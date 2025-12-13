MACD Ultra Pro v3

Pivot meter Theophane Dohou 지표

새로운 트레이딩 도구: 트레이드를 최적화하세요! 저는 여러분에게 질문 없이 쉽게 거래할 수 있도록 제가 개발한 완전히 새로운 도구를 소개하게 되어 기쁩니다! 기존의 지표들과 달리, 이 도구는 가격 변동만을 추적하지 않습니다. 대신, 통화 간의 상관관계를 깊이 분석하고, 시장에 진입할 전략적 시점을 포착하는 데 도움을 줍니다. 작동 방식은 다음과 같습니다: 제로 = 거래 없음: 지표가 제로인 동안은 시장 조건이 좋지 않다는 의미이며, 저는 시장에 참여하지 않습니다. 경고는 4에서 발동: 만약 통화 중 하나가 4에 도달하면, 이 도구는 경고를 보내며 4개의 통화 쌍에서 거래할 수 있는 좋은 조건이 마련되었음을 알려줍니다. 상관관계 분석: 기존의 지표와 달리, 이 도구는 통화 간의 상관관계에 기반을 둡니다. 예를 들어, 한 통화가 달러와 상관관계가 있으면 1을 표시하고, 두 개의 통화가 상관관계가 있으면 2를 표시합니다. 4 이상이면 여러 통화가 달러에 비해 약세라는 의미이며,