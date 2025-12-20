Forex Vitals Market Hours (MT5) — Session-Range-Boxen + Live-Session-Dashboard (KOSTENLOS)

Forex-Trading ist je nach Handelszeit deutlich unterschiedlich. Dieser Indikator macht das sichtbar, indem er die High/Low-Range-Boxen der 4 wichtigsten Sessions — Sydney, Tokio, London, New York — direkt in deinen Chart einzeichnet. So siehst du sofort, wo sich die Range jeder Session gebildet hat und wie sich der Preis während der Überlappungen verhalten hat.

Was du bekommst

Farblich codierte Session-Range-Boxen (High/Low je Session)

Optional gefüllte Boxen oder ein sauberer Nur-Umriss-Stil

Vertikale Marker zum Session-Open (ideal, um Momentumwechsel zum Start zu erkennen)

Live-Dashboard im Chart , das die aktuell aktive Session zeigt (und Überlappungen wie London/NY )

DST-/Sommerzeit-aware Timing für Sessions (London / New York / Sydney)

Intelligente Broker-Zeit-Ausrichtung (berechnet das Offset automatisch, damit Sessions korrekt übereinstimmen)

Verwendete Session-Zeiten (Ortszeit)

Verwendete Session-Zeiten (Ortszeit)

London: 08:00–17:00 (DST-/Sommerzeit-abhängig)

New York: 08:00–17:00 (DST-/Sommerzeit-abhängig)

Sydney: 07:00–16:00 (DST-/Sommerzeit-abhängig)

Tokio: 09:00–18:00

Timeframes

Entwickelt für Intraday-Charts (M1–H1). (Die Session-Boxen/Vertikalen sind bewusst auf Intraday-Timeframes begrenzt — für bessere Übersicht und Performance.)

Inputs (Einstellungen)