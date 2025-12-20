Market Hours MT5

Forex Vitals Market Hours (MT5) — Session-Range-Boxen + Live-Session-Dashboard (KOSTENLOS)

Forex-Trading ist je nach Handelszeit deutlich unterschiedlich. Dieser Indikator macht das sichtbar, indem er die High/Low-Range-Boxen der 4 wichtigsten Sessions — Sydney, Tokio, London, New York — direkt in deinen Chart einzeichnet. So siehst du sofort, wo sich die Range jeder Session gebildet hat und wie sich der Preis während der Überlappungen verhalten hat.

Was du bekommst

  • Farblich codierte Session-Range-Boxen (High/Low je Session)

  • Optional gefüllte Boxen oder ein sauberer Nur-Umriss-Stil

  • Vertikale Marker zum Session-Open (ideal, um Momentumwechsel zum Start zu erkennen)

  • Live-Dashboard im Chart, das die aktuell aktive Session zeigt (und Überlappungen wie London/NY)

  • DST-/Sommerzeit-aware Timing für Sessions (London / New York / Sydney)

  • Intelligente Broker-Zeit-Ausrichtung (berechnet das Offset automatisch, damit Sessions korrekt übereinstimmen)

  • Verwendete Session-Zeiten (Ortszeit)

Verwendete Session-Zeiten (Ortszeit)

  • London: 08:00–17:00 (DST-/Sommerzeit-abhängig)

  • New York: 08:00–17:00 (DST-/Sommerzeit-abhängig)

  • Sydney: 07:00–16:00 (DST-/Sommerzeit-abhängig)

  • Tokio: 09:00–18:00

Timeframes

Entwickelt für Intraday-Charts (M1–H1). (Die Session-Boxen/Vertikalen sind bewusst auf Intraday-Timeframes begrenzt — für bessere Übersicht und Performance.)

Inputs (Einstellungen)

  • Draw_Session_Boxes — Session-High/Low-Boxen ein-/ausblenden

  • Fill_Session_Boxes — Hintergrund füllen (true) oder nur Umriss (false)

  • Box_Line_Width — Rahmenstärke

  • Show_Verticals — vertikale Linie zum Öffnen jeder Session zeichnen

  • London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — Session-Farben anpassen


