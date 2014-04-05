Pro Market Info
- Indikatoren
- Marwan Bin Mohammed Al Eid Bin Mohammed Carpenter
- Version: 2.2
- Aktivierungen: 5
Marktinfo Pro: Ihr ultimatives Handels-Dashboard für MT5
Steigern Sie Ihr Forex-Handelserlebnis mit Market Info Pro, dem fortschrittlichen Indikator, der alle wichtigen Marktinformationen auf einen Blick auf Ihrem MT5-Chart anzeigt.
Hauptmerkmale:
- Echtzeitanzeige von Spread, Ask, Bid, aktueller Session, Zeit bis Kerzenschluss und mehr.
- Erweiterte Informationen: Saldo, Eigenkapital, freie Marge, verwendete Marge, Hebelwirkung, offene Geschäfte, Gewinn/Verlust, Swap, Kommission, aktuelle Zeit, Symbol, Zeitrahmen.
- Vollständig anpassbar: Wählen Sie, welche Informationen angezeigt werden sollen, passen Sie Positionen, Farben, Schriftarten und Größen an.
- Professionelles Design: Übersichtliches, aussagekräftiges Dashboard mit farbkodierten Elementen für schnelle Einblicke.
Vorteile:
- Treffen Sie schneller fundierte Entscheidungen, da alle wichtigen Daten auf dem Diagramm sichtbar sind.
- Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Fenster oder Berechnungen vermeiden.
- Geeignet für alle Trader, vom Anfänger bis zum Profi.
Laden Sie Market Info Pro noch heute herunter und bringen Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe!