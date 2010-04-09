StrikeZone Macd Atr

StrikeZone Macd Atr ist ein fortschrittlicher volatilitätsadaptiver Oszillator, der den traditionellen MACD mit Hilfe der ATR skaliert.
Dieser Ansatz löst das häufige Problem des herkömmlichen MACD: Er reagiert nicht richtig auf sich ändernde Volatilität.
Mit der ATR-Skalierung wird das Momentum klarer, gleichmäßiger und aussagekräftiger über alle Marktbedingungen hinweg.

Wichtigste Merkmale

1. ATR-skalierter MACD-Oszillator

Der Indikator passt (MACD - Signal) an das ATR-Verhältnis an und ermöglicht so:

  • Reduziertes Rauschen in Zeiten hoher Volatilität

  • Erhöhte Empfindlichkeit während Perioden mit geringer Volatilität

  • konsistentere Momentum-Darstellung über verschiedene Symbole hinweg

2. Farbcodierte schnelle Signallinie

Die schnelle Signallinie ändert ihre Farbe auf der Grundlage von Momentumverschiebungen:

  • Dunkelgrün → Golden-cross-Zone

  • Rot → Dead-cross-Zone

Ein einfacher Farbwechsel zeigt sofort, auf welcher Seite das Momentum am stärksten ist.

3. Getrennte positive/negative Histogramme

Das Histogramm trennt sich automatisch in Aufwärts- und Abwärtsbalken,
so dass die Trendrichtung auf einen Blick zu erkennen ist.

Warum dieser Indikator?

Der Standard-MACD behandelt alle Märkte auf die gleiche Weise.
Aber Instrumente wie NASDAQ, DAX, Gold, Öl und Kryptowährungen haben sehr unterschiedliche Volatilitätsprofile.
Infolgedessen wird der normale MACD oft:

  • Zu langsam bei schnellen Märkten

  • Zu laut in ruhigen Märkten

  • Irreführend bei Volatilitätsspitzen

Mit der ATR-adaptiven Skalierung ist dieser Indikator ideal für:

  • Index-Futures (NAS100, SPX, DAX, HK50)

  • Volatile FX-Paare

  • Gold und Rohstoffe

  • Kryptowährungen (BTC, ETH, etc.)

Empfohlene Anwendungsfälle

  • Frühzeitige Erkennung von Trendumkehrungen

  • Erkennen von Momentum-Ausdehnung oder -Schwäche

  • Herausfiltern von Fehlsignalen in volatilen Märkten

  • Einstiegs-/Ausstiegsbestätigung für Scalping und Daytrading

  • Kombination mit gleitenden Durchschnitten, Channels oder Preis-Aktions-Setups

Wichtiger Hinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Indikator und nicht um ein automatisches Handelssystem.
Es platziert keine eigenen Trades und sollte neben Ihrer Handelsstrategie verwendet werden.

Unterstützung

Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration oder Anpassung des Indikators benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren.


Empfohlene Produkte
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indikatoren
Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator - flexibel und verlässlich Dies ist nicht nur ein weiterer Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator. Er ist eines der flexibelsten und zuverlässigsten Tools auf dem Markt . Wenn Sie ihn nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung oder einen Kommentar - Ihr Feedback bedeutet mir viel! Sehen Sie sich meine anderen hilfreichen Tools unten an: Smart Alert Manager - Richten Sie erweiterte Alarme ein und senden Sie sie an Mobile, Telegram, Discord, Webhook.
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Der Fair Gap Value Indikator erkennt und hebt sogenannte „Fair Value Gaps“ im MetaTrader 5-Chart hervor. Ein Fair Value Gap entsteht, wenn zwischen dem Tief einer Kerze und dem Hoch einer zwei Kerzen entfernten Kerze eine Preislücke verbleibt. Der Indikator zeichnet farbige Rechtecke (bullisch und bärisch), um diese Bereiche anschaulich darzustellen und Preisaktionsstrategien zu unterstützen. Hauptmerkmale Bullische Gap-Erkennung : Markiert Lücken zwischen dem Tief der ak
FREE
Peak Trough Analysis Tool MT5
Young Ho Seo
4.9 (10)
Indikatoren
Die Peak-Trough-Analyse ist ein großartiges Werkzeug zur Erkennung von Spitzen und Tälern in Ihrem Diagramm. Das Tool Peak Trough Analysis kann drei verschiedene Algorithmen zur Erkennung von Spitzen und Tälern verwenden. Zu den drei Algorithmen gehören der Signal-Fraktal-Indikator von Bill Williams, der modifizierte Fraktal-Indikator und der ZigZag-Indikator. Sie können dieses Peak- und Trough-Analyse-Tool verwenden, um das Preismuster zu erkennen, das sich aus dem Equilibrium Fractal-Wave-Proz
FREE
Time Box Indicator MT5
Young Ho Seo
4.67 (3)
Indikatoren
Einführung in den Timebox-Indikator Der Time Box Indicator ist ein unverzichtbarer Indikator für jeden Trader. Er zeigt tägliche, wöchentliche und monatliche Boxen an, je nach Ihren Präferenzen. Sie können jedoch alle wichtigen Kursniveaus in Ihrem Chart automatisch erweitern. Sie können diese als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verwenden. Es ist ein sehr einfaches, aber effektives Werkzeug für Ihren Handel. Grafik-Einstellung Weißes Diagramm verwenden Linienstil für den aktuell
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT5 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
FREE
RSI Divergence Indicator MT5
Amir Atif
4.66 (35)
Indikatoren
Der RSI-Divergenz-Indikator findet Divergenzen zwischen dem Kurschart und dem RSI-Indikator und informiert Sie mit Warnungen (Popup, mobile Benachrichtigung oder E-Mail). Seine Hauptaufgabe besteht darin, Trendumkehrungen im Chart zu finden. Verwenden Sie die Divergenz-Indikatoren immer zusammen mit anderen technischen Hilfsmitteln wie Unterstützungs- und Widerstandszonen, Candlestick-Mustern und Preisaktionen, um eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, Trendumkehrungen zu finden. Drei Bestätig
FREE
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
Indikatoren
English VWAP Daily (Clean) ist ein einfacher und leichter Indikator, der den klassischen Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) direkt auf Ihrem MT5-Chart darstellt. Merkmale: Klassische Daily VWAP-Berechnung Unterstützt reales Volumen (falls verfügbar) oder Tick-Volumen Zeitzonen-Offset-Option zur Anpassung an die Serverzeit Ihres Brokers Wochenend-Merge-Option (Zusammenführung von Samstag/Sonntag-Daten mit Freitag) Saubere Version → keine Pfeile, keine Alarme, nur VWAP-Linie Die VWAP-
FREE
RelicusRoad MACD v2 MT5
Relicus LLC
4.75 (20)
Indikatoren
Die Moving Average Convergence Divergence (MACD) Handelsstrategie ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das verwendet wird, um Änderungen im Momentum und in der Trendrichtung zu identifizieren. Der MACD wird berechnet, indem man den 26-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) vom 12-Perioden-EMA subtrahiert. Eine 9-Perioden-EMA, genannt "Signal Line", wird dann oben auf den MACD geplottet, um als Auslöser für Kauf- und Verkaufssignale zu fungieren. Der MACD wird als bullish
