt auf Dutzende von Kerzen zu starren und zu raten, wo die wirklichen Wendepunkte liegen, verwandelt der Indikator Fraktale in klare Unterstütz
Reverse Engineered RSI MT4
Mario Jemic
Indikatoren
Reverse Engineered RSI Einführung Reverse Engineered RSI verändert die Art und Weise, wie Händler den RSI-Indikator verwenden. Anstatt den RSI in einem separaten Oszillator-Fenster anzuzeigen, projiziert dieses Tool die wichtigsten RSI-Stufen - 30, 50 und 70 - direkt auf das Kursdiagramm . So können Händler sehen, wo überkaufte, überverkaufte und Gleichgewichtszonen mit den tatsächlichen Kursniveaus übereinstimmen - ohne zwischen den Charts zu wechseln oder die Momentum-Bedingungen zu erraten.
Reverse MACD MT4
Mario Jemic
Indikatoren
Reversing MACD - Indikator-Übersicht Reversing MACD ist ein vorausschauendes Analysewerkzeug, das den genauen Preis berechnet, den der nächste Balken erreichen müsste , damit sich die MACD-Linie und die Signallinie auf der kommenden Kerze kreuzen . Anstatt darauf zu warten, dass sich die beiden Linien im Nachhinein kreuzen, beantwortet der Indikator eine viel wichtigere Frage: "Bei welchem Preis wird der MACD auf dem nächsten Balken kreuzen?" Kerngedanke des Indikators Der herkömmliche MACD reag
Projected Moving Average MT4
Mario Jemic
Indikatoren
Projizierter gleitender Durchschnitt Ein sauberes und praktisches Tool für gleitende Durchschnitte, das für Händler entwickelt wurde, die einen klareren Überblick über die kurz- und mittelfristige Trendrichtung haben möchten. Der projizierte gleitende Durchschnitt verschiebt einen Standard-SMA um die Hälfte seiner Periode nach vorne und schafft so eine glatte Projektionszone, die mit jeder neuen Kerze dynamisch aktualisiert wird. Auf diese Weise lässt sich leichter erkennen, wohin sich der gleit
Weinstein Stage Analysis MT4
Mario Jemic
Indikatoren
Weinstein Stage Analysis (MTF) - Professioneller Marktstruktur-Indikator Dieser Indikator implementiert Stan Weinsteins Stufenanalyse in einer sauberen, modernen und vollständig MTF-korrekten Weise für MetaTrader 5. Er identifiziert automatisch die vier klassischen Marktphasen: Stufe 1 - Basis / Akkumulation Stufe 2 - Aufwärtstrend Stufe 3 - Verteilung Stufe 4 - Abnehmender Trend Im Gegensatz zu vielen vereinfachten Versionen, dieser Indikator: Berechnet den Trend auf einem gleitenden Durchschni
Bollinger Trend Lines MT4
Mario Jemic
Indikatoren
Bollinger Trendlinien - MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines ist ein professioneller volatilitätsbasierter Trendindikator, der entwickelt wurde, um die Trendrichtung und dynamische Stopp-Levels unter Verwendung von Bollinger Bändern klar zu identifizieren. Der Indikator basiert auf einem Grundprinzip: folgt dem Trend, ignoriert das Rauschen und lässt die Volatilität den Stopp definieren. So funktioniert es Der Indikator bildet nachlaufende Trendlinien unter Verwendung von Bollinger Bändern: In
Trend Stop MT5
Mario Jemic
Indikatoren
Trend Stop Einführung Trend Stop ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Trendfolge- und Stop-Placement-Tool für MetaTrader 5. Es berechnet das höchste Hoch oder das niedrigste Tief der letzten N Perioden und zeichnet eine dynamische Linie, die sofort auf Trendänderungen reagiert. Das Ergebnis ist ein sauberer, zuverlässiger Trendfilter und ein praktischer Leitfaden für die Platzierung optimaler Stop-Levels - ohne unnötiges Rauschen oder Verzögerung. Egal, ob Sie Trendhändler, Swingtrader oder
Fractal Pivot Lines
Mario Jemic
Indikatoren
Fractal Pivot Lines - Indikator Übersicht Fractal Pivot Lines ist ein benutzerdefinierter Trend-Struktur-Indikator für MetaTrader 5 . Er verbindet automatisch wichtige fraktale Hochs und Tiefs mit dynamischen Linien, so dass Sie sehen können, wie der Preis die lokale Struktur respektiert, Kanäle bildet und sich auf mögliche Umkehrungen vorbereitet. Anstatt auf Dutzende von Kerzen zu starren und zu raten, wo die wirklichen Wendepunkte liegen, verwandelt der Indikator Fraktale in klare Unterstütz
Reverse Engineered RSI MT5
Mario Jemic
Indikatoren
Reverse Engineered RSI Einführung Reverse Engineered RSI verändert die Art und Weise, wie Händler den RSI-Indikator verwenden. Anstatt den RSI in einem separaten Oszillator-Fenster anzuzeigen, projiziert dieses Tool die wichtigsten RSI-Stufen - 30, 50 und 70 - direkt auf das Kursdiagramm . So können Händler sehen, wo überkaufte, überverkaufte und Gleichgewichtszonen mit den tatsächlichen Kursniveaus übereinstimmen - ohne zwischen den Charts zu wechseln oder die Momentum-Bedingungen zu erraten.
