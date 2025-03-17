Grid MA Robot MT5
- Experten
- Songkiet Manoharn
- Version: 1.10
- Aktualisiert: 17 März 2025
- Aktivierungen: 5
Grid-Trading
Kauf- und Verkaufsoptionen: Sie können das System so einstellen, dass es Kaufaufträge unterhalb des Marktpreises und Verkaufsaufträge oberhalb des Marktpreises erteilt. Dies sichert Gewinne bei Kursbewegungen in beide Richtungen.
Einstellbare Parameter:
Maximale und minimale Preisniveaus: Definieren Sie den Bereich, in dem das Netz arbeitet.
Rasterabstand: Legen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Kauf- und Verkaufsaufträgen fest, so dass Sie die Häufigkeit des Handels steuern können.
Volumen (Losgrößen): Passen Sie das Handelsvolumen für jeden Auftrag an, um das Risiko und die potenziellen Erträge zu steuern.Gleitender Durchschnitt: Wählen Sie den Typ des gleitenden Durchschnitts wie SMA, EMA, WMA und auch den angewandten Preis.