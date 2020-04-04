AsiaSessionRange-Socarix-STS

AsiaSessionRange-Socarix-STS zeigt übersichtlich die asiatische Sitzungsspanne an, mit Hervorhebung des Hochs, des Tiefs und des 50%-Mittelpunkts, mit optionaler Erweiterung des Niveaus auf eine benutzerdefinierte Zeit.

Voreingestellt ist 23:00-07:00 Madrider Zeit, mit optionaler automatischer Madrider Sommerzeit (EU-Regel). Vollständig anpassbare Stunden und Farben, funktioniert mit jedem Symbol und Zeitrahmen. Ein visuelles Tool auf Sitzungsebene; es liefert keine Handelssignale.



Sie können diese Ebenen auch auf eine benutzerdefinierte Zeit ausdehnen, um saubere und objektive Intraday-Referenzzonen zu erhalten.

Dieses Tool ist ideal für Händler, die die asiatische Handelsspanne als Tagesstrukturrahmen, Gleichgewichtszone und Liquiditätsreferenz vor späteren Sitzungserweiterungen nutzen.

Hauptmerkmale

Zeichnet ein sauberes Session Range Rechteck .

Wird angezeigt und erweitert: Hoch Tief 50% (Mittelwert)

Vollständig anpassbare Stunden , die zu jeder Sitzung oder jedem Handelsplan passen.

Anpassbare Farben zur Anpassung an jede Chartvorlage.

Konfigurierbare historische Sitzungen .

Leichter objektbasierter Indikator (keine Puffer).

Standard-Voreinstellung

Der Indikator wird mit der klassischen asiatischen Session-Vorlage ausgeliefert:

23:00 - 07:00 Madrider Zeit

Mit optionaler Auto Madrid DST (EU Regel) aktiviert.

Einstellung der Zeitzone

Wenn Sie außerhalb Spaniens handeln oder eine andere Referenz bevorzugen:

Deaktivieren Sie Auto Madrid DST Stellen Sie die GMT-Referenz auf Ihre lokale Zeitzone ein Passen Sie die Sitzungszeiten wie gewünscht an (z. B. 00:00-08:00)

Auf diese Weise bleibt die Standardvoreinstellung erhalten, während der Indikator für weltweite Benutzer flexibel ist.

Typische Verwendung

Definieren der asiatischen Spanne als Referenz für die Intraday-Struktur .

Aufspüren von Post-Range-Ausdehnungen .

Verwendung von High / Low / 50% als saubere Reaktionslevel und Liquiditätsreferenzzonen.

Eingaben

Startstunde der Range

Range-Ende Stunde

Linien verlängern bis

Bereich Farbe

Auto Madrid Sommerzeit (optional)

Referenz GMT-Offset (manueller Modus)

Historische Tage zum Zeichnen

Anmerkungen

Die Bereiche werden nur gezeichnet, wenn Marktdaten verfügbar sind.

Wochenenden/Feiertage können zu weniger sichtbaren Sitzungen führen.

Visuelles Analysewerkzeug.

Haftungsausschluss

Dieser Indikator liefert keine Kauf-/Verkaufssignale und garantiert keine Ergebnisse.

Er wurde entwickelt, um objektive sitzungsbasierte Niveaus für den Marktkontext zu liefern.

FAQs (DE)

1) Warum sehe ich weniger als 7 Bereiche, wenn ich 7 Tage ausgewählt habe?

Der Indikator zeichnet nur Bereiche, wenn Marktdaten verfügbar sind. An Wochenenden/Feiertagen kann sich die Anzahl der sichtbaren Sessions verringern.

2) Funktioniert der Indikator für jedes Instrument?

Ja, für jedes Symbol mit ausreichend historischen Daten.

3) Kann ich es für andere Sitzungen oder benutzerdefinierte Stunden verwenden?

Ja. Sie können die Start-/Endzeit für jede Sitzung vollständig anpassen.

4) Was macht Auto Madrid DST?

Es passt die Referenzzeit zwischen Winter/Sommer automatisch an, indem es die EU-Regel verwendet und den Bereich mit der realen Madrider Zeit in Einklang bringt.

5) Liefert es Kauf-/Verkaufssignale?

Nein. Es handelt sich um ein visuelles Tool auf Sitzungsebene für den Marktkontext.

Kurzanleitung zur Installation (MT5)

Option 1: Installation von MetaTrader 5 (empfohlen)

Öffnen Sie MetaTrader 5. Gehen Sie auf die Registerkarte Markt innerhalb der Plattform. Melden Sie sich mit Ihrem MQL5-Konto an. Suchen Sie nach AsiaSessionRange-Socarix-STS. Klicken Sie auf Kaufen / Herunterladen / Installieren (je nach Ihrem Fall). Öffnen Sie Navigator → Indikatoren und suchen Sie den Indikator. Ziehen Sie ihn auf ein Diagramm oder doppelklicken Sie auf ihn. Passen Sie die Eingaben bei Bedarf an.

Option 2: Wenn Sie den Indikator auf der MQL5-Website erworben haben

Öffnen Sie MetaTrader 5. Melden Sie sich mit demselben MQL5-Konto an, das Sie für den Kauf verwendet haben. Gehen Sie zu Navigator → Markt → Gekauft. Wählen Sie den Indikator aus und klicken Sie auf Installieren. Hängen Sie ihn an Ihr Diagramm an.