Reverse MACD MT5
Mario Jemic
Indikatoren
Reversing MACD - Indikator-Übersicht Reversing MACD ist ein vorausschauendes Analysewerkzeug, das den genauen Preis berechnet, den der nächste Balken erreichen müsste , damit sich die MACD-Linie und die Signallinie auf der kommenden Kerze kreuzen . Anstatt darauf zu warten, dass sich die beiden Linien im Nachhinein kreuzen, beantwortet der Indikator eine viel wichtigere Frage: "Bei welchem Preis wird der MACD auf dem nächsten Balken kreuzen?" Kerngedanke des Indikators Der herkömmliche MACD reag
Projected Moving Average MT5
Mario Jemic
Indikatoren
Projizierter gleitender Durchschnitt Ein sauberes und praktisches Tool für gleitende Durchschnitte, das für Händler entwickelt wurde, die eine klarere Sicht auf die kurz- und mittelfristige Trendrichtung haben wollen. Der projizierte gleitende Durchschnitt verschiebt einen Standard-SMA um die Hälfte seiner Periode nach vorne und schafft so eine glatte Projektionszone, die mit jeder neuen Kerze dynamisch aktualisiert wird. Dies macht es einfacher, visuell zu antizipieren, wohin sich der gleitende
Weinstein Stage Analysis MT5
Mario Jemic
Indikatoren
Weinstein Stage Analysis (MTF) - Professioneller Marktstruktur-Indikator Dieser Indikator implementiert Stan Weinsteins Stufenanalyse in einer sauberen, modernen und vollständig MTF-korrekten Weise für MetaTrader 5. Er identifiziert automatisch die vier klassischen Marktphasen: Stufe 1 - Basis / Akkumulation Stufe 2 - Aufwärtstrend Stufe 3 - Verteilung Stufe 4 - Abnehmender Trend Im Gegensatz zu vielen vereinfachten Versionen, dieser Indikator: Berechnet den Trend auf einem gleitenden Durchschni
Bollinger Trend Lines MT5
Mario Jemic
Indikatoren
Bollinger Trendlinien - MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines ist ein professioneller volatilitätsbasierter Trendindikator, der entwickelt wurde, um die Trendrichtung und dynamische Stopp-Levels unter Verwendung von Bollinger Bändern klar zu identifizieren. Der Indikator basiert auf einem Grundprinzip: folgt dem Trend, ignoriert das Rauschen und lässt die Volatilität den Stopp definieren. So funktioniert es Der Indikator bildet nachlaufende Trendlinien unter Verwendung von Bollinger Bändern: In
Astro Composite MT5
Mario Jemic
Indikatoren
Astro Composite - erweiterte Beschreibung Astro Composite bildet einen zusammengesetzten Zyklus durch Summierung der Sinuswellen ausgewählter Planetenbahnen. Jeder Planet trägt eine zyklische Komponente bei (0 → 360), und eine optionale Phasenverschiebung ermöglicht die Feinabstimmung des Zyklusbeginns mit der Marktstruktur. Das Ergebnis ist eine glattere, besser interpretierbare Welle, die eher die dominanten Marktphasen als kurzfristiges Rauschen hervorhebt. Astro Composite konzentriert sich
