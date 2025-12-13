MACD Ultra Pro v3
- インディケータ
- Oleksandr Sheyko
- バージョン: 3.1
- アクティベーション: 5
MACD Ultra Pro v3.1 – 単なるMACDではない
MACD Ultra Pro v3.1 は標準的なMACDではありません。これは大幅に強化されたバージョンで、リアルタイムの深いデータ分析を組み込んでいます。このインジケーターは現在の価格動向を追跡するだけでなく、過去の市場履歴を分析し、その結果をもとに将来のトレンドを予測的に示します。
🔍 従来のMACDとの違い
-
リアルタイムのデータ分析 – 価格データだけでなく、取引量、市場のモメンタム、トレンドの動きを処理。
-
分析の調整機能 – パラメータを細かく設定し、市場やタイムフレームに合わせて最適化可能。
-
履歴分析 – 過去の動きを評価し、現在のシグナルに反映。
-
予測能力 – 将来の市場方向をより正確に見極めるサポート。
⚙️ 1つのツールに統合された包括的な機能
-
MACDのダイバージェンスとコンバージェンス – チャート上に明確に表示。
-
ヒストグラムとシグナルライン – 動きの強さを色分けして表示。
-
ボリューム分析 – 異常な取引量を検出し、シグナルへの影響を評価。
-
RSIフィルター – 過買い/過売りゾーンでの誤ったシグナルを減少。
-
トレンドフィルター – 主要トレンドの方向に沿った取引のみを許可。
-
詳細情報パネル – タイムフレーム、市場履歴、シグナル強度、ボリューム、MACD、RSI、トレンド方向を画面に表示。
📢 アラートと通知
取引チャンスを逃さないための機能：
-
プラットフォーム内アラート – 直接ターミナルに通知。
-
サウンド通知 – 選択したタイムフレームに応じて調整。
-
メール通知 – 任意で受信可能。
-
プッシュ通知 – 携帯電話に即時送信。
🏆 まとめ
MACD Ultra Pro v3.1 は複数の高度な機能を統合した強力な取引ツールです。単なる改良版MACDではなく、テクニカル指標、インテリジェントフィルター、リアルタイムデータ処理を組み合わせた包括的な分析システムです。信頼性の高いシグナル、深い市場洞察、そして意思決定の支援を提供します。