FREE
Volume Spread Pattern Detector MT5
Young Ho Seo
4.45 (11)
Indikatoren
Einführung Dieser Indikator erkennt Volumen-Spread-Muster für Kauf- und Verkaufsgelegenheiten. Die Muster umfassen Nachfrage- und Angebotsmuster, die Sie für den Handel verwenden können. Diese Muster sind jedoch am besten geeignet, um die Nachfragezone (=Kumulierungsbereich) und die Angebotszone (=Verteilungsbereich) zu erkennen. Das Nachfragemuster zeigt im Allgemeinen eine potenzielle Kaufgelegenheit an. Das Angebotsmuster deutet im Allgemeinen auf eine potenzielle Verkaufsgelegenheit hin. Es
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
Indikatoren
Für diejenigen, die Trends mögen, ist der Force ein sehr nützlicher Indikator. Das liegt daran, dass er auf dem berühmten ADX basiert, der die Stärke eines Trends misst, aber ohne seine 3 verwirrenden Linien. Die Interpretation von Force ist sehr einfach: Wenn das Histogramm über dem Nullniveau liegt, ist der Trend aufwärts gerichtet, ansonsten abwärts. Sie können es auch verwenden, um Divergenzen zu finden, was sehr profitabel ist. Vielen Dank an Andre Sens für die Idee zur Version 1.1. Wenn Si
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
Indikatoren
Advanced Dynamic RSI — Geburtstags-Spezial (vorübergehend KOSTENLOS) Warum ist es jetzt gratis? Zu unserem Geburtstag geben wir der Community etwas zurück. Während dieses Geburtstags-Spezials ist der Indikator voll funktionsfähig (keine Funktionssperren), damit du die Vorteile dynamisch, volatilitätsadaptiver RSI-Zonen direkt in deinem Workflow testen kannst. Nach der Aktion gilt wieder der reguläre Preis. Hinweis: Unsere weiteren professionellen Tools & EAs (u. a. hochwertige Strategie-EAs f
FREE
Investment Castle RSI Divergence MT5
Ahmed Alaaeldin Abdulrahman Ahmed Elherzawi
Indikatoren
Der RSI-Divergenzindikator ist ein leistungsfähiges Instrument zur Erkennung potenzieller Umschwünge auf dem Markt, indem er Diskrepanzen zwischen dem Relative-Stärke-Index (RSI) und der Kursbewegung aufzeigt. Divergenzen können ein deutlicher Hinweis auf einen bevorstehenden Trendwechsel sein, entweder von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend oder umgekehrt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um die Identifizierung potenzieller Handelsmöglichkeiten einfacher und effizienter zu gestalten.
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indikatoren
Multi-Timeframe-Trendindikator basierend auf dem ADX / ADXWilder-Indikator mit Fibonacci-Levels Der Indikator zeigt Trendbereiche unter Verwendung von ADX- oder ADXWilder-Indikator-Daten aus mehreren Zeitrahmen an. Der Impulsmodus des Indikators ermöglicht es Ihnen, den Beginn eines Trends zu erkennen, und mehrere "Screens" mit verschiedenen Zeitrahmen ermöglichen es Ihnen, Marktstörungen herauszufiltern. Dem Preisdiagramm werden Fibonacci-Levels hinzugefügt, die sich flexibel einstellen lasse
FREE
Breakout Finder MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
Der "Breakout Finder" ist ein technischer Indikator, der dazu dient, potenzielle Kursausbrüche und -durchbrüche auf einem Chart automatisch zu erkennen. Der Clou dieses Indikators ist sein robustes Signalfiltersystem, das Händlern hilft, falsche Signale (Fakeouts) zu vermeiden und sich auf Handelsmöglichkeiten mit höherer Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Hauptmerkmale Automatische Pivot-Punkt-Erkennung: Der Indikator identifiziert automatisch signifikante Pivot-Hochs und -Tiefs auf dem Chart
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indikatoren
