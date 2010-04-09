StrikeZone Macd Atr
- Indikatoren
- Park Geonwoo
- Version: 1.0
StrikeZone Macd Atr ist ein fortschrittlicher volatilitätsadaptiver Oszillator, der den traditionellen MACD mit Hilfe der ATR skaliert.
Dieser Ansatz löst das häufige Problem des herkömmlichen MACD: Er reagiert nicht richtig auf sich ändernde Volatilität.
Mit der ATR-Skalierung wird das Momentum klarer, gleichmäßiger und aussagekräftiger über alle Marktbedingungen hinweg.
Wichtigste Merkmale
1. ATR-skalierter MACD-Oszillator
Der Indikator passt (MACD - Signal) an das ATR-Verhältnis an und ermöglicht so:
-
Reduziertes Rauschen in Zeiten hoher Volatilität
-
Erhöhte Empfindlichkeit während Perioden mit geringer Volatilität
-
konsistentere Momentum-Darstellung über verschiedene Symbole hinweg
2. Farbcodierte schnelle Signallinie
Die schnelle Signallinie ändert ihre Farbe auf der Grundlage von Momentumverschiebungen:
-
Dunkelgrün → Golden-cross-Zone
-
Rot → Dead-cross-Zone
Ein einfacher Farbwechsel zeigt sofort, auf welcher Seite das Momentum am stärksten ist.
3. Getrennte positive/negative Histogramme
Das Histogramm trennt sich automatisch in Aufwärts- und Abwärtsbalken,
so dass die Trendrichtung auf einen Blick zu erkennen ist.
Warum dieser Indikator?
Der Standard-MACD behandelt alle Märkte auf die gleiche Weise.
Aber Instrumente wie NASDAQ, DAX, Gold, Öl und Kryptowährungen haben sehr unterschiedliche Volatilitätsprofile.
Infolgedessen wird der normale MACD oft:
-
Zu langsam bei schnellen Märkten
-
Zu laut in ruhigen Märkten
-
Irreführend bei Volatilitätsspitzen
Mit der ATR-adaptiven Skalierung ist dieser Indikator ideal für:
-
Index-Futures (NAS100, SPX, DAX, HK50)
-
Volatile FX-Paare
-
Gold und Rohstoffe
-
Kryptowährungen (BTC, ETH, etc.)
Empfohlene Anwendungsfälle
-
Frühzeitige Erkennung von Trendumkehrungen
-
Erkennen von Momentum-Ausdehnung oder -Schwäche
-
Herausfiltern von Fehlsignalen in volatilen Märkten
-
Einstiegs-/Ausstiegsbestätigung für Scalping und Daytrading
-
Kombination mit gleitenden Durchschnitten, Channels oder Preis-Aktions-Setups
Wichtiger Hinweis
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Indikator und nicht um ein automatisches Handelssystem.
Es platziert keine eigenen Trades und sollte neben Ihrer Handelsstrategie verwendet werden.
Unterstützung
Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration oder Anpassung des Indikators benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren.