StrikeZone Macd Atr
- Indicadores
- Park Geonwoo
- Versión: 1.0
StrikeZone Macd Atr es un oscilador avanzado adaptable a la volatilidad que escala el MACD tradicional utilizando ATR.
Este enfoque resuelve el problema común del MACD convencional: no reacciona adecuadamente a los cambios de volatilidad.
Con el escalado ATR, el impulso se vuelve más claro, más suave y más significativo en todas las condiciones del mercado.
Características principales
1. Oscilador MACD con escala ATR
El indicador ajusta (MACD - Señal) por el ratio ATR, permitiendo:
-
Reducir el ruido durante los periodos de alta volatilidad
-
Mayor sensibilidad durante los periodos de baja volatilidad
-
Visualización más consistente del momento a través de diferentes símbolos
2. Línea de señal rápida codificada por colores
La línea de señal rápida cambia de color en función de los cambios de momentum:
-
Verde oscuro → Zona de cruce dorado
-
Rojo → Zona de cruce muerto
Un simple cambio de color muestra inmediatamente qué lado tiene fuerza de impulso.
3. Histogramas positivos / negativos separados
El histograma se separa automáticamente en barras alcistas y bajistas,
haciendo que la dirección de la tendencia sea fácil de leer de un vistazo.
¿Por qué este indicador?
El MACD estándar trata todos los mercados por igual.
Pero instrumentos como NASDAQ, DAX, Oro, Petróleo y Crypto tienen perfiles de volatilidad muy diferentes.
Como resultado, el MACD normal a menudo se convierte en:
-
Demasiado lento durante los mercados rápidos
-
Demasiado ruidoso durante los mercados tranquilos
-
Engañoso durante los picos de volatilidad
Con la escala adaptativa ATR, este indicador es ideal para:
-
Futuros sobre índices (NAS100, SPX, DAX, HK50)
-
Pares de divisas volátiles
-
Oro y materias primas
-
Criptodivisas (BTC, ETH, etc.)
Casos de uso recomendados
-
Detección de los primeros cambios de tendencia
-
Identificar la expansión o debilidad del impulso
-
Filtrado de señales falsas en mercados volátiles
-
Confirmación de entrada/salida para scalping y day trading
-
Combinación con medias móviles, canales o configuraciones de acción del precio
Nota importante
Este producto es un indicador, no un sistema automatizado de negociación.
No coloca operaciones por sí mismo y debe utilizarse junto con su estrategia de negociación.
Soporte
Si necesita ayuda para configurar o personalizar el indicador, no dude en ponerse en contacto con nosotros.