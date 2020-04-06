📘 Guía del usuario: EA para AI Gemini

EA para AI Gemini es un asistente de comercio inteligente que conecta su MetaTrader 5 directamente a Google Gemini AI. Analiza la estructura del mercado, la acción del precio, y proporciona información comercial (señal, SL y TP) en tiempo real.

Para asegurarse de que EA para AI Gemini funciona correctamente, por favor, siga estos 4 sencillos pasos.

🟢 PASO 1: Obtenga su clave API de Google Gemini GRATIS

Este EA requiere una Clave API de Google para "pensar". Es gratis y fácil de conseguir.

Abra su navegador web y vaya a: Google AI Studio Inicia sesión con tu cuenta de Google (Gmail). Haz clic en el botón azul "Obtener clave API" (normalmente en la parte superior izquierda). Haz clic en "Crear clave API" -> Selecciona "Crear clave API en un nuevo proyecto". Copia la cadena de claves generada (empieza por AIza... ). Guárdela para el paso 4.





🟢 PASO 2: Configurar MetaTrader 5 (Permitir WebRequest)

Para que EA for AI Gemini se comunique con los servidores de Google, debes permitir la conexión en la configuración de MT5.

Abra MetaTrader 5. Vaya al menú superior: Herramientas -> Opciones (o pulse Ctrl+O ). Vaya a la pestaña "Asesores Expertos". Marque la casilla: "Permitir WebRequest para URL de la lista". Haga doble clic en el campo vacío de abajo y pegue esta URL exacta: https: //generativelanguage.googleapis.com Pulse OK.





🟢 PASO 3: Preparar el Gráfico (Subventana)

EA for AI Gemini está diseñado como un Dashboard que se sitúa en la subventana (panel inferior) para mantener limpio tu gráfico principal.

Abra cualquier par (por ejemplo, EURUSD) y Timeframe (por ejemplo, H1). IMPORTANTE: Debe tener una subventana abierta antes de adjuntar el EA. Inserte cualquier indicador estándar que utilice una ventana separada, por ejemplo: Insertar -> Indicadores -> Osciladores -> RSI (Relative Strength Index).

O Estocástico, o Volúmenes. Ahora debería ver la línea del indicador en la parte inferior de su gráfico.





🟢 PASO 4: Instalar y Ejecutar "EA para AI Gemini"

Descargue el EA para AI Gemini desde el MQL5 Market. Actualice su panel de navegación ( Ctrl+N ). Busque el EA para AI Gemini en la carpeta "Asesores Expertos". Arrastre y suelte el EA en el gráfico (suéltelo en cualquier lugar). En la pestaña "Inputs ", busque el campo llamado InpGeminiApiKey. Pegue su API Key (del Paso 1) en este campo. (Opcional) Cambie InpLanguage a su idioma preferido. Haga clic en OK.





✅ ¡ÉXITO!

EA for AI Gemini ocupará ahora la ventana inferior (cubriendo el RSI) y mostrará el estado "EN ESPERA...".

Espere a que se cierre la vela actual.

Una vez que la vela se cierre, el EA enviará automáticamente los datos al AI y mostrará el análisis en unos segundos.

⚠️ Solución de problemas (FAQ)

P: El Panel de Control dice "ESPERANDO..." eternamente. R: El EA sólo se activa cuando se cierra una vela (para garantizar datos válidos). Si está en el marco temporal H1, espera a que termine la hora. Si desea probarlo rápidamente, pruebe el marco de tiempo M1.

P: Veo un error "HTTP 403" o "HTTP 400" en la pestaña Expertos. R: Tu clave de API no es válida o se ha copiado incorrectamente. Genera una nueva clave en Google AI Studio.

P: Aparece el error "Error de conexión" o "HTTP 4060". R: Te has saltado el paso 2. Por favor, asegúrese de que https://generativelanguage.googleapis.com se añade a la lista Allowed WebRequest en MT5 Options.

P: El EA se eliminó inmediatamente después de que lo adjunté. R: Probablemente no tenía una subventana (como RSI/Stoch) abierta antes de adjuntar el EA. Repita el paso 3.