Market Hours MT5
- Indikatoren
- Frederick Langemark
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
Forex Vitals Market Hours (MT5) — Session-Range-Boxen + Live-Session-Dashboard (KOSTENLOS)
Forex-Trading ist je nach Handelszeit deutlich unterschiedlich. Dieser Indikator macht das sichtbar, indem er die High/Low-Range-Boxen der 4 wichtigsten Sessions — Sydney, Tokio, London, New York — direkt in deinen Chart einzeichnet. So siehst du sofort, wo sich die Range jeder Session gebildet hat und wie sich der Preis während der Überlappungen verhalten hat.
Was du bekommst
-
Farblich codierte Session-Range-Boxen (High/Low je Session)
-
Optional gefüllte Boxen oder ein sauberer Nur-Umriss-Stil
-
Vertikale Marker zum Session-Open (ideal, um Momentumwechsel zum Start zu erkennen)
-
Live-Dashboard im Chart, das die aktuell aktive Session zeigt (und Überlappungen wie London/NY)
-
DST-/Sommerzeit-aware Timing für Sessions (London / New York / Sydney)
-
Intelligente Broker-Zeit-Ausrichtung (berechnet das Offset automatisch, damit Sessions korrekt übereinstimmen)
-
Verwendete Session-Zeiten (Ortszeit)
Verwendete Session-Zeiten (Ortszeit)
-
London: 08:00–17:00 (DST-/Sommerzeit-abhängig)
-
New York: 08:00–17:00 (DST-/Sommerzeit-abhängig)
-
Sydney: 07:00–16:00 (DST-/Sommerzeit-abhängig)
-
Tokio: 09:00–18:00
Timeframes
Entwickelt für Intraday-Charts (M1–H1). (Die Session-Boxen/Vertikalen sind bewusst auf Intraday-Timeframes begrenzt — für bessere Übersicht und Performance.)
Inputs (Einstellungen)
-
Draw_Session_Boxes — Session-High/Low-Boxen ein-/ausblenden
-
Fill_Session_Boxes — Hintergrund füllen (true) oder nur Umriss (false)
-
Box_Line_Width — Rahmenstärke
-
Show_Verticals — vertikale Linie zum Öffnen jeder Session zeichnen
-
London_Color / NewYork_Color / Sydney_Color / Tokyo_Color / LonNY_Color / TokLon_Color / SydTok_Color — Session-Farben anpassen