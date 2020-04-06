TradersMarket MACD

El MACD New York Session EA es un sistema de negociación estructurado y basado en reglas, diseñado para capturar oportunidades de tendencia e impulso de alta calidad durante la parte más líquida del día de negociación. Se basa en el concepto clásico de cruce MACD, mejorado con control de sesión, gestión de riesgos basada en la volatilidad y confirmación opcional de la acción del precio para entradas más limpias. Al centrarse exclusivamente en la sesión de Nueva York, el EA evita el ruido de la baja liquidez y concentra la ejecución donde la participación institucional es más fuerte. Cada operación se filtra a través de condiciones claras y reglas de riesgo estrictas, buscando la consistencia más que la frecuencia. La lógica ha sido ampliamente probada y optimizada en los principales pares de divisas y Oro para identificar zonas de parámetros robustas en lugar de frágiles configuraciones ajustadas a curvas. Este EA es adecuado para traders minoristas disciplinados, usuarios avanzados y traders que valoran la exposición controlada, la lógica transparente y un enfoque sistemático por encima de la automatización agresiva o especulativa.

Lógica de la estrategia (clara y fácil de entender)

El EA monitoriza el momento del mercado utilizando el indicador MACD para identificar cuándo empieza a cambiar la presión alcista o bajista. Las operaciones se consideran cuando la línea MACD más rápida cruza la línea de señal más lenta, lo que indica una posible continuación de la tendencia o una inversión temprana. Para mejorar la calidad de la señal, el sistema puede requerir opcionalmente un patrón de confirmación de la acción del precio, como una vela envolvente, para asegurar que el comportamiento del precio se alinea con el impulso del indicador.

Todas las operaciones se evalúan únicamente durante la sesión de Nueva York, donde la volatilidad y el seguimiento son más fiables. Una vez abierta una posición, el riesgo se gestiona mediante un stop loss basado en ATR que se adapta a las condiciones actuales del mercado, mientras que el take profit se define mediante una relación riesgo-recompensa configurable. Se puede activar un trailing stop opcional para proteger los beneficios si el mercado se mueve con fuerza a favor de la operación. El resultado es un enfoque equilibrado que busca entradas estructuradas y salidas controladas en lugar de un comportamiento reactivo o de sobrecompra.

Lo que hace diferente a este EA

Centrado exclusivamente en la liquidez de la sesión de Nueva York

Señales MACD filtradas por la confirmación opcional de la acción del precio

Gestión del riesgo adaptado a la volatilidad mediante ATR

Diseñado en torno a zonas de parámetros robustas, no valores optimizados únicos

Frecuencia de operaciones controlada con lógica opcional de una operación a la vez

Totalmente configurable para adaptarse a estilos conservadores o más activos

Ejecución ligera y estable, adecuada para un uso a largo plazo

Configuración recomendada

General

Símbolos: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

VPS: Recomendado para una ejecución estable basada en sesiones

Permitir sólo una operación: Activado para las configuraciones más conservadoras

EURUSD (Mejor estabilidad general)

Marco temporal: M5

EMA rápida: 6-10

EMA lenta: 30-40

Periodo de señal: 8

Riesgo a recompensa: 4.0-5.0

Multiplicador ATR: 3.0-4.0

Tope dinámico: Activado

Trailing Start: 35-50 puntos

Distancia de seguimiento: 25-35 pips

GBPUSD

Marco temporal: M10-M15

EMA rápida: 17-20

EMA lenta: 35-50

Periodo de señal: 5 (principal) o 14 (secundaria)

Riesgo a recompensa: 3,0-4,5

Multiplicador ATR: ~2.0

Trailing Stop: Desactivado (recomendado)

XAUUSD

Marco temporal: M5

EMA rápida: 11-17

EMA lenta: 30-45

Periodo de señal: 5-11 (8 preferido)

Riesgo a recompensa: 3,0-3,5

Multiplicador ATR: 2,5-3,0

Trailing Stop: Desactivado (recomendado)

Tamaño de la posición

Utilice un tamaño de lote fijo o basado en el riesgo

Riesgo recomendado: 0,5%-1% por operación para configuraciones equilibradas

Qué obtiene después de la compra

Actualizaciones del EA de por vida

Soporte continuo cuando sea necesario

Documentación clara de configuración y uso

Guía de parámetros probada para los principales símbolos

Proceso de instalación rápido y sencillo

Advertencias importantes

Las operaciones implican riesgos y no se garantizan los beneficios. El rendimiento pasado y los resultados de las pruebas retrospectivas no predicen resultados futuros. Las condiciones del mercado cambian y ninguna estrategia funciona bien en todos los entornos. Utilice siempre un tamaño de posición responsable y realice pruebas en una cuenta de demostración antes de operar con capital real.