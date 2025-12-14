Vital Structure MT4
- Indicatori
- Frederick Langemark
- Versione: 1.0
Vital Structure MT4
Struttura di Mercato (HH HL LH LL) • Trendline automatiche intelligenti • Livelli chiave di Supporto & Resistenza MTF
Vital Structure è un indicatore di market structure pulito e professionale che mappa automaticamente la “storia” degli swing (HH / HL / LH / LL), disegna trendline automatiche intelligenti che non “saltano” continuamente e sovrappone livelli di supporto e resistenza di timeframe superiori per una confluenza immediata.
Se fai trading su price action, struttura, trendline, break of structure (BOS), zone di supporto/resistenza o analisi multi-timeframe, questo strumento è pensato per mantenere il grafico semplice, mostrando però le informazioni da cui realmente prendi decisioni operative.
Perché i trader installano Vital Structure
La maggior parte degli strumenti di “market structure” o riempie il grafico di segnali oppure repainta senza fine. Vital Structure si concentra sulle 3 cose che contano:
✅ Swing di market structure (HH HL LH LL) leggibili a colpo d’occhio
✅ Trendline auto stabili (logica “latched”) che marcano i break
✅ Key levels MTF (supporto/resistenza) per avere sempre il quadro più ampio
Funzionalità principali
1) Struttura di Mercato Automatica: swing HH / HL / LH / LL
Vital Structure rileva swing high e swing low significativi e li etichetta come:
HH / LH (Higher High / Lower High = massimo più alto / massimo più basso)
HL / LL (Higher Low / Lower Low = minimo più alto / minimo più basso)
Gli swing vengono filtrati con un filtro di volatilità ATR per ridurre il rumore e mettere in evidenza una struttura significativa.
Perfetto per:
identificare la direzione del trend (HH+HL trend rialzista / LH+LL trend ribassista)
confermare i cambi di struttura
costruire entrate e uscite basate sulla struttura
2) Trendline Automatiche Intelligenti (Latched Trendline Engine)
Le trendline sono potenti—finché un indicatore non le ridisegna a ogni tick.
Vital Structure usa un approccio di trendline automatiche “agganciate” (latched):
scansiona i punti di swing recenti per trovare la trendline valida più forte
disegna una trendline pulita rialzista / ribassista
la “aggancia” per mantenerla stabile e utilizzabile
quando il prezzo rompe la trendline, la linea viene archiviata come linea storica tratteggiata e viene cercata una nuova linea di struttura
Questo lo rende ideale per:
rimbalzi sulla trendline e ingressi su pullback
trading di break & retest
confermare debolezza del trend o inversione
3) Livelli chiave Multi-Timeframe (MTF): scanner Supporto & Resistenza
Abilita il Key Levels Scanner per scansionare automaticamente timeframe superiori e plottare:
livelli di supporto
livelli di resistenza
livelli/zone chiave di struttura
I livelli vicini possono essere uniti in zone (impostazione in pips), ordinati per forza dei tocchi e limitati ai primi N livelli per mantenere il grafico pulito.
Particolarmente utile per:
contesto daily/weekly su grafici intraday
individuare grandi punti di reazione
pianificare target e zone di invalidazione
Stili di trading più adatti a questo indicatore
Vital Structure supporta un’ampia gamma di strategie, tra cui:
Price Action Trading
Market Structure Trading
Supporto e Resistenza (S/R)
Trendline Trading
Workflows Break of Structure (BOS) / Change of Character (ChoCH)
Setup di confluenza multi-timeframe
Ingressi pullback + continuazione
Ingressi breakout + retest
Input & personalizzazione (panoramica rapida)
Puoi regolare l’indicatore per scalping, day trading o swing trading:
Impostazioni Market Structure
sensibilità dello swing (Window)
intensità del filtro ATR (ATR Multiplier)
mostra/nascondi frecce
mostra/nascondi etichette HH/HL/LH/LL
personalizzazione colori
Impostazioni Trendline
abilita/disabilita trendline automatiche
profondità di scansione (quanto indietro cercare)
tolleranza tocchi (pips)
filtro pendenza minima (evita linee piatte)
stile separato per rialzista / ribassista
linee storiche tratteggiate dei break
Impostazioni Key Levels (MTF Supporto/Resistenza)
abilita/disabilita scansione MTF
modalità scansione timeframe (TF superiori)
distanza di unione (pips) per le zone
tocchi minimi
massimo numero di livelli plottati
Note (importante)
I punti di swing vengono confermati usando una finestra di lookback. Le barre più recenti possono aggiornarsi finché lo swing non è confermato (normale per indicatori basati sulla struttura).
Vital Structure è uno strumento di charting/analisi, non un trade copier e non un sistema di segnali garantito.
Nessuna DLL. Nessuna dipendenza esterna.