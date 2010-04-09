StrikeZone Macd Atr 는 전통적인 MACD 오실레이터를 ATR 기반으로 스케일링하여 시장 변동성에 적응하도록 설계된 고급 분석형 지표입니다.

일반 MACD가 가지는 고질적인 문제인 “변동성 무시”를 해결하고, 상승·하락 추세의 힘을 더 명확하고 직관적으로 시각화합니다.

핵심 기능

1. ATR 기반 스케일링 MACD

MACD – Signal 값을 ATR 비율로 조정하여,

변동성이 큰 구간에서 과도한 신호 발생을 줄이고

변동성이 낮은 구간에서는 미세한 추세 변화를 강조합니다.

2. 색상 기반 신호선 (Fast Line)

Fast 신호선은 두 가지 색상으로 표시됩니다.

녹색(Dark Green) → 골든 크로스 영역

빨간색(Red) → 데드 크로스 영역

색의 변화만으로 현재 모멘텀이 어느 쪽에 유리한지 즉시 파악할 수 있습니다.

3. 양/음수 히스토그램 분리 표시

오실레이터 값이 0 위·아래에 있을 때 Up/Down 히스토그램으로 시각화하여

추세 방향을 더 쉽게 확인할 수 있습니다.

왜 필요한가?

일반 MACD는 모든 시장을 동일한 단위로 계산하기 때문에

지수(NAS100), 항셍(HK50), 금(XAU)처럼 변동성이 큰 종목에서는

“너무 늦거나 너무 과한 신호”를 주는 경우가 많습니다.

본 지표는 가격 변동성 자체에 반응하는 MACD이기 때문에 특히 아래 시장에 강합니다:

지수 선물 (NAS, SPX, DAX, HK50 등)

변동성이 큰 FX 페어

금·원자재

비트코인 등 암호화폐 (변동성 중심 시장)

추천 활용법

단기 추세 전환 포착

모멘텀 강화 구간 식별

과도한 변동성 구간 필터링

스캘핑/데이 트레이딩에서 추세 진입 기준으로 사용

기존 EMA·추세선·채널과의 조합 시 정확도 향상

주의사항

이 지표는 매매 시그널을 직접 내는 EA가 아니라 분석용 지표입니다.

실제 매매는 다른 전략 또는 개인 기준과 함께 사용하십시오.

지원

설정, 활용법, 추가 커스터마이징이 필요하시면 언제든 문의해주세요.