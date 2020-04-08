Previous Highs and Lows Levels

Previous_Highs_Lows-Socarix-STS

Previous_Highs_Lows-Socarix-STS marca automáticamente en el gráfico los máximos y mínimos del día, semana y mes anteriores (PDH/PDL, PWH/PWL, PMH/PML), extendiendo estos niveles hacia el futuro y mostrando etiquetas claras.
Resalta confluencias cuando varios niveles coinciden al pip y marca con una “X” los niveles ya cruzados. Para los niveles semanales y mensuales aplica una lógica inteligente: oculta hoy los niveles que el precio ya trabajó días atrás dentro de la semana/mes actual. Herramienta 100% visual, no genera señales de trading.

Previous_Highs_Lows-Socarix-STS es un indicador de niveles previos diseñado para darte, de un vistazo, las referencias clave de:

  • Previous Day High / Low (PDH / PDL)

  • Previous Week High / Low (PWH / PWL)

  • Previous Month High / Low (PMH / PML)

Los niveles se dibujan como líneas horizontales extendidas y con etiquetas configurables (a la derecha o a la izquierda del gráfico).
Cuando el precio cruza un nivel, la etiqueta puede mostrar una “X” y el nivel puede atenuarse para diferenciar lo que ya está trabajado de lo que sigue “virgen”.

Además, cuando dos o más niveles comparten exactamente el mismo precio (por ejemplo PDH y PWH), el indicador los agrupa en una sola etiqueta del tipo:

  • PDH | PWH

  • PWL | PML

  • PDH | PWH | PMH

Esto evita ruido visual y resalta las confluencias de día, semana y mes.

Para los niveles de semana y mes, el indicador incorpora una lógica HTF sin memoria:
busca el primer cruce del nivel dentro de la semana/mes actual y, según cuándo se produjo, decide si hoy ese nivel se muestra limpio, marcado con X o directamente se oculta porque ya fue trabajado días atrás. No necesitas que el indicador haya estado cargado desde el inicio del periodo: reconstruye el historial por sí mismo.

Características principales

  • Dibuja los niveles:

    • PDH / PDL – Máximo y mínimo del día anterior.

    • PWH / PWL – Máximo y mínimo de la semana anterior.

    • PMH / PML – Máximo y mínimo del mes anterior.

  • Extiende las líneas horizontalmente durante un número de horas configurable, para que te acompañen durante la sesión.

  • Etiquetas configurables:

    • Lado (derecha o izquierda del gráfico).

    • Tamaño de letra.

    • Opción de mostrar una “X” al cruzar.

  • Confluencias: agrupa automáticamente varios niveles en una sola etiqueta cuando coinciden en el mismo precio.

  • Atenuación visual de niveles cruzados:

    • Por transparencia (alpha) o

    • Por oscurecimiento del color, según prefieras.

  • Lógica especial para niveles semanales y mensuales:

    • Si el primer cruce del nivel en la semana/mes actual fue antes de hoy, el nivel se oculta hoy.

    • Si el primer cruce es hoy, se muestra con X.

    • Si aún no ha sido cruzado, se muestra limpio.

  • Opción para el cálculo del Previous Day:

    • Desde D1 (modo clásico de PDH/PDL), o

    • Desde el timeframe actual si lo prefieres.

  • Indicador ligero basado en objetos, sin buffers ni cálculos innecesarios.

  • Compatible con cualquier símbolo y timeframe con histórico suficiente.

Ajustes por defecto

El indicador viene preconfigurado para un uso clásico de niveles previos:

  • ShowPD, ShowPW y ShowPM activados: se dibujan día, semana y mes anteriores.

  • UseFixedHigherTF activado: PDH/PDL calculados desde velas D1.

  • Etiquetas a la derecha del gráfico.

  • Líneas diarias, semanales y mensuales con estilos distintos para diferenciarlas.

  • Atenuación moderada en niveles cruzados (configurable).

Así puedes añadirlo al gráfico y usarlo tal cual, ajustando detalles visuales si lo deseas.

Modos de cálculo del Previous Day

Si quieres adaptar el indicador a tu forma de trabajar:

  • Modo clásico institucional
    Activa UseFixedHigherTF → el Previous Day se calcula siempre desde D1, sea cual sea tu timeframe de trabajo.

  • Modo flexible por timeframe
    Desactiva UseFixedHigherTF → el Previous Day se calcula a partir del periodo anterior del timeframe actual(por ejemplo, la vela H1 anterior si estás en H1).

En ambos casos, los niveles semanales y mensuales se calculan siempre desde W1 y MN1 respectivamente.

Uso típico

  • Tener siempre visibles los niveles previos más relevantes:

    • PDH/PDL para marco intradía.

    • PWH/PWL como niveles de corto plazo.

    • PMH/PML como referencias de marco superior.

  • Detectar confluencias cuando varios niveles coinciden al pip.

  • Usar estos niveles como:

    • Zonas de reacción, posibles rebotes o “imanes” de precio.

