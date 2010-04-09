StrikeZone ATR
- Indikatoren
- Park Geonwoo
- Version: 1.0
StrikeZone ATR ist ein professioneller ATR-basierter Volatilitätsindikator, der für den präzisen Intraday-Handel entwickelt wurde.
Er visualisiert die Volatilitätsstärke mithilfe eines dynamischen Histogramms und einer geglätteten Abweichungslinie und hilft Händlern, Expansions-, Kontraktions-, Trendstärke- und Umkehrzonen sofort zu erkennen.
Wichtigste Merkmale
-
ATR-Histogramm im TradingView-Stil (Auf-/Abwärts-Balken mit mehrfarbigen Ebenen)
-
Geglättete Abweichungslinie für einen klareren Volatilitätstrend
-
Sofortige Erkennung von Volatilitätsspitzen und ruhigen Zonen
-
Farbcodierte Balken für starke/schwache Auf-/Abwärtsbewegungen
-
Entwickelt für Scalping, Daytrading und Futures-Märkte
-
Leichtgewichtig, schnell und optimiert für eine Ausführung mit geringer Latenz
Perfekt für Händler, die eine klare, intuitive Volatilitätsvisualisierung suchen, die mit jeder Strategie kompatibel ist.