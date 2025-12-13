CloseOrdersEa
- Utilitys
- Yusuf Watinani Umar
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 13 Dezember 2025
- Aktivierungen: 15
Überblick: Dieses Tool bietet eine einfache Navigation zum Schließen offener Positionen.
- Schließt alle offenen Kaufpositionen zum Marktpreis.
- Schließt alle offenen Verkaufspositionen zum Marktpreis.
- Schließt alle Orders zum Marktpreis basierend auf vordefinierten Bedingungen für ein effizientes Handelsmanagement.
- Schließt Orders für den aktuellen Chart zum Marktpreis und ermöglicht so eine gezielte Kontrolle über bestimmte Handelsinstrumente.
- Schließt alle offenen Kaufpositionen zum Marktpreis.
- Schließt alle offenen Verkaufspositionen zum Marktpreis.
- Schließt alle Orders zum Marktpreis basierend auf vordefinierten Bedingungen für ein effizientes Handelsmanagement.
- Schließt Orders für den aktuellen Chart zum Marktpreis und ermöglicht so eine gezielte Kontrolle über bestimmte Handelsinstrumente.