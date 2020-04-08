Previous Highs and Lows Levels
- Indicadores
- David Ramirez Rodriguez
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Previous_Highs_Lows-Socarix-STS
Previous_Highs_Lows-Socarix-STS marca automáticamente en el gráfico los máximos y mínimos del día, semana y mes anteriores (PDH/PDL, PWH/PWL, PMH/PML), extendiendo estos niveles hacia el futuro y mostrando etiquetas claras.
Resalta confluencias cuando varios niveles coinciden al pip y marca con una “X” los niveles ya cruzados. Para los niveles semanales y mensuales aplica una lógica inteligente: oculta hoy los niveles que el precio ya trabajó días atrás dentro de la semana/mes actual. Herramienta 100% visual, no genera señales de trading.
Previous_Highs_Lows-Socarix-STS es un indicador de niveles previos diseñado para darte, de un vistazo, las referencias clave de:
-
Previous Day High / Low (PDH / PDL)
-
Previous Week High / Low (PWH / PWL)
-
Previous Month High / Low (PMH / PML)
Los niveles se dibujan como líneas horizontales extendidas y con etiquetas configurables (a la derecha o a la izquierda del gráfico).
Cuando el precio cruza un nivel, la etiqueta puede mostrar una “X” y el nivel puede atenuarse para diferenciar lo que ya está trabajado de lo que sigue “virgen”.
Además, cuando dos o más niveles comparten exactamente el mismo precio (por ejemplo PDH y PWH), el indicador los agrupa en una sola etiqueta del tipo:
-
PDH | PWH
-
PWL | PML
-
PDH | PWH | PMH
Esto evita ruido visual y resalta las confluencias de día, semana y mes.
Para los niveles de semana y mes, el indicador incorpora una lógica HTF sin memoria:
busca el primer cruce del nivel dentro de la semana/mes actual y, según cuándo se produjo, decide si hoy ese nivel se muestra limpio, marcado con X o directamente se oculta porque ya fue trabajado días atrás. No necesitas que el indicador haya estado cargado desde el inicio del periodo: reconstruye el historial por sí mismo.
Características principales
-
Dibuja los niveles:
-
PDH / PDL – Máximo y mínimo del día anterior.
-
PWH / PWL – Máximo y mínimo de la semana anterior.
-
PMH / PML – Máximo y mínimo del mes anterior.
-
-
Extiende las líneas horizontalmente durante un número de horas configurable, para que te acompañen durante la sesión.
-
Etiquetas configurables:
-
Lado (derecha o izquierda del gráfico).
-
Tamaño de letra.
-
Opción de mostrar una “X” al cruzar.
-
-
Confluencias: agrupa automáticamente varios niveles en una sola etiqueta cuando coinciden en el mismo precio.
-
Atenuación visual de niveles cruzados:
-
Por transparencia (alpha) o
-
Por oscurecimiento del color, según prefieras.
-
-
Lógica especial para niveles semanales y mensuales:
-
Si el primer cruce del nivel en la semana/mes actual fue antes de hoy, el nivel se oculta hoy.
-
Si el primer cruce es hoy, se muestra con X.
-
Si aún no ha sido cruzado, se muestra limpio.
-
-
Opción para el cálculo del Previous Day:
-
Desde D1 (modo clásico de PDH/PDL), o
-
Desde el timeframe actual si lo prefieres.
-
-
Indicador ligero basado en objetos, sin buffers ni cálculos innecesarios.
-
Compatible con cualquier símbolo y timeframe con histórico suficiente.
Ajustes por defecto
El indicador viene preconfigurado para un uso clásico de niveles previos:
-
ShowPD, ShowPW y ShowPM activados: se dibujan día, semana y mes anteriores.
-
UseFixedHigherTF activado: PDH/PDL calculados desde velas D1.
-
Etiquetas a la derecha del gráfico.
-
Líneas diarias, semanales y mensuales con estilos distintos para diferenciarlas.
-
Atenuación moderada en niveles cruzados (configurable).
Así puedes añadirlo al gráfico y usarlo tal cual, ajustando detalles visuales si lo deseas.
Modos de cálculo del Previous Day
Si quieres adaptar el indicador a tu forma de trabajar:
-
Modo clásico institucional
Activa UseFixedHigherTF → el Previous Day se calcula siempre desde D1, sea cual sea tu timeframe de trabajo.
-
Modo flexible por timeframe
Desactiva UseFixedHigherTF → el Previous Day se calcula a partir del periodo anterior del timeframe actual(por ejemplo, la vela H1 anterior si estás en H1).
En ambos casos, los niveles semanales y mensuales se calculan siempre desde W1 y MN1 respectivamente.
Uso típico
-
Tener siempre visibles los niveles previos más relevantes:
-
PDH/PDL para marco intradía.
-
PWH/PWL como niveles de corto plazo.
-
PMH/PML como referencias de marco superior.
-
-
Detectar confluencias cuando varios niveles coinciden al pip.
-
Usar estos niveles como:
-
Zonas de reacción, posibles rebotes o “imanes” de precio.
