Previous Highs and Lows Levels

Vorherige_Hochs_Tiefs-Socarix-STS

Previous_Highs_Lows-Socarix-STS zeichnet automatisch die Höchst- und Tiefststände des Vortags, der Woche und des Monats (PDH/PDL, PWH/PWL, PMH/PML) ein, verlängert diese Niveaus in der Zeit nach vorne und kennzeichnet sie deutlich.
Es hebt Zusammenflüsse hervor, wenn mehrere Niveaus denselben Preis haben, und kann gekreuzte Niveaus mit einem "X" markieren, optional mit Überblendung. Wöchentliche und monatliche Niveaus verwenden eine intelligente Logik: Niveaus, die bereits früher in der aktuellen Woche/im aktuellen Monat gekreuzt wurden, werden für heute ausgeblendet. Vollständig anpassbare Stile und Sichtbarkeit, funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen. Ein visuelles Level-Tool; es liefert keine Handelssignale.

Previous_Highs_Lows-Socarix-STS ist ein niveaubasierter visueller Indikator, mit dem Sie die wichtigsten vorherigen Hochs und Tiefs immer vor Augen haben:

  • Höchst- und Tiefstwerte des Vortages (PDH / PDL)

  • Hoch / Tief der Vorwoche (PWH / PWL)

  • Vormonatliches Hoch / Tief (PMH / PML)

Die Niveaus werden als horizontale Linien gezeichnet, die in die aktuelle Sitzung hineinreichen, mit konfigurierbaren Beschriftungen, die sich auf der rechten oder linken Seite des Diagramms befinden können.
Wenn der Kurs ein Niveau überschreitet, kann die Beschriftung ein "X" anzeigen, und das Niveau selbst kann visuell ausgeblendet werden, so dass Sie sofort sehen, welche Niveaus noch "frisch" sind und welche bereits bearbeitet wurden.

Wenn zwei oder mehr Niveaus genau denselben Preis haben (z. B. PDH und PWH), fasst der Indikator sie in einem einzigen Label zusammen, z. B.:

  • PDH | PWH

  • PWL | PML

  • PDH | PWH | PMH

Auf diese Weise bleibt das Diagramm übersichtlich, und Zusammenstöße sind sehr leicht zu erkennen.

Für wöchentliche und monatliche Niveaus verwendet der Indikator eine intelligente HTF-Logik:
er durchsucht die aktuelle Woche/den aktuellen Monat und findet das erste Mal, dass der Preis dieses Niveau überschritten hat. Basierend auf diesem ersten Cross:

  • Wenn die erste Überschreitung an einem früheren Tag der aktuellen Woche/des aktuellen Monats stattfand → wird das Niveau heute ausgeblendet.

  • Wenn das erste Kreuzen heute stattfindet → wird das Niveau mit einem X angezeigt.

  • Wurde die Marke noch nicht gekreuzt, wird das Niveau als sauberes, unberührtes Niveau angezeigt.

Diese Rekonstruktion erfolgt auf der Grundlage historischer Daten, so dass Sie den Indikator nicht vom Wochen- oder Monatsanfang an laufen lassen müssen.

Hauptmerkmale

  • Stellt automatisch dar:

    • Höchst-/Tiefststand des Vortages (PDH/PDL)

    • Hoch/Tief der Vorwoche (PWH/PWL)

    • Hoch/Tief des Vormonats (PMH/PML)

  • Erweitert alle Ebenen horizontal für eine benutzerdefinierte Anzahl von Stunden.

  • Klare Bezeichnungen für jede Ebene:

    • PDH, PDL, PWH, PWL, PMH, PML.

    • Optionales "X", wenn der Kurs das Niveau überschreitet.

    • Die Beschriftungen können auf der rechten oder linken Seite des Diagramms platziert werden.

  • Gruppierung des Zusammenflusses:

    • Wenn mehrere Niveaus denselben Preis haben, werden sie in einem Etikett
      (z. B. PDH | PWH | PMH) zusammengefasst, um die Unübersichtlichkeit des Diagramms zu verringern.

  • Stilisierung von überkreuzten Ebenen:

    • Optionale Überblendung durch Transparenz (Alpha) oder

    • Abdunkeln der ursprünglichen Farbe um einen bestimmten Prozentsatz.

  • Intelligente wöchentliche/monatliche Logik:

    • Blendet Wochen-/Monatslevels aus, die bereits an früheren Tagen der aktuellen Woche/des aktuellen Monats überschritten wurden.

    • Zeigt nur die Niveaus an, die heute noch von Bedeutung sind.

