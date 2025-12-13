Pivot meter Theophane Dohou インディケータ

新しいトレーディングツール：トレードを最適化しよう！ 私は、悩まずに簡単に取引できるように開発した全く新しいツールを紹介できることを嬉しく思います！従来の指標とは異なり、このツールは単に価格の変動を追跡するのではなく、通貨間の相関関係を深く分析し、市場に入る戦略的なタイミングを見つける手助けをします。 使い方は以下の通りです： ゼロ = 取引なし：指標がゼロの間は、市場の条件が適していないことを意味し、市場に参加しません。 4の数字でアラートが発動：通貨の1つが4に達すると、ツールがアラートを送信し、4つの通貨ペアで取引をするのに適した条件が整ったことを知らせます。 相関関係の分析：従来の指標とは異なり、このツールは通貨間の相関に基づいています。例えば、ある通貨がドルと相関している場合は1、2つの通貨が相関していれば2となります。4に達すると、それは複数の通貨がドルに対して弱いことを意味し、ツールは4つの通貨ペアをアラートとして送信します。 各通貨ペアを手動で探す手間を省く、時間を大幅に節約できるツールです！このツールは最適な取引機会を自動的にお知らせします。 今こそ