MACD Ultra Pro v3
- Oleksandr Sheyko
- Versione: 3.1
MACD Ultra Pro v3.1 – Più di un semplice MACD
MACD Ultra Pro v3.1 non è un MACD standard. È una versione notevolmente migliorata che integra un’analisi approfondita dei dati in tempo reale. Questo indicatore non si limita a seguire i movimenti attuali dei prezzi: analizza anche la storia del mercato e, sulla base di essa, fornisce una visione predittiva delle tendenze future.
🔍 Cosa lo distingue dal MACD tradizionale
-
Analisi dei dati in tempo reale – elabora non solo i dati di prezzo, ma anche i volumi di scambio, il momentum del mercato e il comportamento delle tendenze.
-
Analisi regolabile – i parametri possono essere adattati con precisione per mercati e timeframe specifici.
-
Analisi storica – valuta l’andamento passato e lo integra nei segnali attuali.
-
Capacità predittiva – aiuta il trader a stimare meglio la direzione futura del mercato.
⚙️ Funzioni complete in un unico strumento
-
Divergenza e convergenza MACD – chiaramente visualizzate sul grafico.
-
Istogramma e linea di segnale – codificati a colori per mostrare la forza del movimento.
-
Analisi dei volumi – rileva volumi anomali e il loro impatto sulla qualità del segnale.
-
Filtro RSI – riduce i falsi segnali nelle zone di ipercomprato/ipervenduto.
-
Filtro di tendenza – consente di operare solo nella direzione del trend principale.
-
Pannello informativo avanzato – mostra direttamente sullo schermo timeframe, cronologia del mercato, forza del segnale, volume, MACD, RSI e direzione complessiva del trend.
📢 Avvisi e notifiche
L’indicatore ti assicura di non perdere nessuna opportunità:
-
Avvisi di sistema – direttamente nella piattaforma.
-
Notifiche sonore – adattate al timeframe scelto.
-
Avvisi via e-mail – opzionali.
-
Notifiche push sul telefono – consegna immediata.
🏆 Conclusione
MACD Ultra Pro v3.1 è un potente strumento di trading che integra numerose funzioni avanzate. Non è solo un MACD migliorato – è un sistema analitico completo che combina indicatori tecnici, filtri intelligenti e l’elaborazione dei dati in tempo reale per fornire segnali affidabili, una visione approfondita del mercato e supporto nelle decisioni operative.