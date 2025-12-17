Trading Session Dashboard

Le Trading Sessions Dashboard est un indicateur MT5 puissant et convivial conçu pour fournir aux traders des informations en temps réel sur les principales sessions de trading forex. Il affiche le statut de chaque session (Active ou Closed) ainsi que le temps restant jusqu'à la clôture ou la prochaine ouverture, vous aidant à aligner votre stratégie de trading avec les heures de marché. Conçu pour la clarté et le professionnalisme, cet indicateur est idéal pour les débutants comme pour les traders expérimentés, garantissant que vous ne manquiez jamais les transitions clés des sessions.

Fonctionnalités Principales

Statut de Session en Temps Réel : Affiche "Active" en vert ou "Closed" en rouge pour les sessions Sydney, Tokyo, London et New York.

: Affiche "Active" en vert ou "Closed" en rouge pour les sessions Sydney, Tokyo, London et New York. Calcul du Temps Restant : Pour les sessions actives, affiche le temps restant jusqu'à la clôture (hh:mm:ss). Pour les sessions fermées, montre le temps jusqu'à la prochaine ouverture, en tenant compte des weekends et des fermetures de marché.

: Pour les sessions actives, affiche le temps restant jusqu'à la clôture (hh:mm:ss). Pour les sessions fermées, montre le temps jusqu'à la prochaine ouverture, en tenant compte des weekends et des fermetures de marché. Détection de Fermeture de Marché : Détecte automatiquement les weekends ou les marchés inactifs et fournit le temps jusqu'à la prochaine ouverture de marché .

: Détecte automatiquement les weekends ou les marchés inactifs et fournit le temps jusqu'à la prochaine ouverture de marché . Apparence Personnalisable : Ajustez les distances, tailles de police, espacements, couleurs et visibilité du titre pour un tableau de bord personnalisé.

: Ajustez les distances, tailles de police, espacements, couleurs et visibilité du titre pour un tableau de bord personnalisé. Mises à Jour Efficaces : Rafraîchit toutes les secondes sans surcharger votre terminal.

Pourquoi Choisir Cet Indicateur ?

Améliore la prise de décision en mettant en évidence les chevauchements à haute volatilité (ex. : London-New York).

Pas de configuration complexe—attachez simplement à n'importe quel graphique (ex. : EURUSD).

Compatible avec tous les brokers MT5 et tous les timeframes.

Design professionnel avec polices en gras pour une lisibilité maximale.

Installation