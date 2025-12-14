Vital Structure MT5

Market-Structure-Indikator für: HH / HL / LH / LL Swing-Beschriftung, automatische Trendlinien und Multi-Timeframe (MTF) Support- und Resistance-Schlüssellevel.

Vital Structure ist ein Chart-Analyse-Tool für Trader, die Price Action, Marktstruktur, Trendlinien, Support und Resistance sowie Multi-Timeframe-Analysen verwenden. Es erkennt bestätigte Swing-Punkte, klassifiziert die Struktur (HH/HL/LH/LL), zeichnet struktur-basierte Trendlinien und plottet Schlüssellevel höherer Zeitrahmen, um Trend und wichtige Reaktionsbereiche zu visualisieren.

Hauptfunktionen

1) Marktstruktur (HH / HL / LH / LL)

Erkennt Swing-Highs und Swing-Lows mithilfe eines konfigurierbaren Lookback-Fensters

Klassifiziert Swings als Higher High / Lower High / Higher Low / Lower Low

Optionale Swing-Pfeile und Textlabels

Optionaler ATR-basierter Filter, um kleinere Swings in volatilen Märkten zu reduzieren

2) Auto-Trendlinien (struktur-basiert)

Baut Trendlinien aus den jüngsten Swing-Punkten auf

Zeichnet eine Aufwärts- oder Abwärtstrendlinie basierend auf der erkannten Struktur

Wenn eine Trendlinie gebrochen wird, kann die historische Linie beibehalten werden (gepunkteter Stil) und eine neue Linie kann gesucht werden

3) MTF Support- & Resistance-Schlüssellevel

Scannt höhere Zeitrahmen (relativ zum aktuellen Chart-Timeframe)

Erkennt signifikante Swing-Level und plottet zentrale Support/Resistance-Level

Optionales Zusammenführen von Levels zu Zonen (Pips)

Begrenzung der maximal geplotteten Levels, um den Chart übersichtlich zu halten

Typische Anwendungsfälle

Trendbedingungen anhand von HH/HL- und LH/LL-Sequenzen identifizieren

Struktur-Trendlinien für Pullbacks, Ausbrüche und Retests verwenden

Levels höherer Zeitrahmen für Kontext, Ziele und Invalidierungsbereiche nutzen

Struktur + Trendlinie + Schlüssellevel-Ausrichtung für eine Multi-Faktor-Analyse kombinieren

Inputs (Übersicht)

Marktstruktur

Window (Swing-Sensitivität)

ATR Multiplier (Stärke des Volatilitätsfilters)

Pfeile anzeigen/ausblenden

HH/HL/LH/LL-Labels anzeigen/ausblenden

Farben und Anzeigeeinstellungen

Trendlinien

Struktur-Trendlinien aktivieren/deaktivieren

Scan-Tiefe / Lookback

Touch-Toleranz (Pips)

Mindestneigungs-Filter

Linienstile (aktiv / gebrochene Historie)

Schlüssellevel (MTF S/R)

MTF-Scan aktivieren/deaktivieren

Merge-Distanz (Pips)

Mindestanzahl an Berührungen / Stärkeregeln

Maximale Anzahl an anzuzeigenden Levels

Hinweise und Einschränkungen