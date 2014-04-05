Pro Market Info

Marktinfo Pro: Ihr ultimatives Handels-Dashboard für MT5

Steigern Sie Ihr Forex-Handelserlebnis mit Market Info Pro, dem fortschrittlichen Indikator, der alle wichtigen Marktinformationen auf einen Blick auf Ihrem MT5-Chart anzeigt.

Hauptmerkmale:

Echtzeitanzeige von Spread, Ask, Bid, aktueller Session, Zeit bis Kerzenschluss und mehr.

Erweiterte Informationen: Saldo, Eigenkapital, freie Marge, verwendete Marge, Hebelwirkung, offene Geschäfte, Gewinn/Verlust, Swap, Kommission, aktuelle Zeit, Symbol, Zeitrahmen.

Vollständig anpassbar: Wählen Sie, welche Informationen angezeigt werden sollen, passen Sie Positionen, Farben, Schriftarten und Größen an.

Professionelles Design: Übersichtliches, aussagekräftiges Dashboard mit farbkodierten Elementen für schnelle Einblicke.

Vorteile:

Treffen Sie schneller fundierte Entscheidungen, da alle wichtigen Daten auf dem Diagramm sichtbar sind.

Sparen Sie Zeit, indem Sie mehrere Fenster oder Berechnungen vermeiden.

Geeignet für alle Trader, vom Anfänger bis zum Profi.

Laden Sie Market Info Pro noch heute herunter und bringen Sie Ihren Handel auf die nächste Stufe!