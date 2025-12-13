MACD Ultra Pro v3
- Indicadores
- Oleksandr Sheyko
- Versão: 3.1
- Ativações: 5
MACD Ultra Pro v3.1 – Mais do que apenas MACD
MACD Ultra Pro v3.1 não é um MACD comum. É uma versão altamente aprimorada que incorpora uma análise profunda de dados em tempo real. Este indicador não apenas acompanha os movimentos atuais do preço, mas também analisa o histórico do mercado e, com base nisso, fornece uma visão preditiva das tendências futuras.
🔍 O que o diferencia do MACD tradicional
-
Análise de dados em tempo real – processa não apenas dados de preços, mas também volumes de negociação, impulso do mercado e comportamento de tendências.
-
Ajuste da análise – os parâmetros podem ser refinados para se adaptar a mercados e prazos específicos.
-
Avaliação histórica – revisa o desempenho passado e o integra aos sinais atuais.
-
Capacidade preditiva – ajuda o trader a antecipar melhor a direção futura do mercado.
⚙️ Funções abrangentes em uma única ferramenta
-
Divergência e convergência MACD – claramente visualizadas no gráfico.
-
Histograma e linha de sinal – codificados por cores para refletir a força do movimento.
-
Análise de volume – detecta volumes anormais e seu impacto na qualidade do sinal.
-
Filtro RSI – reduz sinais falsos em zonas de sobrecompra/sobrevenda.
-
Filtro de tendência – permite operar apenas na direção da tendência dominante.
-
Painel de informações avançadas – mostra no monitor o timeframe, histórico do mercado, força do sinal, volume, MACD, RSI e direção geral da tendência.
📢 Alertas e notificações
O indicador garante que você não perca nenhuma oportunidade:
-
Alertas na plataforma – disparados diretamente no terminal.
-
Notificações sonoras – adaptadas ao timeframe selecionado.
-
Alertas por e-mail – opcionais.
-
Notificações push no celular – entrega imediata.
🏆 Conclusão
MACD Ultra Pro v3.1 é um poderoso instrumento de negociação que integra múltiplas funções avançadas. Não é apenas um MACD melhorado – é um sistema analítico completo que combina indicadores técnicos, filtros inteligentes e processamento de dados em tempo real para fornecer sinais confiáveis, uma visão profunda do mercado e suporte estratégico na tomada de decisões.