Vital Structure MT4
- Indicadores
- Frederick Langemark
- Versão: 1.1
- Atualizado: 14 dezembro 2025
Indicador de Estrutura de Mercado para: rotulagem de swings HH / HL / LH / LL, linhas de tendência automáticas e níveis-chave de suporte e resistência multi-timeframe (MTF).
Vital Structure é uma ferramenta de análise de gráficos para traders que utilizam price action, estrutura de mercado, linhas de tendência, suporte e resistência e análise multi-timeframe. Ela identifica pontos de swing confirmados, classifica a estrutura (HH/HL/LH/LL), desenha linhas de tendência baseadas na estrutura e plota níveis-chave de timeframes superiores para ajudar a visualizar a tendência e áreas importantes de reação do preço.
Funções principais
1) Estrutura de Mercado (HH / HL / LH / LL)
-
Detecta topos e fundos de swing usando uma janela de lookback configurável
-
Classifica os swings como Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low
-
Setas e rótulos de texto opcionais para os swings
-
Filtragem opcional baseada em ATR para reduzir swings menores em mercados voláteis
2) Linhas de Tendência Automáticas (baseadas na estrutura)
-
Constrói linhas de tendência a partir de pontos de swing recentes
-
Desenha uma linha de tendência de alta ou de baixa com base na estrutura detectada
-
Quando uma linha de tendência é rompida, a linha histórica pode ser mantida (estilo pontilhado) e uma nova linha pode ser buscada
3) Níveis-chave de Suporte e Resistência (MTF)
-
Varre timeframes superiores (em relação ao timeframe atual do gráfico)
-
Detecta níveis de swing significativos e plota níveis-chave de suporte/resistência
-
Opção de mesclar níveis em zonas (pips)
-
Limita o número máximo de níveis plotados para manter o gráfico limpo
Casos de uso típicos
-
Identificar condições de tendência usando sequências HH/HL e LH/LL
-
Usar linhas de tendência de estrutura para pullbacks, rompimentos e retestes
-
Usar níveis de timeframes superiores para contexto, alvos e áreas de invalidação
-
Combinar estrutura + linha de tendência + alinhamento de níveis-chave para uma análise multifator
Entradas (visão geral)
Estrutura de Mercado
-
Window (sensibilidade de swing)
-
ATR Multiplier (força do filtro de volatilidade)
-
Mostrar/Ocultar setas
-
Mostrar/Ocultar rótulos HH/HL/LH/LL
-
Cores e configurações de exibição
Linhas de tendência
-
Ativar/Desativar linhas de tendência por estrutura
-
Profundidade de varredura / lookback
-
Tolerância de toque (pips)
-
Filtro de inclinação mínima
-
Estilos de linha (ativa / histórico rompido)
Níveis-chave (S/R MTF)
-
Ativar/Desativar varredura MTF
-
Distância de mesclagem (pips)
-
Mínimo de toques / regras de força
-
Máximo de níveis a exibir
Notas e limitações
-
Os swings são confirmados após o Window selecionado. As barras mais recentes podem se atualizar até que um swing seja confirmado.
-
Este indicador é destinado à análise de gráficos e não executa operações.
-
Sem DLLs. Sem dependências externas.
