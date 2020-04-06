The Super Trend

El indicador Supertrend es una popular herramienta de análisis técnico que se superpone a los gráficos de precios para mostrar las tendencias del mercado (alcista/bajista) y señalar posibles puntos de compra/venta, utilizando la acción del precio y la volatilidad (Average True Range - ATR) para crear una línea visual que cambia de color (verde para tendencia alcista, rojo para tendencia bajista) y actúa como soporte/resistencia dinámico, ayudando a los operadores a identificar la dirección de la tendencia, pero que requiere confirmación debido a su naturaleza retardada .

