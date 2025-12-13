MACD Ultra Pro v3.1 – Più di un semplice MACD

MACD Ultra Pro v3.1 non è un MACD standard. È una versione notevolmente migliorata che integra un’analisi approfondita dei dati in tempo reale. Questo indicatore non si limita a seguire i movimenti attuali dei prezzi: analizza anche la storia del mercato e, sulla base di essa, fornisce una visione predittiva delle tendenze future.

🔍 Cosa lo distingue dal MACD tradizionale

Analisi dei dati in tempo reale – elabora non solo i dati di prezzo, ma anche i volumi di scambio, il momentum del mercato e il comportamento delle tendenze.

Analisi regolabile – i parametri possono essere adattati con precisione per mercati e timeframe specifici.

Analisi storica – valuta l’andamento passato e lo integra nei segnali attuali.

Capacità predittiva – aiuta il trader a stimare meglio la direzione futura del mercato.

⚙️ Funzioni complete in un unico strumento

Divergenza e convergenza MACD – chiaramente visualizzate sul grafico.

Istogramma e linea di segnale – codificati a colori per mostrare la forza del movimento.

Analisi dei volumi – rileva volumi anomali e il loro impatto sulla qualità del segnale.

Filtro RSI – riduce i falsi segnali nelle zone di ipercomprato/ipervenduto.

Filtro di tendenza – consente di operare solo nella direzione del trend principale.

Pannello informativo avanzato – mostra direttamente sullo schermo timeframe, cronologia del mercato, forza del segnale, volume, MACD, RSI e direzione complessiva del trend.

📢 Avvisi e notifiche

L’indicatore ti assicura di non perdere nessuna opportunità:

Avvisi di sistema – direttamente nella piattaforma.

Notifiche sonore – adattate al timeframe scelto.

Avvisi via e-mail – opzionali.

Notifiche push sul telefono – consegna immediata.

🏆 Conclusione

MACD Ultra Pro v3.1 è un potente strumento di trading che integra numerose funzioni avanzate. Non è solo un MACD migliorato – è un sistema analitico completo che combina indicatori tecnici, filtri intelligenti e l’elaborazione dei dati in tempo reale per fornire segnali affidabili, una visione approfondita del mercato e supporto nelle decisioni operative.