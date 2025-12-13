MACD Ultra Pro v3
- Indicadores
- Oleksandr Sheyko
- Versión: 3.1
- Activaciones: 5
MACD Ultra Pro v3.1 – Más que un simple MACD
MACD Ultra Pro v3.1 no es un MACD estándar. Es una versión ampliamente mejorada que incorpora un profundo análisis de datos en tiempo real. Este indicador no solo sigue los movimientos actuales del precio, sino que también analiza el comportamiento histórico del mercado y, con base en ello, ofrece una visión predictiva de las tendencias futuras.
🔍 Lo que lo diferencia del MACD tradicional
-
Análisis de datos en tiempo real – procesa no solo datos de precios, sino también volúmenes de negociación, impulso del mercado y comportamiento de tendencias.
-
Ajuste de la analítica – los parámetros pueden afinarse para adaptarse a mercados y marcos temporales específicos.
-
Evaluación histórica – revisa la evolución pasada y la integra en las señales actuales.
-
Capacidad predictiva – ayuda al trader a anticipar mejor la dirección futura del mercado.
⚙️ Funciones completas en una sola herramienta
-
Divergencia y convergencia MACD – claramente visualizadas en el gráfico.
-
Histograma y línea de señal – codificados por colores para reflejar la fuerza del movimiento.
-
Análisis de volumen – detecta volúmenes anormales y su impacto en la calidad de la señal.
-
Filtro RSI – reduce señales falsas en zonas de sobrecompra/sobreventa.
-
Filtro de tendencia – permite operar únicamente en la dirección de la tendencia dominante.
-
Panel de información avanzada – muestra en pantalla el marco temporal, historial del mercado, fuerza de la señal, volumen, MACD, RSI y dirección general de la tendencia.
📢 Alertas y notificaciones
El indicador asegura que no pierdas ninguna oportunidad:
-
Alertas en la plataforma – directamente en tu terminal.
-
Notificaciones sonoras – adaptadas al marco temporal.
-
Alertas por correo electrónico – opcionales.
-
Notificaciones push al teléfono – entrega inmediata.
🏆 Conclusión
MACD Ultra Pro v3.1 es una poderosa herramienta de trading que integra múltiples funciones avanzadas. No es simplemente un MACD mejorado: es un sistema analítico completo que combina indicadores técnicos, filtros inteligentes y procesamiento de datos en tiempo real para ofrecer señales confiables, una visión profunda del mercado y apoyo en la toma de decisiones.