  • Flexible Vortagesberechnung:

    • Option zur Berechnung von PDH/PDL aus D1-Kerzen (klassischer institutioneller Ansatz), oder

    • aus dem aktuellen Zeitrahmen, wenn Sie dies bevorzugen.

  • Leichter, objektbasierter Indikator (keine großen Puffer).

  • Funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen mit ausreichender Historie.

Standard-Voreinstellung

Der Indikator wird mit einer klassischen Konfiguration der vorherigen Levels ausgeliefert:

  • ShowPD, ShowPW und ShowPM aktiviert → tägliche, wöchentliche und monatliche Levels sichtbar.

  • UseFixedHigherTF aktiviert → Vortageslevel werden aus D1-Kerzen berechnet.

  • Beschriftungen werden auf der rechten Seite des Charts platziert.

  • Unterschiedliche Linienstile für tägliche, wöchentliche und monatliche Niveaus.

  • Moderate Verlängerung in Stunden, damit die Niveaus in der aktuellen Sitzung sichtbar bleiben.

  • Optionale Überblendung der gekreuzten Niveaus.

Sie können das Programm sofort verwenden und später die Linienstile, Farben, Verlängerungsstunden und die Gruppen von Niveaus, die Sie sehen möchten, feinabstimmen.

Zeitrahmen und Berechnungsoptionen

Wenn Sie den Indikator an Ihren Handelsstil anpassen möchten:

  • Klassischer PDH/PDL-Modus (empfohlen)
    Lassen Sie UseFixedHigherTF = true → PDH und PDL werden immer aus D1-Balken berechnet.

  • Modus "Flexibler Zeitrahmen"
    UseFixedHigherTF = false setzen → "Vortag" wird vom vorherigen Balken des aktuellen Zeitrahmens genommen.

Wöchentliche und monatliche Niveaus werden immer aus W1- bzw. MN1-Daten entnommen.

Typische Verwendung

  • Verwenden Sie PDH/PDL, PWH/PWL und PMH/PML als Intraday- und HTF-Referenzwerte.

  • Identifizieren Sie Zusammenflüsse, bei denen die Tages-, Wochen- und Monatswerte übereinstimmen.

  • Behandeln Sie frühere Hochs und Tiefs als:

    • Reaktionszonen und potenzielle Abprallbereiche.

    • Niveaus für die Validierung/Ungültigkeitserklärung der Vorspannung.

    • Ziele oder Bereiche für Teilübernahmen.

  • Schnell erkennen:

    • Welche Niveaus bleiben heute unberührt.

    • Welche Niveaus bereits überschritten wurden und verblasst sind.

    • Welche wöchentlichen/monatlichen Niveaus nicht mehr relevant sind und automatisch ausgeblendet wurden.

Eingaben

  • Label & visuelle Einstellungen

    • LabelSize - Schriftgröße des Labels.

    • CrossSymbol - Symbol, das an das Kreuz angehängt wird (Standard " X").

    • ShowCrossSymbol - Aktiviert/deaktiviert das Kreuzsymbol.

    • LabelSide - Etikettenseite (rechts/links).

    • ExtendHours - Anzahl der Stunden, um die jede Ebene verlängert wird.

  • Logik & gekreuztes Aussehen

    • UseFixedHigherTF - PDH/PDL von D1 oder vom aktuellen Zeitrahmen.

    • UseAlphaOnCross - Überkreuzte Ebenen werden durch Transparenz oder Verdunkelung ausgeblendet.

    • CrossAlpha - Transparenzniveau für gekreuzte Linien.

    • DarkenPercent - Verdunkelungsprozentsatz für gekreuzte Linien.

  • Sichtbarkeit

    • ShowPD - Zeigt/verbirgt Tageswerte.

    • ShowPW - Wochenwerte anzeigen/ausblenden.

    • ShowPM - Zeigt/verbirgt monatliche Niveaus.

  • Stil und Farben

    • StyleDay / StyleWeek / StyleMonth - Linienstil für jede Ebenengruppe.

    • BreiteTag / BreiteWoche / BreiteMonat - Linienbreite.

    • FarbePDH / FarbePDL / FarbePWH / FarbePWL / FarbePMH / FarbePML - Farben für jeden Ebenentyp.

Anmerkungen

  • Levels werden nur gezeichnet, wenn genügend historische Daten für D1, W1 und MN1 vorhanden sind.

  • Alle Elemente sind Chart-Objekte. Wenn Sie sie manuell verschieben oder löschen, wird der Indikator sie bei der nächsten Aktualisierung neu erstellen oder zurücksetzen.

