Vital Structure MT4

Structure de marché (HH HL LH LL) • Trendlines auto intelligentes • Niveaux clés Support & Résistance MTF

Vital Structure est un indicateur de structure de marché propre et professionnel qui cartographie automatiquement l’histoire des swings (HH / HL / LH / LL), trace des trendlines automatiques intelligentes qui ne “sautent” pas en permanence, et superpose des niveaux de support et de résistance issus de timeframes supérieurs pour une confluence instantanée.

Si vous tradez le price action, la structure, les trendlines, la cassure de structure (BOS), les zones de support/résistance ou l’analyse multi-timeframe, cet outil est conçu pour garder votre graphique simple tout en révélant l’information sur laquelle vous basez réellement vos trades.

Pourquoi les traders installent Vital Structure

La plupart des outils de “market structure” soit polluent le graphique avec des signaux, soit repaint (se redessinent) sans fin. Vital Structure se concentre sur les 3 choses qui comptent :

✅ Des swings de structure de marché (HH HL LH LL) lisibles d’un coup d’œil

✅ Des trendlines auto stables (logique “latched”) qui marquent les cassures

✅ Des niveaux clés MTF (support/résistance) pour toujours voir la vue d’ensemble

Fonctionnalités principales

1) Structure de marché automatique : swings HH / HL / LH / LL

Vital Structure détecte les swing highs et swing lows significatifs et les étiquette comme :

HH / LH (Higher High / Lower High = sommet plus haut / sommet plus bas)

HL / LL (Higher Low / Lower Low = creux plus haut / creux plus bas)

Les swings sont filtrés via un filtre de volatilité ATR afin de réduire le bruit et de mettre en évidence une structure pertinente.

Parfait pour :

identifier la direction de tendance (HH+HL tendance haussière / LH+LL tendance baissière)

confirmer les changements de structure

construire des entrées et sorties basées sur la structure

2) Trendlines auto intelligentes (moteur de trendlines “latched”)

Les trendlines sont puissantes — jusqu’à ce qu’un indicateur les redessine à chaque tick.

Vital Structure utilise une approche de trendlines auto “verrouillées” (latched) :

scanne les swings récents pour trouver la trendline valide la plus forte

trace une ligne propre haussière / baissière

la verrouille pour qu’elle reste stable et exploitable

quand le prix casse la trendline, la ligne est archivée en pointillés (historique) et une nouvelle ligne de structure est recherchée

Idéal pour :

les rebonds sur trendline et entrées en pullback

le break & retest

confirmer une faiblesse de tendance ou un retournement

3) Niveaux clés Multi-Timeframe (MTF) : scanner Support & Résistance

Activez le Key Levels Scanner pour scanner automatiquement des timeframes supérieurs et tracer :

niveaux de support

niveaux de résistance

niveaux/zones clés de structure

Les niveaux proches peuvent être fusionnés en zones (réglage en pips), classés par force de “touches”, et limités aux N meilleurs niveaux pour garder un graphique propre.

Très utile pour :

le contexte daily/weekly sur des graphiques intraday

repérer de gros points de réaction

planifier objectifs et zones d’invalidation

Styles de trading les plus adaptés

Vital Structure prend en charge un large éventail de stratégies, notamment :

Price Action

Market Structure

Support et Résistance (S/R)

Trendline trading

Workflows Break of Structure (BOS) / Change of Character (ChoCH)

Confluence multi-timeframe

Entrées pullback + continuation

Entrées breakout + retest

Paramètres & personnalisation (aperçu rapide)

Vous pouvez ajuster l’indicateur pour le scalping, le day trading ou le swing trading :

Réglages de structure de marché

sensibilité des swings (Window)

force du filtre ATR (ATR Multiplier)

afficher/masquer les flèches

afficher/masquer les labels HH/HL/LH/LL

personnalisation des couleurs

Réglages des trendlines

activer/désactiver les trendlines auto

profondeur de scan (jusqu’où rechercher)

tolérance de touche (pips)

filtre de pente minimale (éviter les lignes trop plates)

style séparé haussier / baissier

lignes pointillées d’historique des cassures

Réglages des niveaux clés (MTF Support/Résistance)

activer/désactiver le scan MTF

mode de scan des timeframes (TF supérieurs)

distance de fusion (pips) pour les zones

minimum de touches

nombre maximum de niveaux affichés

Notes (important)

Les points de swing sont confirmés via une fenêtre de lookback. Les bougies les plus récentes peuvent se mettre à jour jusqu’à confirmation du swing (normal pour les indicateurs basés sur la structure).

Vital Structure est un outil de charting/analyse, pas un trade copier et pas un système de signaux garantis.

Aucun DLL. Aucune dépendance externe.