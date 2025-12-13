MACD Ultra Pro v3

MACD Ultra Pro v3.1 – Più di un semplice MACD

MACD Ultra Pro v3.1 non è un MACD standard. È una versione notevolmente migliorata che integra un’analisi approfondita dei dati in tempo reale. Questo indicatore non si limita a seguire i movimenti attuali dei prezzi: analizza anche la storia del mercato e, sulla base di essa, fornisce una visione predittiva delle tendenze future.

🔍 Cosa lo distingue dal MACD tradizionale

  • Analisi dei dati in tempo reale – elabora non solo i dati di prezzo, ma anche i volumi di scambio, il momentum del mercato e il comportamento delle tendenze.

  • Analisi regolabile – i parametri possono essere adattati con precisione per mercati e timeframe specifici.

  • Analisi storica – valuta l’andamento passato e lo integra nei segnali attuali.

  • Capacità predittiva – aiuta il trader a stimare meglio la direzione futura del mercato.

⚙️ Funzioni complete in un unico strumento

  • Divergenza e convergenza MACD – chiaramente visualizzate sul grafico.

  • Istogramma e linea di segnale – codificati a colori per mostrare la forza del movimento.

  • Analisi dei volumi – rileva volumi anomali e il loro impatto sulla qualità del segnale.

  • Filtro RSI – riduce i falsi segnali nelle zone di ipercomprato/ipervenduto.

  • Filtro di tendenza – consente di operare solo nella direzione del trend principale.

  • Pannello informativo avanzato – mostra direttamente sullo schermo timeframe, cronologia del mercato, forza del segnale, volume, MACD, RSI e direzione complessiva del trend.

📢 Avvisi e notifiche

L’indicatore ti assicura di non perdere nessuna opportunità:

  • Avvisi di sistema – direttamente nella piattaforma.

  • Notifiche sonore – adattate al timeframe scelto.

  • Avvisi via e-mail – opzionali.

  • Notifiche push sul telefono – consegna immediata.

🏆 Conclusione

MACD Ultra Pro v3.1 è un potente strumento di trading che integra numerose funzioni avanzate. Non è solo un MACD migliorato – è un sistema analitico completo che combina indicatori tecnici, filtri intelligenti e l’elaborazione dei dati in tempo reale per fornire segnali affidabili, una visione approfondita del mercato e supporto nelle decisioni operative.


Altri dall’autore
Clever Parabolic RSI
Oleksandr Sheyko
Indicatori
Clever Parabolic RSI Un oscillatore intelligente che combina Parabolic SAR e RSI per segnali di mercato precisi Questo oscillatore unisce la potenza di due indicatori tecnici molto apprezzati — Parabolic SAR e RSI — creando un sistema intelligente che mostra chiaramente lo stato del mercato , la forza del trend e fornisce segnali visivi affidabili di acquisto o vendita. Come funziona: Un punto quadrato verde indica l’inizio di un trend rialzista Un punto quadrato rosso segnala l’ini
Buyer Seller Balance Analyzer
Oleksandr Sheyko
Indicatori
Buyer Seller Balance Analyzer offre una panoramica completa della forza di acquirenti e venditori su diversi timeframe. Componenti principali: Tabella Buyer/Seller Balance Mostra il rapporto tra acquirenti e venditori Copre i timeframe da M1 a MN1 Valori codificati a colori (verde = acquirenti, rosso = venditori) Metriche chiave: Buyers (%) – Percentuale di acquirenti Sellers (%) – Percentuale di venditori ️ Balance – Differenza tra acquirenti e venditori Strength –
Power Moving Average Signals
Oleksandr Sheyko
Indicatori
️ Power Moving Average Signals Panoramica: Power Moving Average Signals è una strategia di trading basata sul trend che utilizza l’incrocio di due medie mobili — una veloce e una lenta — per generare segnali chiari di acquisto e vendita : Segnale di acquisto : quando la media mobile veloce incrocia quella lenta dal basso verso l’alto Segnale di vendita : quando la media mobile veloce incrocia quella lenta dall’alto verso il basso Ottimizzata per le coppie di valute: Questa strategia f
Ichimoku Kinko Hyo System
Oleksandr Sheyko
Indicatori
️ Ichimoku Kinko Hyo System Uno strumento intelligente per un’analisi di mercato precisa ed efficace Questo indicatore si basa sul collaudato sistema Ichimoku Kinko Hyo , offrendo una visione completa della struttura del mercato, della sua dinamica e dei potenziali movimenti di prezzo. È progettato per aiutare i trader a prendere decisioni rapide grazie a segnali visivi chiari. Caratteristiche principali: Alta precisione grazie all’analisi avanzata del mercato su più timeframe ️ Pa
Power Market Strength Panel PRO
Oleksandr Sheyko
Indicatori
Power Market Strength Panel Pro – Un unico pannello con tutti gli indicatori chiave Power Market Strength Panel Pro non è un semplice indicatore. È uno strumento di trading avanzato che combina diversi indicatori tecnici fondamentali e analizza automaticamente il mercato per te. Include i seguenti indicatori principali: EMA (Media Mobile Esponenziale) – determina la direzione del trend ADX + DI+/- – misura la forza del trend e la pressione di acquisto/vendita RSI (Indice di Forza Relativa
Trend Reversal Signals
Oleksandr Sheyko
Indicatori
TREND REVERSAL SIGNALS – segnali precisi di inversione di tendenza TREND REVERSAL SIGNALS è un indicatore avanzato progettato per identificare i punti di inversione del trend con la massima precisione. Analizza i dati di prezzo (OHLC) e riconosce le principali formazioni di candele che segnalano possibili cambiamenti di direzione. Combinando price action, volatilità (ATR) e struttura del mercato, fornisce chiari segnali di ACQUISTO o VENDITA direttamente sul grafico. Fondamenti analitici:
Auto Levels Master
Oleksandr Sheyko
Indicatori
AutoLevels – Rilevamento intelligente di supporti e resistenze AutoLevels è un indicatore avanzato che identifica automaticamente le zone chiave del mercato utilizzando i dati del grafico in tempo reale. Analizza i punti di swing (massimi e minimi locali) , la volatilità del mercato (ATR) e le reazioni ripetute del prezzo per individuare livelli di supporto e resistenza affidabili. Basato su: Swing High e Swing Low con sensibilità regolabile (LeftBars e RightBars) Larghezza dinamica delle
Auto Levels Pro
Oleksandr Sheyko
Indicatori
AutoLevelsPro — un indicatore che analizza i dati di prezzo e segna automaticamente zone di supporto e resistenza . È stato progettato appositamente per funzionare su timeframe bassi , in particolare sul grafico a 15 minuti , dove il mercato mostra le reazioni più dinamiche. Dati utilizzati: High — prezzo massimo della candela Low — prezzo minimo della candela Close — utilizzato per il calcolo dell’ATR Timestamp di ogni candela per posizionare correttamente le zone ️ Processo di
Buyer Seller Arrows
Oleksandr Sheyko
Indicatori
Buyer Seller Arrows – Opera con fiducia! Scopri uno strumento rivoluzionario per l’analisi visiva della forza di acquirenti e venditori su tutti i timeframe – da M1 fino a MN1. Questo indicatore ti offre una panoramica immediata della dinamica del mercato grazie a percentuali e frecce codificate a colori. Funzionalità principali: Frecce verdi verso l’alto = predominanza degli acquirenti Frecce rosse verso il basso = predominanza dei venditori Percentuale di forza per ogni timeframe (M1, M5
