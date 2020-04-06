Cyberia Pro Sc

Contact me privately after purchase to receive the optimized set files with the best settings! Voreingestellter Test XAUUSD

CYBERIA PRO 3.8 - Einführungsangebot und Preisgestaltung Einführungspreis: $400 für die ersten 5 Käufer - 3/5 Die letzten zwei Exemplare von Cyberia zu $400, bevor der Preis auf $600 steigt.

Dann $600 für die nächsten 10 Käufer

Gefolgt von $800 für die nächsten 10 Käufer

Die weiteren Preise werden je nach Marktbedingungen und Produktreife angepasst

Produktübersicht

CYBERIA PRO 3.8 ist ein fortschrittlicher MetaTrader 5 Expert Advisor, der für den Einsatz unter Echtzeit-Marktbedingungen entwickelt wurde und modernste Algorithmen nutzt. Er integriert Multi-Timeframe-Tickdatenanalyse, dynamische Volatilitätsanpassung, Momentum-Bestätigung und hochentwickelte Risiko- und Money-Management-Systeme, um komplexe Marktumgebungen effizient zu steuern.

Kritischer Hinweis: Backtesting-Einschränkungen und Fokus auf Live Trading

CYBERIA PRO 3.8 ist ein Tick-basierter Scalping-EA, der ausschließlich für Live-Marktbedingungen entwickelt wurde. Backtest-Ergebnisse haben nur eine sehr begrenzte Aussagekraft und können die reale Handelsperformance nicht exakt wiedergeben.

Die von CYBERIA PRO 3.8 angewandte Strategie hängt von der Tick-Geschwindigkeit in Echtzeit, von Spread-Schwankungen und von komplexen Marktstrukturen ab, die in Backtesting-Umgebungen nicht genau nachgebildet werden können.

Traditionelle Backtests sind von Natur aus nicht in der Lage zu modellieren:

Genaue Tick-Ankunftsgeschwindigkeiten und -sequenzen

Dynamische und sofortige Spread-Veränderungen

Slippage und Auftragsausführungslatenz in Echtzeit

Echte Marktbedingungen unter Volatilität

Da der MT5 Strategy Tester nicht die genauen Tick-Timing-, Geschwindigkeitsdaten und Ausführungsbedingungen liefern kann, die der Live-Markt liefert, wird das Backtesting dieses EA unzuverlässige und oft irreführende Ergebnisse liefern. Unser Schwerpunkt liegt nicht auf der Erstellung perfekter Aktienkurven aus historischen Daten, sondern auf der Demonstration konsistenter, robuster Live-Handelsergebnisse durch unseren 24/5-Streaming-Service.

Dieser EA wurde für den Live-Handel entwickelt, nicht für das Backtesting.

Technische Merkmale und Parameter

Marktanalyse und Signalerzeugung

Dynamisch aktualisierter Real-Tick-Datenpuffer für Multi-Timeframe-Analysen

Tick-Geschwindigkeitsfilter definieren minimale und maximale Tick-Geschwindigkeiten, um Handelssignale zu qualifizieren

Momentum-Bestätigung durch konfigurierbare Tick-Zählungen innerhalb von rollierenden Puffern

Volatilitätsmultiplikatoren passen Handelsdistanzen an und stimmen die Empfindlichkeit dynamisch ab

Risiko- und Geldmanagement

Adaptive Losgrößenanpassung basierend auf Kontostand und Risikokonfiguration

Risikomanagement mit konfigurierbaren Stop-Loss-Bereichen von 800 bis 3000 Pips mit volatilitätsbasierten Anpassungsfaktoren

Durchschnittsgeschäfte verwenden intelligente Abstandsberechnungen, die durch die Marktvolatilität skaliert werden, um vorzeitige Drawdowns zu vermeiden

Maximale Orderlimits und Cooldown-Perioden helfen, das Risiko zu begrenzen

Auftragsausführung und -management

Konfigurierbare Auftragsausführungsarten und Rundungsziffern zur Kontrolle der Granularität

Getrennte Modi für KAUFEN und VERKAUFEN ermöglichen ein duales Strategiemanagement

Erweiterte Trailing-Stops mit vier Modi, die von konservativem bis zu progressivem Schutz reichen

ATR-basierte dynamische Stop-Loss- und Breakeven-Trigger optimieren Ausstiege

Multi-Timeframe-Bestätigung verfeinert das Ausstiegs-Timing, um falsche Auslöser zu reduzieren

Filterung und Marktanpassung

Spread-Filter schließen hohe und instabile Spread-Bedingungen aus

Optionale Nachrichten-Ereignis-Blöcke vermeiden den Handel während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse

Die Verwaltung von Handelssitzungen stellt sicher, dass nur in bevorzugten Zeitfenstern gehandelt wird

Anpassbare Einstellungen umfassen:

Manuelle oder automatische Spread-Kontrolle

Umkehrsignalmodus für Countertrend-Operationen

Dynamische und manuelle Take-Profit- und Stop-Loss-Einstellungen

Kontrolle der Handelszeit, einschließlich automatischer und benutzerdefinierter Schließungsprotokolle

Berücksichtigung von Kommissionen und Swaps bei der Positionsgrößenbestimmung und Risikoberechnung

Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust des gesamten investierten Kapitals führen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance, einschließlich der über den Streaming-Dienst angezeigten Live-Handelsergebnisse, ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Die Nutzer müssen diese Risiken vollständig verstehen und ihre Anlageziele entsprechend bewerten, bevor sie CYBERIA PRO 3.8 nutzen.