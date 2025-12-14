Vital Structure MT4

Vital Structure MT4

Market-Structure-Indikator für: HH / HL / LH / LL Swing-Beschriftung, automatische Trendlinien und Multi-Timeframe (MTF) Support- und Resistance-Schlüssellevel.

Vital Structure ist ein Chart-Analyse-Tool für Trader, die Price Action, Marktstruktur, Trendlinien, Support und Resistance sowie Multi-Timeframe-Analysen verwenden. Es erkennt bestätigte Swing-Punkte, klassifiziert die Struktur (HH/HL/LH/LL), zeichnet struktur-basierte Trendlinien und plottet Schlüssellevel höherer Zeitrahmen, um Trend und wichtige Reaktionsbereiche zu visualisieren.

Hauptfunktionen

1) Marktstruktur (HH / HL / LH / LL)

  • Erkennt Swing-Highs und Swing-Lows mithilfe eines konfigurierbaren Lookback-Fensters

  • Klassifiziert Swings als Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low

  • Optionale Swing-Pfeile und Textlabels

  • Optionaler ATR-basierter Filter, um kleinere Swings in volatilen Märkten zu reduzieren

2) Auto-Trendlinien (struktur-basiert)

  • Baut Trendlinien aus den jüngsten Swing-Punkten auf

  • Zeichnet eine Aufwärts- oder Abwärtstrendlinie basierend auf der erkannten Struktur

  • Wenn eine Trendlinie gebrochen wird, kann die historische Linie beibehalten werden (gepunkteter Stil) und eine neue Linie kann gesucht werden

3) MTF Support- & Resistance-Schlüssellevel

  • Scannt höhere Zeitrahmen (relativ zum aktuellen Chart-Timeframe)

  • Erkennt signifikante Swing-Level und plottet zentrale Support/Resistance-Level

  • Optionales Zusammenführen von Levels zu Zonen (Pips)

  • Begrenzung der maximal geplotteten Levels, um den Chart übersichtlich zu halten

Typische Anwendungsfälle

  • Trendbedingungen anhand von HH/HL- und LH/LL-Sequenzen identifizieren

  • Struktur-Trendlinien für Pullbacks, Ausbrüche und Retests verwenden

  • Levels höherer Zeitrahmen für Kontext, Ziele und Invalidierungsbereiche nutzen

  • Struktur + Trendlinie + Schlüssellevel-Ausrichtung für eine Multi-Faktor-Analyse kombinieren

Inputs (Übersicht)

Marktstruktur

  • Window (Swing-Sensitivität)

  • ATR Multiplier (Stärke des Volatilitätsfilters)

  • Pfeile anzeigen/ausblenden

  • HH/HL/LH/LL-Labels anzeigen/ausblenden

  • Farben und Anzeigeeinstellungen

Trendlinien

  • Struktur-Trendlinien aktivieren/deaktivieren

  • Scan-Tiefe / Lookback

  • Touch-Toleranz (Pips)

  • Mindestneigungs-Filter

  • Linienstile (aktiv / gebrochene Historie)

Schlüssellevel (MTF S/R)

  • MTF-Scan aktivieren/deaktivieren

  • Merge-Distanz (Pips)

  • Mindestanzahl an Berührungen / Stärkeregeln

  • Maximale Anzahl an anzuzeigenden Levels

Hinweise und Einschränkungen

  • Swings werden nach dem gewählten Window bestätigt. Die neuesten Kerzen können sich aktualisieren, bis ein Swing bestätigt ist.

  • Dieser Indikator ist für die Chartanalyse gedacht und platziert keine Trades.

  • Keine DLLs. Keine externen Abhängigkeiten.

Bewertungen 1
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.18 04:42 
 

very good

Empfohlene Produkte
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Weitere Produkte dieses Autors
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
725
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.18 04:42 
 

very good

