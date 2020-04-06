Cyberia Pro Sc
- Experten
- Giordan Cogotti
- Version: 3.81
- Aktivierungen: 10
CYBERIA PRO SCALPER
CYBERIA PRO 3.8 - Einführungsangebot und Preisgestaltung
Einführungspreis: $400 für die ersten 5 Käufer - 3/5Die letzten zwei Exemplare von Cyberia zu $400, bevor der Preis auf $600 steigt.
Dann $600 für die nächsten 10 Käufer
Gefolgt von $800 für die nächsten 10 Käufer
Die weiteren Preise werden je nach Marktbedingungen und Produktreife angepasst
Produktübersicht
CYBERIA PRO 3.8 ist ein fortschrittlicher MetaTrader 5 Expert Advisor, der für den Einsatz unter Echtzeit-Marktbedingungen entwickelt wurde und modernste Algorithmen nutzt. Er integriert Multi-Timeframe-Tickdatenanalyse, dynamische Volatilitätsanpassung, Momentum-Bestätigung und hochentwickelte Risiko- und Money-Management-Systeme, um komplexe Marktumgebungen effizient zu steuern.
Kritischer Hinweis: Backtesting-Einschränkungen und Fokus auf Live Trading
CYBERIA PRO 3.8 ist ein Tick-basierter Scalping-EA, der ausschließlich für Live-Marktbedingungen entwickelt wurde. Backtest-Ergebnisse haben nur eine sehr begrenzte Aussagekraft und können die reale Handelsperformance nicht exakt wiedergeben.
Die von CYBERIA PRO 3.8 angewandte Strategie hängt von der Tick-Geschwindigkeit in Echtzeit, von Spread-Schwankungen und von komplexen Marktstrukturen ab, die in Backtesting-Umgebungen nicht genau nachgebildet werden können.
Traditionelle Backtests sind von Natur aus nicht in der Lage zu modellieren:
-
Genaue Tick-Ankunftsgeschwindigkeiten und -sequenzen
-
Dynamische und sofortige Spread-Veränderungen
-
Slippage und Auftragsausführungslatenz in Echtzeit
-
Echte Marktbedingungen unter Volatilität
Da der MT5 Strategy Tester nicht die genauen Tick-Timing-, Geschwindigkeitsdaten und Ausführungsbedingungen liefern kann, die der Live-Markt liefert, wird das Backtesting dieses EA unzuverlässige und oft irreführende Ergebnisse liefern. Unser Schwerpunkt liegt nicht auf der Erstellung perfekter Aktienkurven aus historischen Daten, sondern auf der Demonstration konsistenter, robuster Live-Handelsergebnisse durch unseren 24/5-Streaming-Service.
Dieser EA wurde für den Live-Handel entwickelt, nicht für das Backtesting.
Technische Merkmale und Parameter
Marktanalyse und Signalerzeugung
-
Dynamisch aktualisierter Real-Tick-Datenpuffer für Multi-Timeframe-Analysen
-
Tick-Geschwindigkeitsfilter definieren minimale und maximale Tick-Geschwindigkeiten, um Handelssignale zu qualifizieren
-
Momentum-Bestätigung durch konfigurierbare Tick-Zählungen innerhalb von rollierenden Puffern
-
Volatilitätsmultiplikatoren passen Handelsdistanzen an und stimmen die Empfindlichkeit dynamisch ab
Risiko- und Geldmanagement
-
Adaptive Losgrößenanpassung basierend auf Kontostand und Risikokonfiguration
-
Risikomanagement mit konfigurierbaren Stop-Loss-Bereichen von 800 bis 3000 Pips mit volatilitätsbasierten Anpassungsfaktoren
-
Durchschnittsgeschäfte verwenden intelligente Abstandsberechnungen, die durch die Marktvolatilität skaliert werden, um vorzeitige Drawdowns zu vermeiden
-
Maximale Orderlimits und Cooldown-Perioden helfen, das Risiko zu begrenzen
Auftragsausführung und -management
-
Konfigurierbare Auftragsausführungsarten und Rundungsziffern zur Kontrolle der Granularität
-
Getrennte Modi für KAUFEN und VERKAUFEN ermöglichen ein duales Strategiemanagement
-
Erweiterte Trailing-Stops mit vier Modi, die von konservativem bis zu progressivem Schutz reichen
-
ATR-basierte dynamische Stop-Loss- und Breakeven-Trigger optimieren Ausstiege
-
Multi-Timeframe-Bestätigung verfeinert das Ausstiegs-Timing, um falsche Auslöser zu reduzieren
Filterung und Marktanpassung
-
Spread-Filter schließen hohe und instabile Spread-Bedingungen aus
-
Optionale Nachrichten-Ereignis-Blöcke vermeiden den Handel während wichtiger wirtschaftlicher Ereignisse
-
Die Verwaltung von Handelssitzungen stellt sicher, dass nur in bevorzugten Zeitfenstern gehandelt wird
Anpassbare Einstellungen umfassen:
-
Manuelle oder automatische Spread-Kontrolle
-
Umkehrsignalmodus für Countertrend-Operationen
-
Dynamische und manuelle Take-Profit- und Stop-Loss-Einstellungen
-
Kontrolle der Handelszeit, einschließlich automatischer und benutzerdefinierter Schließungsprotokolle
-
Berücksichtigung von Kommissionen und Swaps bei der Positionsgrößenbestimmung und Risikoberechnung
Risikohinweis
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust des gesamten investierten Kapitals führen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance, einschließlich der über den Streaming-Dienst angezeigten Live-Handelsergebnisse, ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Die Nutzer müssen diese Risiken vollständig verstehen und ihre Anlageziele entsprechend bewerten, bevor sie CYBERIA PRO 3.8 nutzen.