Einfacher Vwap mit dem täglichen, wöchentlichen und monatlichen VWAP ist die Abkürzung für Volume-Weighted Average Price (volumengewichteter Durchschnittspreis ). Es handelt sich dabei um ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis zwischen dem Preis eines Vermögenswerts und seinem gesamten Handelsvolumen anzeigt. Es bietet Händlern und Anlegern ein Maß für den Durchschnittspreis, zu dem eine Aktie in einem bestimmten Zeitraum gehandelt wird. Wie es verwendet wird Ermittlung von Ein
FREE
BeST Oscillators Collection MT5
Eleni Koulocheri
4.29 (7)
Indikatoren
BeST_Oscillators Collection ist ein zusammengesetzter MT5-Indikator , der die Chaikin- , Chande- und TRIX-Oszillatoren enthält, von denen standardmäßig die Chaikin- und TRIX-Oszillatoren, nicht aber der Chande Momentum Oscillator in der MT5-Plattform enthalten sind. Es bietet auch für jeden Oszillator die Möglichkeit, einen Mov. Average als Signallinie und die sich daraus ergebenden Signale als Pfeile in einem normalen (alle Pfeile) oder in einem umgekehrten Modus (ohne Anzeige der sich daraus
FREE
MA Multi Timeframe MT5
Quang Huy Quach
Indikatoren
Der MultiFrameTrendAnalyzer ist ein vielseitiger MetaTrader 5 (MT5)-Indikator, der eine Multi-Timeframe-Trendanalyse unter Verwendung von Moving Average (MA) Crossovers ermöglicht. Dieser Indikator synchronisiert Trendsignale über mehrere Zeitrahmen (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1) und zeigt sie mit intuitiven visuellen Hinweisen an, einschließlich einer farbigen Trendlinie, Signalpfeilen und einem anpassbaren Dashboard. Funktionen Multi-Timeframe-Analyse : Bewertet Trends über bis zu neu
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indikatoren
Beschreibung : Rainbow MT5 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, dann ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, dann ist dies ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT5), der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, ist jetzt hier verfügbar. Die MT4-Version ist hier v
FREE
Alpha Trend Analyzer
Le Trung Kien Hoang
Indikatoren
SuperTrend-Indikator - Beschreibung und wichtiger Hinweis Der SuperTrend ist ein zusammengesetzter technischer Indikator, der Ihnen helfen soll, den primären Trend zu identifizieren, seine Stärke zu messen und die Signalqualität zu bewerten. Ein Indikator ist jedoch nur ein Hilfsmittel - er ist nie 100%ig genau und kann ein solides Risikomanagement nicht ersetzen. 1. Kernformel & Komponenten ATR (Average True Range): misst die Preisvolatilität; die Empfindlichkeit kann über Perioden und Multipli
FREE
IMA Finder MT5
Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
1 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator wurde auf der Grundlage des Moving Origin Indikators entwickelt. Wenn der Moving Origin Indikator den Preis durchbricht, gibt dieser Indikator ein Signal . Er ist nützlich, um die Signale besser zu sehen und zu analysieren. Attribute: Kann in allen Symbolen verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden Zu viele Signale Einfache und schnelle Einstellungen Einfache Arbeitsweise Einstellungen: Periode: wie gleitender Durchschnitt Einstellungen AlarmShow: Wenn Sie ein
FREE
Trend MACD Candles
Claus Dietrich
4 (2)
Indikatoren
FARBIGE TREND MA / MACD KERZEN MA-Kerzen über/unter dem gleitenden Durchschnitt zeichnen MACD-Kerzen über und unter 0 und Signal-Linie einzeichnen Ihr Vorteil: ein einfacher Blick auf die Trendrichtung ein einfacher Blick über die übergeordnete Trendrichtung ein ruhigerer Chart für das Auge klare Regeln können definiert werden Einstellungen: Wert Quick-Set : Voreinstellungen MACD 3 / 9 / 6 MACD anpassen MA-Kerzen Schneller EMA : 12 Langsamer EMA : 26 MACD SMA : 9 1. MA-Periode : standardmäßig 1
FREE
Automatic Trendlines
Pasi Hakamaki
4.69 (48)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet Trendlinien im Diagramm. Dieser Indikator hat sechs Eingänge. Der Benutzer kann alternative Beschriftungen für beide Zeilen angeben. Wenn mehrere Instanzen des Indikators verwendet werden, müssen sich die Beschriftungen unterscheiden. Der Benutzer kann die Breite und Farbe der Linien und die Tiefe festlegen, um festzulegen, welche signifikanten Peaks verwendet werden sollen. Zum Beispiel setzt Depth = 10 Trendlinien unter Verwendung der aktuellen Spitzen und Täler, die rec