    • Niveles de validación/invalidación de tu sesgo.

    • Objetivos de precio o zonas de toma de beneficios.

  • Ver de un vistazo:

    • Qué niveles siguen sin ser tocados hoy.

    • Cuáles ya han sido trabajados (X y/o atenuación).

    • Qué niveles semanales/mensuales se han descartado porque el cruce fue días atrás.

Parámetros

Principales parámetros configurables:

  • LabelSize – Tamaño del texto de las etiquetas.

  • CrossSymbol – Símbolo al cruzar (por defecto “ X”).

  • ShowCrossSymbol – Mostrar u ocultar el símbolo de cruce.

  • LabelSide – Lado de etiqueta (derecha / izquierda).

  • ExtendHours – Horas de extensión de los niveles.

  • UseFixedHigherTF – Cálculo del Previous Day desde D1 o desde el timeframe actual.

  • UseAlphaOnCross – Atenuar niveles cruzados mediante transparencia o mediante oscurecimiento.

  • CrossAlpha – Nivel de transparencia para niveles cruzados.

  • DarkenPercent – Porcentaje de oscurecimiento de niveles cruzados.

  • ShowPD / ShowPW / ShowPM – Mostrar u ocultar niveles diarios, semanales y mensuales.

  • StyleDay / StyleWeek / StyleMonth – Estilo de línea de cada tipo de nivel.

  • WidthDay / WidthWeek / WidthMonth – Grosor de las líneas.

  • ColorPDH / ColorPDL / ColorPWH / ColorPWL / ColorPMH / ColorPML – Colores de cada nivel.

Notas

  • El indicador necesita histórico suficiente en D1, W1 y MN1 para calcular correctamente los niveles previos.

  • Los niveles se dibujan como objetos de gráfico. Si los modificas manualmente, el indicador los reajustará en la siguiente actualización.

  • La lógica de cruce semanal/mensual se recalcula a partir del histórico, sin depender de que el indicador haya estado cargado desde el inicio de la semana o del mes.

Herramienta de análisis visual.

Aviso

Este indicador no genera señales de compra/venta ni garantiza resultados.
Su propósito es ofrecer niveles objetivos (día, semana y mes anteriores) y su estado de cruce, para mejorar el contexto de tu análisis técnico y ayudarte a tomar decisiones dentro de tu propio sistema.

FAQs (ES)

1) ¿Por qué hoy no veo PWH/PWL o PMH/PML?
Porque el indicador aplica una lógica de periodo:
si el primer cruce del nivel semanal/mensual se produjo en un día anterior dentro de la semana o del mes actuales, el nivel se oculta hoy para evitar ruido visual. Solo verás semanal/mensual cuando siga relevante para el día en curso.

2) ¿Qué significa la “X” que aparece junto a PDH, PWH, etc.?
Indica que ese nivel ha sido cruzado por el precio.
Puedes combinar la X con la atenuación del color para ver claramente qué niveles están ya trabajados y cuáles no.

3) ¿Funciona en cualquier activo y timeframe?
Sí, funciona en cualquier símbolo (forex, índices, materias primas, criptos, etc.) y en cualquier timeframe, siempre que exista histórico suficiente para calcular D1, W1 y MN1.

4) ¿Puedo desactivar algunos niveles o modificar su cálculo?
Sí. Puedes activar o desactivar por separado:

  • ShowPD (diario), ShowPW (semanal) y ShowPM (mensual).
    Además, con UseFixedHigherTF decides si el Previous Day se calcula siempre desde D1 o desde el timeframe actual.

5) ¿Da señales de compra/venta?
No. Previous_Highs_Lows-Socarix-STS es una herramienta de contexto y niveles.
No genera señales automáticas ni recomendación de entrada/salida; su función es ayudarte a leer mejor el precio alrededor de niveles previos clave.

Guía rápida de instalación (MT5)

Opción 1: Instalación desde MetaTrader 5 (recomendado)

  1. Abre MetaTrader 5.

  2. Ve a Market dentro de la plataforma.

  3. Inicia sesión con tu cuenta MQL5.

  4. Busca Previous_Highs_Lows-Socarix-STS.

  5. Pulsa Comprar / Descargar / Instalar (según tu caso).

  6. Ve a Navegador → Indicadores y localiza el indicador.

  7. Arrástralo al gráfico o haz doble clic sobre él.

  8. Ajusta los parámetros si lo deseas y pulsa Aceptar.

Opción 2: Si lo compraste desde la web de MQL5

  1. Abre MetaTrader 5.

  2. Inicia sesión con la misma cuenta MQL5 usada en la compra.

  3. Ve a Navegador → Market → Comprados.

  4. Selecciona Previous_Highs_Lows-Socarix-STS y pulsa Instalar.

  5. Añádelo al gráfico desde la lista de indicadores.

Si no aparece

  • Reinicia MT5.

  • En el Navegador, haz clic derecho y selecciona Actualizar.

  • Comprueba que estás en la cuenta MQL5 correcta.


