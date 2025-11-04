Erschließen Sie den Präzisionshandel mit Pinpoint Extreme Swing!

Sind Sie es leid, entscheidende Marktumkehrungen zu verpassen? Hätten Sie gerne ein zuverlässiges Werkzeug, um hochwahrscheinliche Swing-Trading-Gelegenheiten zu erkennen? Suchen Sie nicht weiter! Der Pinpoint Extreme Swing-Indikator ist Ihr ultimativer Partner in der dynamischen Welt des Tradings, der Ihnen den Vorsprung verschafft, den Sie für Ihren Erfolg brauchen.

Dieser leistungsstarke MQL4-Indikator wurde entwickelt, um signifikante Wendepunkte im Markt zu identifizieren, indem er den Money Flow Index (MFI) intelligent mit Bollinger Bands kombiniert. Er durchbricht das Marktrauschen und liefert klare, umsetzbare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart und hilft Ihnen, extreme überkaufte und überverkaufte Bedingungen mit bemerkenswerter Genauigkeit zu nutzen.

Stellen Sie sich vor, Sie erkennen genau den Moment, in dem sich ein Trend umkehren wird, können mit Zuversicht in den Handel einsteigen und Ihr Gewinnpotenzial maximieren. Mit Pinpoint Extreme Swing wird diese Vision für Sie Realität. Sein intelligentes Filtersystem, einschließlich eines optionalen EMA 200, stellt sicher, dass Sie nur die qualitativ hochwertigsten Signale erhalten, wodurch Fehleinstiege reduziert werden und Sie immer auf den vorherrschenden Markttrend ausgerichtet sind.

Warum Pinpoint Extreme Swing wählen?

Erkennen Sie Umkehrungen mit Zuversicht: Erkennen Sie potenzielle Trendwechsel sofort und verschaffen Sie sich so einen frühen Vorteil.

Hochwahrscheinliche Signale: Unsere einzigartige Kombination aus MFI und Bollinger Bands, ergänzt durch einen optionalen EMA-Filter, liefert zuverlässigere Einstiegspunkte.

Intuitive Visualisierung: Klare Kauf- (Pfeil nach oben) und Verkaufssignale (Pfeil nach unten) werden direkt auf Ihrem Chart angezeigt, was die Analyse vereinfacht.

Immer informiert bleiben: Anpassbare Benachrichtigungen stellen sicher, dass Sie keine wichtige Gelegenheit verpassen, egal wo Sie sind. Lassen Sie sich per Popup-Benachrichtigung, E-Mail oder sogar über Ihre mobile App benachrichtigen !

Anpassbar an Ihre Strategie: Passen Sie die Parameter mühelos an Ihren bevorzugten Handelsstil und die Marktbedingungen an.

Mühelose Einrichtung mit anpassbaren Parametern:

Wir haben es Ihnen unglaublich leicht gemacht, Pinpoint Extreme Swing an Ihre speziellen Bedürfnisse anzupassen. Hier sind die wichtigsten Einstellungen, die Sie anpassen können:

MFIPeriode: Definieren Sie den Zeitraum für die Berechnung des Money Flow Index. Passen Sie diesen Wert an, um die Empfindlichkeit gegenüber Volumen- und Preisbewegungen zu optimieren.

BandsZeitraum: Legen Sie den Zeitraum für die Bollinger-Bänder fest, der beeinflusst, wie breit oder schmal die Bänder erscheinen und wie oft der Preis sie berührt.

BänderAbweichung: Legen Sie die Abweichung der Bollinger-Bänder fest, die sich darauf auswirkt, wie weit die Bänder vom gleitenden Durchschnitt entfernt gezeichnet werden. Eine höhere Abweichung bedeutet breitere Bänder.

ÜberkauftLevel: Geben Sie das MFI-Niveau an, bei dem der Markt als überkauft gilt und potenzielle Verkaufssignale auslöst.

ÜberverkauftLevel: Legen Sie das MFI-Niveau fest, bei dem der Markt als überverkauft gilt und somit potenzielle Kaufsignale ausgelöst werden.

UseEMAFilter: Ein einfacher EIN/AUS-Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren des leistungsstarken EMA-200-Trendfilters. Lassen Sie ihn eingeschaltet, um qualitativ hochwertigere, auf den Trend ausgerichtete Signale zu erhalten!

EMAPeriode: Wenn der EMA-Filter aktiv ist, wird hier die Periode für den Exponential Moving Average festgelegt (Standard ist 200 für langfristige Trendfilterung).

EMAAngewandterPreis: Wählen Sie den Preistyp (z.B. Close, Open, High, Low), den der EMA für seine Berechnung verwenden soll.

Benachrichtigen aktivieren: Schalten Sie alle Alarmfunktionen (Alarme, Push-Benachrichtigungen, E-Mail) mit einem einzigen Schalter ein oder aus.

SendAlert: Aktivieren oder deaktivieren Sie Pop-up-Warnungen in Ihrem MetaTrader 4 Terminal.

SendApp: Aktivieren oder deaktivieren Sie Push-Benachrichtigungen für Ihre mobile MetaTrader 4-App.

SendEmail: Aktivieren oder deaktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für neue Signale.

AlertDelaySeconds: Legen Sie eine Mindestzeit in Sekunden zwischen den Benachrichtigungen fest, um zu vermeiden, dass Sie durch häufige Benachrichtigungen überfordert werden.

AuslöserKerze: Legen Sie fest, ob das Signal bei der "aktuellen" (sich entwickelnden) Kerze oder bei der "vorherigen" (geschlossenen) Kerze zur Bestätigung ausgelöst werden soll.

PfeilAbstand: Stellen Sie ein, wie weit über oder unter dem Preis die Kauf-/Verkaufspfeile angezeigt werden sollen, um eine klare Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Verschieben: Verschieben Sie die Anzeige des Indikators auf dem Chart nach links oder rechts.

Erleichtern Sie Ihre Entscheidungsfindung:

Lassen Sie sich profitable Umkehrungen nicht entgehen! Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Handel mit der Intelligenz und Präzision von Pinpoint Extreme Swing.

Um maximale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie Pinpoint Extreme Swing zusammen mit diesen zusätzlichen Indikatoren verwenden:

Durch die Kombination dieser leistungsstarken Tools können Sie Ihre Analysen verbessern und sicherere Handelsentscheidungen treffen.

Laden Sie Pinpoint Extreme Swing noch heute herunter und fangen Sie an, diese kritischen Marktwenden mit Zuversicht zu erkennen. Ihre Reise zu einem präziseren und profitableren Swing-Trading beginnt jetzt!