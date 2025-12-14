Vital Structure MT4

Struttura di Mercato (HH HL LH LL) • Trendline automatiche intelligenti • Livelli chiave di Supporto & Resistenza MTF

Vital Structure è un indicatore di market structure pulito e professionale che mappa automaticamente la “storia” degli swing (HH / HL / LH / LL), disegna trendline automatiche intelligenti che non “saltano” continuamente e sovrappone livelli di supporto e resistenza di timeframe superiori per una confluenza immediata.

Se fai trading su price action, struttura, trendline, break of structure (BOS), zone di supporto/resistenza o analisi multi-timeframe, questo strumento è pensato per mantenere il grafico semplice, mostrando però le informazioni da cui realmente prendi decisioni operative.

Perché i trader installano Vital Structure

La maggior parte degli strumenti di “market structure” o riempie il grafico di segnali oppure repainta senza fine. Vital Structure si concentra sulle 3 cose che contano:

✅ Swing di market structure (HH HL LH LL) leggibili a colpo d’occhio
✅ Trendline auto stabili (logica “latched”) che marcano i break
✅ Key levels MTF (supporto/resistenza) per avere sempre il quadro più ampio

Funzionalità principali

1) Struttura di Mercato Automatica: swing HH / HL / LH / LL

Vital Structure rileva swing high e swing low significativi e li etichetta come:

HH / LH (Higher High / Lower High = massimo più alto / massimo più basso)

HL / LL (Higher Low / Lower Low = minimo più alto / minimo più basso)

Gli swing vengono filtrati con un filtro di volatilità ATR per ridurre il rumore e mettere in evidenza una struttura significativa.

Perfetto per:

identificare la direzione del trend (HH+HL trend rialzista / LH+LL trend ribassista)

confermare i cambi di struttura

costruire entrate e uscite basate sulla struttura

2) Trendline Automatiche Intelligenti (Latched Trendline Engine)

Le trendline sono potenti—finché un indicatore non le ridisegna a ogni tick.

Vital Structure usa un approccio di trendline automatiche “agganciate” (latched):

scansiona i punti di swing recenti per trovare la trendline valida più forte

disegna una trendline pulita rialzista / ribassista

la “aggancia” per mantenerla stabile e utilizzabile

quando il prezzo rompe la trendline, la linea viene archiviata come linea storica tratteggiata e viene cercata una nuova linea di struttura

Questo lo rende ideale per:

rimbalzi sulla trendline e ingressi su pullback

trading di break & retest

confermare debolezza del trend o inversione

3) Livelli chiave Multi-Timeframe (MTF): scanner Supporto & Resistenza

Abilita il Key Levels Scanner per scansionare automaticamente timeframe superiori e plottare:

livelli di supporto

livelli di resistenza

livelli/zone chiave di struttura

I livelli vicini possono essere uniti in zone (impostazione in pips), ordinati per forza dei tocchi e limitati ai primi N livelli per mantenere il grafico pulito.

Particolarmente utile per:

contesto daily/weekly su grafici intraday

individuare grandi punti di reazione

pianificare target e zone di invalidazione

Stili di trading più adatti a questo indicatore

Vital Structure supporta un’ampia gamma di strategie, tra cui:

Price Action Trading

Market Structure Trading

Supporto e Resistenza (S/R)

Trendline Trading

Workflows Break of Structure (BOS) / Change of Character (ChoCH)

Setup di confluenza multi-timeframe

Ingressi pullback + continuazione

Ingressi breakout + retest

Input & personalizzazione (panoramica rapida)

Puoi regolare l’indicatore per scalping, day trading o swing trading:

Impostazioni Market Structure

sensibilità dello swing (Window)

intensità del filtro ATR (ATR Multiplier)

mostra/nascondi frecce

mostra/nascondi etichette HH/HL/LH/LL

personalizzazione colori

Impostazioni Trendline

abilita/disabilita trendline automatiche

profondità di scansione (quanto indietro cercare)

tolleranza tocchi (pips)

filtro pendenza minima (evita linee piatte)

stile separato per rialzista / ribassista

linee storiche tratteggiate dei break

Impostazioni Key Levels (MTF Supporto/Resistenza)

abilita/disabilita scansione MTF

modalità scansione timeframe (TF superiori)

distanza di unione (pips) per le zone

tocchi minimi

massimo numero di livelli plottati

Note (importante)

I punti di swing vengono confermati usando una finestra di lookback. Le barre più recenti possono aggiornarsi finché lo swing non è confermato (normale per indicatori basati sulla struttura).

Vital Structure è uno strumento di charting/analisi, non un trade copier e non un sistema di segnali garantito.

Nessuna DLL. Nessuna dipendenza esterna.

