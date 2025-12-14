Vital Structure MT4

Piyasa Yapısı (HH HL LH LL) • Akıllı Otomatik Trend Çizgileri • MTF Destek & Direnç Ana Seviyeleri

Vital Structure, swing hikâyesini (HH / HL / LH / LL) otomatik olarak haritalayan, sürekli “zıplamayan” akıllı otomatik trend çizgileri çizen ve anlık konfluens için daha yüksek zaman dilimlerinden destek/direnç seviyelerini grafiğin üzerine ekleyen, temiz ve profesyonel bir piyasa yapısı göstergesidir.

Price action, yapı, trend çizgileri, yapı kırılımı (BOS), destek/direnç bölgeleri veya çoklu zaman dilimi analizi ile işlem yapıyorsanız, bu araç grafiğinizi sade tutarken gerçekten işlem yaptığınız bilgileri görünür kılmak için tasarlanmıştır.

Trader’lar neden Vital Structure’ı kuruyor?

Çoğu “market structure” aracı ya grafiği sinyallerle doldurur ya da sürekli repaint (yeniden çizim) yapar. Vital Structure ise önemli olan 3 şeye odaklanır:

✅ Tek bakışta okunabilen piyasa yapısı swing’leri (HH HL LH LL)

✅ Stabil kalan otomatik trend çizgileri (latched/kilitli mantık) ve kırılım işaretleri

✅ Büyük resmi her zaman görmeniz için MTF ana seviyeler (destek/direnç)

Temel Özellikler

1) Otomatik Piyasa Yapısı: HH / HL / LH / LL Swing’leri

Vital Structure, önemli swing tepe ve swing diplerini tespit eder ve şu şekilde etiketler:

HH / LH (Higher High / Lower High = daha yüksek tepe / daha düşük tepe)

HL / LL (Higher Low / Lower Low = daha yüksek dip / daha düşük dip)

Swing’ler, gürültüyü azaltmak ve anlamlı yapıyı öne çıkarmak için ATR volatilite filtresiyle süzülür.

Şunlar için mükemmel:

trend yönünü belirlemek (HH+HL yükseliş trendi / LH+LL düşüş trendi)

yapı değişimlerini doğrulamak

yapı bazlı giriş ve çıkışlar oluşturmak

2) Akıllı Otomatik Trend Çizgileri (Latched Trendline Engine)

Trend çizgileri güçlüdür—ta ki bir gösterge her tikte yeniden çizene kadar.

Vital Structure “kilitlenen” (latched) otomatik trend çizgisi yaklaşımını kullanır:

en güçlü geçerli trend çizgisini bulmak için son swing noktalarını tarar

temiz bir yükseliş / düşüş trend çizgisi çizer

kullanılabilir ve stabil kalması için çizgiyi kilitler

fiyat trend çizgisini kırdığında, çizgi noktalı bir geçmiş çizgisi olarak arşivlenir ve yeni bir yapı çizgisi aranır

Bu sayede şu işlemler için idealdir:

trend çizgisinden sekmeler ve pullback girişleri

break & retest işlemleri

trend zayıflığını veya dönüşü doğrulamak

3) Çoklu Zaman Dilimi (MTF) Ana Seviyeler: Destek & Direnç Tarayıcı

Key Levels Scanner’ı etkinleştirerek üst zaman dilimlerini otomatik tarayabilir ve şunları çizebilirsiniz:

destek seviyeleri

direnç seviyeleri

ana yapı seviyeleri / bölgeleri

Yakın seviyeler (pip ayarıyla) bölge olarak birleştirilebilir, temas gücüne göre sıralanabilir ve grafiği temiz tutmak için en iyi N seviye ile sınırlandırılabilir.

Özellikle şunlar için çok faydalı:

gün içi grafiklerde günlük/haftalık bağlam görmek

majör tepki noktalarını bulmak

hedefleri ve geçersizleşme (invalidation) bölgelerini planlamak

Bu gösterge için en uygun işlem stilleri

Vital Structure, aşağıdakiler dahil birçok stratejiyi destekler:

Price Action Trading

Market Structure Trading

Destek ve Direnç (S/R) Trading

Trend Çizgisi Trading

Break of Structure (BOS) / Change of Character (ChoCH) iş akışları

MTF Konfluens setupları

Pullback + devam girişleri

Breakout + retest girişleri

Girdiler & Özelleştirme (Kısa Genel Bakış)

Göstergeyi scalping, day trading veya swing trading’e göre ayarlayabilirsiniz:

Piyasa Yapısı Ayarları

swing hassasiyeti (Window)

ATR filtre gücü (ATR Multiplier)

okları göster/gizle

HH/HL/LH/LL etiketlerini göster/gizle

renk özelleştirme

Trend Çizgisi Ayarları

otomatik trend çizgilerini etkinleştir/devre dışı bırak

tarama derinliği (ne kadar geriye bakılsın)

temas toleransı (pip)

minimum eğim filtresi (düz çizgilerden kaçın)

yükseliş / düşüş için ayrı stil

kırılım geçmişi noktalı çizgiler

Ana Seviye Ayarları (MTF Destek/Direnç)

MTF taramayı etkinleştir/devre dışı bırak

zaman dilimi tarama modu (üst TF’ler)

bölgeler için birleştirme mesafesi (pip)

minimum temas sayısı

çizilecek maksimum seviye sayısı

Notlar (Önemli)

Swing noktaları bir lookback penceresi ile doğrulanır. En yeni mumlar, swing onaylanana kadar güncellenebilir (yapı tabanlı göstergelerde normaldir).

Vital Structure bir grafik/analiz aracıdır; trade copier değildir ve garantili bir sinyal sistemi değildir.

DLL yok. Harici bağımlılık yok.