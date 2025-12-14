Vital Structure MT4

5

Vital Structure MT4

Индикатор рыночной структуры для: маркировки свингов HH / HL / LH / LL, автоматических трендовых линий и многофреймовой (MTF) поддержки и сопротивления (ключевые уровни).

Vital Structure — это инструмент анализа графика для трейдеров, использующих price action, рыночную структуру, трендовые линии, поддержку и сопротивление, а также многофреймовый анализ. Он определяет подтверждённые свинговые точки, классифицирует структуру (HH/HL/LH/LL), строит трендовые линии на основе структуры и отображает ключевые уровни старших таймфреймов, помогая визуализировать тренд и важные зоны реакции цены.

Основные функции

1) Рыночная структура (HH / HL / LH / LL)

  • Определяет свинговые максимумы и минимумы с помощью настраиваемого окна lookback

  • Классифицирует свинги как Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low

  • Опциональные стрелки и текстовые метки свингов

  • Опциональная фильтрация на основе ATR для уменьшения количества незначительных свингов на волатильном рынке

2) Авто трендовые линии (на основе структуры)

  • Строит трендовые линии по последним свинговым точкам

  • Рисует линию восходящего или нисходящего тренда на основе выявленной структуры

  • При пробое трендовой линии историческая линия может сохраняться (пунктиром), и далее выполняется поиск новой линии

3) MTF ключевые уровни поддержки и сопротивления

  • Сканирует старшие таймфреймы (относительно текущего таймфрейма графика)

  • Определяет значимые свинговые уровни и наносит ключевые уровни поддержки/сопротивления

  • Опциональное объединение уровней в зоны (в пунктах)

  • Ограничение максимального количества отображаемых уровней для сохранения чистоты графика

Типичные сценарии использования

  • Определение трендового состояния по последовательностям HH/HL и LH/LL

  • Использование структурных трендовых линий для откатов, пробоев и ретестов

  • Использование уровней старших таймфреймов для контекста, целей и зон инвалидации

  • Комбинация структура + трендовая линия + ключевые уровни для многофакторного анализа

Входные параметры (обзор)

Рыночная структура

  • Window (чувствительность свингов)

  • ATR Multiplier (сила фильтра по волатильности)

  • Показать/скрыть стрелки

  • Показать/скрыть метки HH/HL/LH/LL

  • Цвета и настройки отображения

Трендовые линии

  • Включить/выключить трендовые линии по структуре

  • Глубина сканирования / lookback

  • Допуск касания (пункты)

  • Фильтр минимального наклона

  • Стили линий (активная / история пробитых)

Ключевые уровни (MTF S/R)

  • Включить/выключить MTF-сканирование

  • Дистанция объединения (пункты)

  • Минимальное число касаний / правила силы уровня

  • Максимальное количество уровней для отображения

Примечания и ограничения

  • Свинги подтверждаются после выбранного значения Window. Последние бары могут обновляться до подтверждения свинга.

  • Индикатор предназначен для анализа графика и не совершает сделки.

  • Без DLL. Без внешних зависимостей.

Отзывы 1
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen
705
Jimmy Christianus Hendrikus Janssen 2025.12.18 04:42 
 

very good