FREE
MACD Classic Colors
Mattijs Roelof Jacob Nugteren
Indikatoren
Erweiterter MACD-Indikator mit 6 Farben und einstellbarer Linienstärke Verbessern Sie Ihre Trading-Charts mit diesem vollständig anpassbaren MACD-Indikator für MetaTrader 4/5. Mit sechs unabhängigen Farbslots und der Möglichkeit, die Linienstärke pro Linie einzustellen, können Sie jedes Element genau an Ihre Wünsche anpassen. Hauptmerkmale Sechs separate Farbslots Passen Sie jede Komponente mit ihrer eigenen Farbe an: MACD-Linie Signal-Linie Histogramm Balken (Bullish) Histogramm-Balken (bärisc
FREE
Large Price MT5
Nino Guevara Ruwano
Indikatoren
Für Händler ist die Beobachtung von Kursbewegungen eine ständige Aufgabe, denn jede Kursbewegung bestimmt, welche Maßnahmen als nächstes ergriffen werden müssen. Dieser einfache Indikator hilft den Händlern, die Preise in einem größeren Format klarer darzustellen. Der Benutzer kann die Schriftgröße einstellen und die Farbe wählen, die im Diagramm angezeigt werden soll. Es gibt drei Farboptionen, die für die Anzeige im Diagramm ausgewählt werden können.
FREE
ADX consolidado
OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
5 (3)
Indikatoren
Er zeigt den gleitenden Durchschnitt an, wenn der ADX > 20 ist, und färbt ihn grün oder rot, wenn die ADX-Werte steigen, was auf einen Trend hinweist. Wenn der ADX unter 20 liegt, deutet dies auf eine konsolidierte Seitwärtsbewegung hin. Der Indikator legt keine Einstiegspunkte fest, er zeigt nur den farbigen Durchschnitt an, wenn sich der Trend verstärkt. Er ist Teil der Indikatorengruppe Tavim Indicator.
FREE
Draw Pivot Point
Rainer Schnoege
Indikatoren
Der Indikator zeichnet Pivot-Ebenen für den ausgewählten Zeitrahmen in der klassischen Methode Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) Du kanst den Timframe die Farbe und die Textgröße anpassen. Du kannst auch den Hiweistext der Levels ändern. Viel Spass, und Feedback ist erwünscht!
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
HTF Vision
Nindita Giwangkara
5 (1)
Indikatoren
HTF Vision - Höhere Timeframe-Kerzenanzeige Jetzt kostenlos, zur Feier der Veröffentlichung des Live Chart Viewer Programms https://www.mql5.com/en/market/product/158488 HTF Vision bietet Händlern eine intuitive Möglichkeit, Preisbewegungen in höheren Zeitrahmen direkt in ihrem aktuellen Chart zu visualisieren. Dieser leistungsstarke Indikator überlagert die Candlestick-Daten ausgewählter höherer Zeitrahmen (H1, H4 oder Daily) in Form von anpassbaren Boxen, so dass Sie einen sofortigen Überblic
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
StrikeZone ATR
Park Geonwoo
Indikatoren
StrikeZone ATR ist ein professioneller ATR-basierter Volatilitätsindikator, der für den präzisen Intraday-Handel entwickelt wurde. Er visualisiert die Volatilitätsstärke mithilfe eines dynamischen Histogramms und einer geglätteten Abweichungslinie und hilft Händlern, Expansions-, Kontraktions-, Trendstärke- und Umkehrzonen sofort zu erkennen. Wichtigste Merkmale ATR-Histogramm im TradingView-Stil (Auf-/Abwärts-Balken mit mehrfarbigen Ebenen) Geglättete Abweichungslinie für einen klareren Volatil
FREE
StrikeZone X Pro
Park Geonwoo
Experten
StrikeZone X Pro - Automatisiertes Handelssystem mit hohem Risiko und hoher Rendite StrikeZone X Pro ist ein Algorithmus mit hohem Risiko und hoher Rendite, der für aggressive Trader entwickelt wurde, die eine starke Performance und ein dynamisches Marktengagement anstreben. Er nutzt eine volatilitätsadaptive Breakout-Engine in Kombination mit mehrschichtigen Filtern, um explosive Preisbewegungen zu identifizieren und mit Präzision zu nutzen. Hauptmerkmale High-Risk / High-Return Strategie , opt
