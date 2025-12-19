Weinstein Stage Analysis MT5

Weinstein Stage Analysis (MTF) - Professioneller Marktstruktur-Indikator

Dieser Indikator implementiert Stan Weinsteins Stufenanalyse in einer sauberen, modernen und vollständig MTF-korrekten Weise für MetaTrader 5.

Er identifiziert automatisch die vier klassischen Marktphasen:

  • Stufe 1 - Basis / Akkumulation

  • Stufe 2 - Aufwärtstrend

  • Stufe 3 - Verteilung

  • Stufe 4 - Abnehmender Trend

Im Gegensatz zu vielen vereinfachten Versionen, dieser Indikator:

  • Berechnet den Trend auf einem gleitenden Durchschnitt eines höheren Zeitrahmens

  • Projiziert die korrekte Stufe auf jeden niedrigeren Chart-Zeitrahmen

  • Wird nicht neu gezeichnet

  • Funktioniert sofort nach dem Laden (keine Aktualisierung erforderlich)

Hauptmerkmale

✔ Multi-Timeframe (MTF) Logik
✔ Kerzeneinfärbung basierend auf der Marktphase
✔ Dynamischer MA aus dem ausgewählten Zeitrahmen
✔ Stabile Phasenübergänge (kein Flackern)
✔ Ideal für Trendhandel, Positionshandel und Marktregimefilterung

Perfekt für Trader, die:

  • Nur in Stage 2 Trends handeln

  • Chop- und Distributionsphasen vermeiden

  • Einstiege im unteren Zeitrahmen mit der Struktur des oberen Zeitrahmens abstimmen