  • Die wöchentliche/monatliche Cross-Logik wird aus der Historie rekonstruiert; der Indikator muss nicht seit Beginn der Woche/des Monats laufen.

Visuelles Analyse-Tool.

Haftungsausschluss

Dieser Indikator liefert keine Kauf-/Verkaufssignale und garantiert keine Ergebnisse.
Er wurde entwickelt, um objektive Vortages-/Wochen-/Monatsniveaus und deren Kreuzungsstatus zu liefern, damit Sie einen besseren Marktkontext innerhalb Ihrer eigenen Handelsstrategie aufbauen können.

FAQs (DE)

1) Warum fehlen heute einige wöchentliche oder monatliche Niveaus?
Weil der Indikator wöchentliche/monatliche Niveaus ausblendet, deren erstes Kreuzen in der aktuellen Woche/im aktuellen Monat am Vortag stattfand. Es werden nur Niveaus angezeigt, die für den heutigen Tag noch relevant sind.

2) Was bedeutet das "X" neben einer Marke?
Es bedeutet, dass der Kurs diese Marke überschritten hat. In Verbindung mit der optionalen Überblendung können Sie so auf einen Blick zwischen unberührten und bereits bearbeiteten Levels unterscheiden.

3) Kann ich einige Niveaus ausblenden oder nur täglich/wöchentlich/monatlich verwenden?
Ja. Sie können unabhängig voneinander aktivieren/deaktivieren:

  • ShowPD (täglich),

  • ShowPW (wöchentlich),

  • ShowPM (monatlich).

Sie können auch wählen, ob PDH/PDL auf D1 oder auf dem aktuellen Zeitrahmen über UseFixedHigherTF basieren.

4) Funktioniert es mit jedem Instrument und Zeitrahmen?
Ja. Es funktioniert mit jedem Symbol (Forex, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen usw.) und jedem Zeitrahmen, solange genügend historische Daten vorhanden sind, um D1, W1 und MN1-Balken zu lesen.

5) Liefert es Kauf-/Verkaufssignale?
Nein. Previous_Highs_Lows-Socarix-STS ist ein Kontext- und Level-Tool.
Es bietet keine automatischen Ein- oder Ausstiege; es ist als Ergänzung Ihrer bestehenden Handelsstrategie gedacht.

Kurzanleitung zur Installation (MT5)

Option 1: Installation von MetaTrader 5 (empfohlen)

  1. Öffnen Sie MetaTrader 5.

  2. Gehen Sie auf die Registerkarte Markt innerhalb der Plattform.

  3. Melden Sie sich mit Ihrem MQL5-Konto an.

  4. Suchen Sie nach Previous_Highs_Lows-Socarix-STS.

  5. Klicken Sie auf Kaufen / Herunterladen / Installieren (je nach Ihrem Fall).

  6. Öffnen Sie Navigator → Indikatoren und suchen Sie den Indikator.

  7. Ziehen Sie ihn auf ein Diagramm oder doppelklicken Sie auf ihn.

  8. Passen Sie die Eingaben bei Bedarf an und klicken Sie auf OK.

Option 2: Wenn Sie ihn auf der MQL5-Website erworben haben

  1. Öffnen Sie MetaTrader 5.

  2. Melden Sie sich mit demselben MQL5-Konto an, das Sie für den Kauf verwendet haben.

  3. Gehen Sie zu Navigator → Markt → Gekauft.

  4. Wählen Sie Previous_Highs_Lows-Socarix-STS und klicken Sie auf Installieren.

  5. Fügen Sie den Indikator in der Liste der Indikatoren zu Ihrem Chart hinzu.

Wenn er nicht angezeigt wird

  • Starten Sie MT5 neu.

  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Navigator-Panel und wählen Sie Aktualisieren.

  • Vergewissern Sie sich, dass Sie mit dem richtigen MQL5-Konto angemeldet sind.


Weitere Produkte dieses Autors
AsiaSessionRange
David Ramirez Rodriguez
Indikatoren
AsiaSessionRange-Socarix-STS AsiaSessionRange-Socarix-STS zeigt übersichtlich die asiatische Sitzungsspanne an, mit Hervorhebung des Hochs, des Tiefs und des 50%-Mittelpunkts , mit optionaler Erweiterung des Niveaus auf eine benutzerdefinierte Zeit. Voreingestellt ist 23:00-07:00 Madrider Zeit , mit optionaler automatischer Madrider Sommerzeit (EU-Regel) . Vollständig anpassbare Stunden und Farben, funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen. Ein visuelles Tool auf Sitzungsebene; es liefert ke
