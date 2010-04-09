StrikeZone Macd Atr ist ein fortschrittlicher volatilitätsadaptiver Oszillator, der den traditionellen MACD mit Hilfe der ATR skaliert.

Dieser Ansatz löst das häufige Problem des herkömmlichen MACD: Er reagiert nicht richtig auf sich ändernde Volatilität.

Mit der ATR-Skalierung wird das Momentum klarer, gleichmäßiger und aussagekräftiger über alle Marktbedingungen hinweg.

Wichtigste Merkmale

1. ATR-skalierter MACD-Oszillator

Der Indikator passt (MACD - Signal) an das ATR-Verhältnis an und ermöglicht so:

Reduziertes Rauschen in Zeiten hoher Volatilität

Erhöhte Empfindlichkeit während Perioden mit geringer Volatilität

konsistentere Momentum-Darstellung über verschiedene Symbole hinweg

2. Farbcodierte schnelle Signallinie

Die schnelle Signallinie ändert ihre Farbe auf der Grundlage von Momentumverschiebungen:

Dunkelgrün → Golden-cross-Zone

Rot → Dead-cross-Zone

Ein einfacher Farbwechsel zeigt sofort, auf welcher Seite das Momentum am stärksten ist.

3. Getrennte positive/negative Histogramme

Das Histogramm trennt sich automatisch in Aufwärts- und Abwärtsbalken,

so dass die Trendrichtung auf einen Blick zu erkennen ist.

Warum dieser Indikator?

Der Standard-MACD behandelt alle Märkte auf die gleiche Weise.

Aber Instrumente wie NASDAQ, DAX, Gold, Öl und Kryptowährungen haben sehr unterschiedliche Volatilitätsprofile.

Infolgedessen wird der normale MACD oft:

Zu langsam bei schnellen Märkten

Zu laut in ruhigen Märkten

Irreführend bei Volatilitätsspitzen

Mit der ATR-adaptiven Skalierung ist dieser Indikator ideal für:

Index-Futures (NAS100, SPX, DAX, HK50)

Volatile FX-Paare

Gold und Rohstoffe

Kryptowährungen (BTC, ETH, etc.)

Empfohlene Anwendungsfälle

Frühzeitige Erkennung von Trendumkehrungen

Erkennen von Momentum-Ausdehnung oder -Schwäche

Herausfiltern von Fehlsignalen in volatilen Märkten

Einstiegs-/Ausstiegsbestätigung für Scalping und Daytrading

Kombination mit gleitenden Durchschnitten, Channels oder Preis-Aktions-Setups

Wichtiger Hinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Indikator und nicht um ein automatisches Handelssystem.

Es platziert keine eigenen Trades und sollte neben Ihrer Handelsstrategie verwendet werden.

Unterstützung

Wenn Sie Hilfe bei der Konfiguration oder Anpassung des Indikators benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren.