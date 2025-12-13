MACD Ultra Pro v3
- 지표
- Oleksandr Sheyko
- 버전: 3.1
- 활성화: 5
MACD Ultra Pro v3.1 – 단순한 MACD 그 이상
MACD Ultra Pro v3.1 은 일반적인 MACD가 아닙니다. 이는 여러 차례 개선된 버전으로, 실시간으로 심층적인 데이터 분석을 수행합니다. 이 인디케이터는 단순히 현재 가격 움직임을 추적하는 것에 그치지 않고, 과거 시장 데이터를 분석하여 미래 트렌드에 대한 예측적 통찰을 제공합니다.
🔍 기존 MACD와의 차별점
-
실시간 데이터 심층 분석 – 가격 데이터뿐 아니라 거래량, 시장 모멘텀, 트렌드 행동까지 처리합니다.
-
분석 조정 가능 – 설정을 통해 특정 시장과 타임프레임에 맞게 세밀하게 조정할 수 있습니다.
-
과거 데이터 분석 – 과거 시장 흐름을 평가하고 이를 현재 신호에 반영합니다.
-
예측 능력 – 향후 시장 방향을 더 정확하게 판단할 수 있도록 지원합니다.
⚙️ 하나의 도구에 통합된 종합 기능
-
MACD 발산 및 수렴 – 차트에 명확하게 표시됩니다.
-
히스토그램 및 신호선 – 움직임의 강도를 색상으로 구분합니다.
-
거래량 분석 – 비정상적으로 높은 거래량을 감지하고 신호 품질에 미치는 영향을 평가합니다.
-
RSI 필터 – 과매수/과매도 구간에서 잘못된 신호를 줄여줍니다.
-
트렌드 필터 – 주요 추세 방향에서만 거래하도록 지원합니다.
-
고급 정보 패널 – 화면에 타임프레임, 시장 히스토리, 신호 강도, 거래량, MACD, RSI, 전체 추세 방향을 표시합니다.
📢 알림 및 통지
거래 기회를 놓치지 않도록 보장합니다:
-
플랫폼 알림 – 거래 터미널에서 직접 표시됩니다.
-
사운드 알림 – 선택한 타임프레임에 맞게 조정됩니다.
-
이메일 알림 – 선택적으로 수신 가능.
-
푸시 알림 – 휴대폰으로 즉시 전달됩니다.
🏆 결론
MACD Ultra Pro v3.1 은 여러 고급 기능을 통합한 강력한 거래 도구입니다. 단순히 개선된 MACD가 아니라, 기술적 지표, 지능형 필터, 실시간 데이터 처리를 결합한 완전한 분석 시스템입니다. 신뢰할 수 있는 신호, 깊은 시장 통찰, 그리고 의사결정 지원을 제공합니다.