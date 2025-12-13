MACD Ultra Pro v3

Pivot meter Theophane Dohou 指标

新交易工具：优化您的交易！ 我很高兴向您介绍我开发的全新工具，让您在无需多想的情况下轻松进行交易！与传统的指标不同，这个工具不仅仅是追踪价格变化。它深入分析不同货币之间的相关性，帮助您发现进场的战略时机。 以下是它的工作原理： 零 = 无交易：当指标为零时，表示市场条件不利，我将保持观望，暂不进入市场。 当数值达到4时，警报触发：当其中一种货币达到4时，工具会发送警报，提醒您市场条件适合在四种货币对上进行交易。 相关性分析：与传统的指标不同，这个工具基于货币之间的相关性。例如，如果一种货币与美元相关，则标记为1，如果两种货币相关，则标记为2。当数值达到4时，意味着多种货币相对于美元疲软，工具会向您发送警报，提醒您在四个货币对中选择交易。 这是一个真正节省时间的工具，避免了手动搜索每个货币对。它会自动提醒您最佳的交易机会！ 现在是时候以基于货币相关性而非单纯价格波动的方式进行交易了，不必再多想！