-
Niveles de validación/invalidación de tu sesgo.
-
Objetivos de precio o zonas de toma de beneficios.
-
-
Ver de un vistazo:
-
Qué niveles siguen sin ser tocados hoy.
-
Cuáles ya han sido trabajados (X y/o atenuación).
-
Qué niveles semanales/mensuales se han descartado porque el cruce fue días atrás.
-
Parámetros
Principales parámetros configurables:
-
LabelSize – Tamaño del texto de las etiquetas.
-
CrossSymbol – Símbolo al cruzar (por defecto “ X”).
-
ShowCrossSymbol – Mostrar u ocultar el símbolo de cruce.
-
LabelSide – Lado de etiqueta (derecha / izquierda).
-
ExtendHours – Horas de extensión de los niveles.
-
UseFixedHigherTF – Cálculo del Previous Day desde D1 o desde el timeframe actual.
-
UseAlphaOnCross – Atenuar niveles cruzados mediante transparencia o mediante oscurecimiento.
-
CrossAlpha – Nivel de transparencia para niveles cruzados.
-
DarkenPercent – Porcentaje de oscurecimiento de niveles cruzados.
-
ShowPD / ShowPW / ShowPM – Mostrar u ocultar niveles diarios, semanales y mensuales.
-
StyleDay / StyleWeek / StyleMonth – Estilo de línea de cada tipo de nivel.
-
WidthDay / WidthWeek / WidthMonth – Grosor de las líneas.
-
ColorPDH / ColorPDL / ColorPWH / ColorPWL / ColorPMH / ColorPML – Colores de cada nivel.
Notas
-
El indicador necesita histórico suficiente en D1, W1 y MN1 para calcular correctamente los niveles previos.
-
Los niveles se dibujan como objetos de gráfico. Si los modificas manualmente, el indicador los reajustará en la siguiente actualización.
-
La lógica de cruce semanal/mensual se recalcula a partir del histórico, sin depender de que el indicador haya estado cargado desde el inicio de la semana o del mes.
Herramienta de análisis visual.
Aviso
Este indicador no genera señales de compra/venta ni garantiza resultados.
Su propósito es ofrecer niveles objetivos (día, semana y mes anteriores) y su estado de cruce, para mejorar el contexto de tu análisis técnico y ayudarte a tomar decisiones dentro de tu propio sistema.
FAQs (ES)
1) ¿Por qué hoy no veo PWH/PWL o PMH/PML?
Porque el indicador aplica una lógica de periodo:
si el primer cruce del nivel semanal/mensual se produjo en un día anterior dentro de la semana o del mes actuales, el nivel se oculta hoy para evitar ruido visual. Solo verás semanal/mensual cuando siga relevante para el día en curso.
2) ¿Qué significa la “X” que aparece junto a PDH, PWH, etc.?
Indica que ese nivel ha sido cruzado por el precio.
Puedes combinar la X con la atenuación del color para ver claramente qué niveles están ya trabajados y cuáles no.
3) ¿Funciona en cualquier activo y timeframe?
Sí, funciona en cualquier símbolo (forex, índices, materias primas, criptos, etc.) y en cualquier timeframe, siempre que exista histórico suficiente para calcular D1, W1 y MN1.
4) ¿Puedo desactivar algunos niveles o modificar su cálculo?
Sí. Puedes activar o desactivar por separado:
-
ShowPD (diario), ShowPW (semanal) y ShowPM (mensual).
Además, con UseFixedHigherTF decides si el Previous Day se calcula siempre desde D1 o desde el timeframe actual.
5) ¿Da señales de compra/venta?
No. Previous_Highs_Lows-Socarix-STS es una herramienta de contexto y niveles.
No genera señales automáticas ni recomendación de entrada/salida; su función es ayudarte a leer mejor el precio alrededor de niveles previos clave.
Guía rápida de instalación (MT5)
Opción 1: Instalación desde MetaTrader 5 (recomendado)
-
Abre MetaTrader 5.
-
Ve a Market dentro de la plataforma.
-
Inicia sesión con tu cuenta MQL5.
-
Busca Previous_Highs_Lows-Socarix-STS.
-
Pulsa Comprar / Descargar / Instalar (según tu caso).
-
Ve a Navegador → Indicadores y localiza el indicador.
-
Arrástralo al gráfico o haz doble clic sobre él.
-
Ajusta los parámetros si lo deseas y pulsa Aceptar.
Opción 2: Si lo compraste desde la web de MQL5
-
Abre MetaTrader 5.
-
Inicia sesión con la misma cuenta MQL5 usada en la compra.
-
Ve a Navegador → Market → Comprados.
-
Selecciona Previous_Highs_Lows-Socarix-STS y pulsa Instalar.
-
Añádelo al gráfico desde la lista de indicadores.
Si no aparece
-
Reinicia MT5.
-
En el Navegador, haz clic derecho y selecciona Actualizar.
-
Comprueba que estás en la cuenta MQL5 correcta.