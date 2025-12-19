📘 Benutzerhandbuch: EA for AI Gemini

EA for AI Gemini ist ein intelligenter Handelsassistent, der Ihren MetaTrader 5 direkt mit Google Gemini AI verbindet. Er analysiert die Marktstruktur, die Preisbewegung und liefert Handelseinblicke (Signal, SL und TP) in Echtzeit.

Um sicherzustellen, dass EA for AI Gemini korrekt funktioniert, folgen Sie bitte diesen 4 einfachen Schritten.

🟢 SCHRITT 1: Erhalten Sie Ihren GRATIS Google Gemini API Key

Dieser EA benötigt einen API-Schlüssel von Google, um zu "denken". Er ist kostenlos und leicht zu bekommen.

Öffnen Sie Ihren Webbrowser und gehen Sie zu: Google AI Studio Melden Sie sich mit Ihrem Google (Gmail) Konto an. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche "Get API key" (normalerweise oben links). Klicken Sie auf "API-Schlüssel erstellen" -> Wählen Sie "API-Schlüssel in neuem Projekt erstellen". Kopieren Sie die generierte Schlüsselzeichenfolge (sie beginnt mit AIza... ). Speichern Sie diesen für Schritt 4.





🟢 SCHRITT 2: MetaTrader 5 konfigurieren (WebRequest zulassen)

Damit EA for AI Gemini mit den Servern von Google kommunizieren kann, müssen Sie die Verbindung in den MT5-Einstellungen zulassen.

Öffnen Sie MetaTrader 5. Gehen Sie in das obere Menü: Tools -> Optionen (oder drücken Sie Ctrl+O ). Gehen Sie auf die Registerkarte "Expert Advisors". Markieren Sie das Kästchen: "WebRequest für aufgelistete URL zulassen". Doppelklicken Sie auf das leere Feld darunter und fügen Sie genau diese URL ein: https: //generativelanguage.googleapis.com Klicken Sie auf OK.





🟢 SCHRITT 3: Vorbereiten des Diagramms (Unterfenster)

EA for AI Gemini ist als Dashboard konzipiert, das sich im Unterfenster (unteres Feld) befindet, damit Ihr Hauptdiagramm übersichtlich bleibt.

Öffnen Sie ein beliebiges Paar (z.B. EURUSD) und einen Zeitrahmen (z.B. H1). WICHTIG: Sie müssen ein Unterfenster geöffnet haben , bevor Sie den EA anhängen. Fügen Sie einen beliebigen Standardindikator ein, der ein separates Fenster verwendet, z. B.: Einfügen -> Indikatoren -> Oszillatoren -> RSI (Relative Strength Index).

Oder Stochastik, oder Volumina. Sie sollten nun die Indikatorlinie am unteren Rand Ihres Charts sehen.





🟢 SCHRITT 4: Installieren und Ausführen von "EA for AI Gemini"

Laden Sie EA for AI Gemini aus dem MQL5 Market herunter. Aktualisieren Sie Ihren Navigator (Strg+N). Suchen Sie EA for AI Gemini unter dem Ordner "Expert Advisors". Ziehen Sie den EA auf den Chart (lassen Sie ihn irgendwo fallen). Suchen Sie auf der Registerkarte "Eingaben" das Feld mit dem Namen InpGeminiApiKey. Fügen Sie Ihren API-Schlüssel (aus Schritt 1) in dieses Feldein. (Optional) Ändern Sie InpLanguage in Ihre bevorzugte Sprache. Klicken Sie auf OK.





✅ ERFOLG!

EA for AI Gemini übernimmt nun das untere Fenster (das den RSI verdeckt) und zeigt den Status "WAITING..." an.

Warten Sie auf das Schließen der aktuellen Kerze.

Sobald die Kerze geschlossen ist, wird der EA automatisch Daten an AI senden und die Analyse innerhalb weniger Sekunden anzeigen.

⚠️ Fehlersuche (FAQ)

F: Auf dem Dashboard steht ewig "WAITING...". A: Der EA wird nur ausgelöst, wenn eine Kerze geschlossen wird (um gültige Daten zu gewährleisten). Wenn Sie sich auf dem H1-Zeitrahmen befinden, wartet er darauf, dass die Stunde zu Ende geht. Wenn Sie ihn schnell testen möchten, versuchen Sie es mit dem M1-Zeitrahmen.

F: Ich sehe einen Fehler "HTTP 403" oder "HTTP 400" in der Registerkarte Experten. A: Ihr API-Schlüssel ist ungültig oder wurde falsch kopiert. Bitte generieren Sie einen neuen Schlüssel in Google AI Studio.

F: Ich erhalte die Fehlermeldung "Verbindungsfehler" oder "HTTP 4060". A: Sie haben Schritt 2 vergessen. Bitte stellen Sie sicher, dass https://generativelanguage.googleapis.com in den MT5-Optionen zur Liste der erlaubten WebRequests hinzugefügt wurde.

F: Der EA hat sich sofort entfernt, nachdem ich ihn angehängt hatte. A: Sie hatten wahrscheinlich kein Unterfenster (wie RSI/Stoch) geöffnet, bevor Sie den EA angehängt haben. Bitte wiederholen Sie Schritt 3.