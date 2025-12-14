Vital Structure MT4
- Indikatoren
- Frederick Langemark
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 14 Dezember 2025
Vital Structure MT4
Market-Structure-Indikator für: HH / HL / LH / LL Swing-Beschriftung, automatische Trendlinien und Multi-Timeframe (MTF) Support- und Resistance-Schlüssellevel.
Vital Structure ist ein Chart-Analyse-Tool für Trader, die Price Action, Marktstruktur, Trendlinien, Support und Resistance sowie Multi-Timeframe-Analysen verwenden. Es erkennt bestätigte Swing-Punkte, klassifiziert die Struktur (HH/HL/LH/LL), zeichnet struktur-basierte Trendlinien und plottet Schlüssellevel höherer Zeitrahmen, um Trend und wichtige Reaktionsbereiche zu visualisieren.
Hauptfunktionen
1) Marktstruktur (HH / HL / LH / LL)
-
Erkennt Swing-Highs und Swing-Lows mithilfe eines konfigurierbaren Lookback-Fensters
-
Klassifiziert Swings als Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low
-
Optionale Swing-Pfeile und Textlabels
-
Optionaler ATR-basierter Filter, um kleinere Swings in volatilen Märkten zu reduzieren
2) Auto-Trendlinien (struktur-basiert)
-
Baut Trendlinien aus den jüngsten Swing-Punkten auf
-
Zeichnet eine Aufwärts- oder Abwärtstrendlinie basierend auf der erkannten Struktur
-
Wenn eine Trendlinie gebrochen wird, kann die historische Linie beibehalten werden (gepunkteter Stil) und eine neue Linie kann gesucht werden
3) MTF Support- & Resistance-Schlüssellevel
-
Scannt höhere Zeitrahmen (relativ zum aktuellen Chart-Timeframe)
-
Erkennt signifikante Swing-Level und plottet zentrale Support/Resistance-Level
-
Optionales Zusammenführen von Levels zu Zonen (Pips)
-
Begrenzung der maximal geplotteten Levels, um den Chart übersichtlich zu halten
Typische Anwendungsfälle
-
Trendbedingungen anhand von HH/HL- und LH/LL-Sequenzen identifizieren
-
Struktur-Trendlinien für Pullbacks, Ausbrüche und Retests verwenden
-
Levels höherer Zeitrahmen für Kontext, Ziele und Invalidierungsbereiche nutzen
-
Struktur + Trendlinie + Schlüssellevel-Ausrichtung für eine Multi-Faktor-Analyse kombinieren
Inputs (Übersicht)
Marktstruktur
-
Window (Swing-Sensitivität)
-
ATR Multiplier (Stärke des Volatilitätsfilters)
-
Pfeile anzeigen/ausblenden
-
HH/HL/LH/LL-Labels anzeigen/ausblenden
-
Farben und Anzeigeeinstellungen
Trendlinien
-
Struktur-Trendlinien aktivieren/deaktivieren
-
Scan-Tiefe / Lookback
-
Touch-Toleranz (Pips)
-
Mindestneigungs-Filter
-
Linienstile (aktiv / gebrochene Historie)
Schlüssellevel (MTF S/R)
-
MTF-Scan aktivieren/deaktivieren
-
Merge-Distanz (Pips)
-
Mindestanzahl an Berührungen / Stärkeregeln
-
Maximale Anzahl an anzuzeigenden Levels
Hinweise und Einschränkungen
-
Swings werden nach dem gewählten Window bestätigt. Die neuesten Kerzen können sich aktualisieren, bis ein Swing bestätigt ist.
-
Dieser Indikator ist für die Chartanalyse gedacht und platziert keine Trades.
-
Keine DLLs. Keine externen Abhängigkeiten.
