Grid MA Robot MT5

Grid-Trading

Kauf- und Verkaufsoptionen: Sie können das System so einstellen, dass es Kaufaufträge unterhalb des Marktpreises und Verkaufsaufträge oberhalb des Marktpreises erteilt. Dies sichert Gewinne bei Kursbewegungen in beide Richtungen.

Einstellbare Parameter:

Maximale und minimale Preisniveaus: Definieren Sie den Bereich, in dem das Netz arbeitet.

Rasterabstand: Legen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Kauf- und Verkaufsaufträgen fest, so dass Sie die Häufigkeit des Handels steuern können.

Volumen (Losgrößen): Passen Sie das Handelsvolumen für jeden Auftrag an, um das Risiko und die potenziellen Erträge zu steuern.

Wählen Sie den Typ des gleitenden Durchschnitts wie SMA, EMA, WMA und auch den angewandten Preis.