MACD Ultra Pro v3

Skiey Vitalii Zakharuk Indicadores

Skiey - ¡Indicador de soluciones fáciles! Utilizar este indicador es muy sencillo, ya que lo más simple es mirar el gráfico y actuar según las flechas de colores. Tal opción de cálculo tiene en cuenta las fluctuaciones de precios intradía y se centra en la medición de la cuota de "candelabro" en la tendencia. El algoritmo tiene en cuenta la medición de los precios, este método también hace hincapié en la medición de cada una de las caídas de precios (H / C, H / O, LC, LO) - que da información