EA for AI Gemini
- Asesores Expertos
- Deri Gustiadi
- Versión: 1.7
- Actualizado: 19 diciembre 2025
- Activaciones: 5
EA para AI Gemini es un asistente de comercio inteligente que conecta su MetaTrader 5 directamente a Google Gemini AI. Analiza la estructura del mercado, la acción del precio, y proporciona información comercial (señal, SL y TP) en tiempo real.
Para asegurarse de que EA para AI Gemini funciona correctamente, por favor, siga estos 4 sencillos pasos.
🟢 PASO 1: Obtenga su clave API de Google Gemini GRATIS
Este EA requiere una Clave API de Google para "pensar". Es gratis y fácil de conseguir.
-
Abra su navegador web y vaya a: Google AI Studio
-
Inicia sesión con tu cuenta de Google (Gmail).
-
Haz clic en el botón azul "Obtener clave API" (normalmente en la parte superior izquierda).
-
Haz clic en "Crear clave API" -> Selecciona "Crear clave API en un nuevo proyecto".
-
Copia la cadena de claves generada (empieza por AIza... ). Guárdela para el paso 4.
🟢 PASO 2: Configurar MetaTrader 5 (Permitir WebRequest)
Para que EA for AI Gemini se comunique con los servidores de Google, debes permitir la conexión en la configuración de MT5.
-
Abra MetaTrader 5.
-
Vaya al menú superior: Herramientas -> Opciones (o pulse Ctrl+O ).
-
Vaya a la pestaña "Asesores Expertos".
-
Marque la casilla: "Permitir WebRequest para URL de la lista".
-
Haga doble clic en el campo vacío de abajo y pegue esta URL exacta: https: //generativelanguage.googleapis.com
-
Pulse OK.
🟢 PASO 3: Preparar el Gráfico (Subventana)
EA for AI Gemini está diseñado como un Dashboard que se sitúa en la subventana (panel inferior) para mantener limpio tu gráfico principal.
-
Abra cualquier par (por ejemplo, EURUSD) y Timeframe (por ejemplo, H1).
-
IMPORTANTE: Debe tener una subventana abierta antes de adjuntar el EA.
-
Inserte cualquier indicador estándar que utilice una ventana separada, por ejemplo:
-
Insertar -> Indicadores -> Osciladores -> RSI (Relative Strength Index).
-
O Estocástico, o Volúmenes.
-
-
Ahora debería ver la línea del indicador en la parte inferior de su gráfico.
🟢 PASO 4: Instalar y Ejecutar "EA para AI Gemini"
-
Descargue el EA para AI Gemini desde el MQL5 Market.
-
Actualice su panel de navegación ( Ctrl+N ).
-
Busque el EA para AI Gemini en la carpeta "Asesores Expertos".
-
Arrastre y suelte el EA en el gráfico (suéltelo en cualquier lugar).
-
En la pestaña "Inputs ", busque el campo llamado InpGeminiApiKey.
-
Pegue su API Key (del Paso 1) en este campo.
-
(Opcional) Cambie InpLanguage a su idioma preferido.
-
Haga clic en OK.
✅ ¡ÉXITO!
EA for AI Gemini ocupará ahora la ventana inferior (cubriendo el RSI) y mostrará el estado "EN ESPERA...".
-
Espere a que se cierre la vela actual.
-
Una vez que la vela se cierre, el EA enviará automáticamente los datos al AI y mostrará el análisis en unos segundos.
⚠️ Solución de problemas (FAQ)
P: El Panel de Control dice "ESPERANDO..." eternamente. R: El EA sólo se activa cuando se cierra una vela (para garantizar datos válidos). Si está en el marco temporal H1, espera a que termine la hora. Si desea probarlo rápidamente, pruebe el marco de tiempo M1.
P: Veo un error "HTTP 403" o "HTTP 400" en la pestaña Expertos. R: Tu clave de API no es válida o se ha copiado incorrectamente. Genera una nueva clave en Google AI Studio.
P: Aparece el error "Error de conexión" o "HTTP 4060". R: Te has saltado el paso 2. Por favor, asegúrese de que https://generativelanguage.googleapis.com se añade a la lista Allowed WebRequest en MT5 Options.
P: El EA se eliminó inmediatamente después de que lo adjunté. R: Probablemente no tenía una subventana (como RSI/Stoch) abierta antes de adjuntar el EA. Repita el paso 3.