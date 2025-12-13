MACD Ultra Pro v3
- 指标
- Oleksandr Sheyko
- 版本: 3.1
- 激活: 5
MACD Ultra Pro v3.1 – 不只是 MACD
MACD Ultra Pro v3.1 并不是普通的 MACD。它是经过多重增强的版本，背后运行着深度的实时数据分析。该指标不仅跟踪当前价格走势，还能分析历史市场行为，并在此基础上提供对未来趋势的预测性洞察。
🔍 与传统 MACD 的区别
-
实时数据深度分析 —— 不仅处理价格数据，还结合交易量、市场动能和趋势结构。
-
可调节分析 —— 参数可根据不同市场和时间框架进行精细调整。
-
历史分析 —— 评估过去的市场表现并将其融入当前信号。
-
预测能力 —— 帮助交易者更好地判断未来市场方向。
⚙️ 一个工具中的综合功能
-
MACD 背离与收敛 —— 在图表上清晰显示。
-
直方图与信号线 —— 通过颜色区分运动强度。
-
交易量分析 —— 识别异常交易量及其对信号的影响。
-
RSI 滤波器 —— 减少超买/超卖区域的虚假信号。
-
趋势滤波器 —— 仅在主要趋势方向上进行交易。
-
信息面板 —— 屏幕上直接显示时间框架、市场历史、信号强度、交易量、MACD、RSI 以及整体趋势方向。
📢 提醒与通知
该指标确保您不会错过任何机会：
-
系统提醒 —— 直接在交易平台触发。
-
声音提示 —— 根据时间框架调整。
-
电子邮件通知 —— 可选发送至邮箱。
-
手机推送通知 —— 即时传递到您的设备。
🏆 总结
MACD Ultra Pro v3.1 是一个强大的交易工具，集成了多种复杂功能。它不仅仅是升级版的 MACD，而是一个完整的分析系统，结合了多种指标、智能滤波器和实时数据处理，为您提供可靠的信号、深入的市场洞察和决策支持。