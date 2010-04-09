StrikeZone ATR

StrikeZone ATR ist ein professioneller ATR-basierter Volatilitätsindikator, der für den präzisen Intraday-Handel entwickelt wurde.
Er visualisiert die Volatilitätsstärke mithilfe eines dynamischen Histogramms und einer geglätteten Abweichungslinie und hilft Händlern, Expansions-, Kontraktions-, Trendstärke- und Umkehrzonen sofort zu erkennen.

Wichtigste Merkmale

  • ATR-Histogramm im TradingView-Stil (Auf-/Abwärts-Balken mit mehrfarbigen Ebenen)

  • Geglättete Abweichungslinie für einen klareren Volatilitätstrend

  • Sofortige Erkennung von Volatilitätsspitzen und ruhigen Zonen

  • Farbcodierte Balken für starke/schwache Auf-/Abwärtsbewegungen

  • Entwickelt für Scalping, Daytrading und Futures-Märkte

  • Leichtgewichtig, schnell und optimiert für eine Ausführung mit geringer Latenz

Perfekt für Händler, die eine klare, intuitive Volatilitätsvisualisierung suchen, die mit jeder Strategie kompatibel ist.


