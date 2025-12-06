Projected Moving Average MT5

Projizierter gleitender Durchschnitt

Ein sauberes und praktisches Tool für gleitende Durchschnitte, das für Händler entwickelt wurde, die eine klarere Sicht auf die kurz- und mittelfristige Trendrichtung haben wollen.

Derprojizierte gleitende Durchschnitt verschiebt einen Standard-SMA um die Hälfte seiner Periode nach vorne und schafft so eine glatte Projektionszone, die mit jeder neuen Kerze dynamisch aktualisiert wird.
Dies macht es einfacher, visuell zu antizipieren, wohin sich der gleitende Durchschnitt bewegt, ohne vergangene Werte neu zu malen.

Hauptmerkmale

  • Nach vorne verschobener SMA (Länge/2) für eine klarere Trendprojektion

  • Echtzeit-Aktualisierung des Prognosebereichs

  • Minimale Verzögerung im Vergleich zum klassischen SMA

  • Einfach, sauber und leicht zu interpretieren

  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

  • Leichtgewichtig, optimiert und schnell

Wie es funktioniert

Der Indikator berechnet einen standardmäßigen einfachen gleitenden Durchschnitt, zeigt ihn abervor dem Preis an, indem er ein "zukünftiges" Segment erzeugt, das der Hälfte des Eingabezeitraums entspricht.
Dieser projizierte Teil wird bei jeder Kerze aktualisiert und hilft Händlern bei der visuellen Einschätzung der bevorstehenden Trendrichtung, Steigung und potenziellen Wendepunkten.

Anwendungsfälle

  • Trendbestätigung

  • Visuelle Projektion der Richtung des gleitenden Durchschnitts

  • Frühzeitige Erkennung von Trendabschwächungen

  • Verbesserung von diskretionären Handelssystemen

Keine Signale. Keine Pfeile. Keine Handelsregeln.

Nur eine saubere, nach vorne verschobene SMA für Händler, die Klarheit der Komplexität vorziehen.


