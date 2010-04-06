Ast Crosshair for MT4
- Indikatoren
- Wataru Horino
- Version: 1.0
Ein einfacher Fadenkreuz-Indikator für MT4.
Hauptmerkmale
- Zeigt Fadenkreuzlinien (Kurs/Zeit) an, die dem Mauszeiger folgen, so dass Sie Chartinformationen intuitiv überprüfen können.
- Der Indikator ist so konzipiert, dass die Berechnungen auf ein Minimum reduziert werden, so dass er mit geringem Aufwand läuft und nur minimale Auswirkungen auf die Chart-Performance hat.
- Wenn der Mauszeiger den Chartbereich verlässt, wird das Fadenkreuz automatisch ausgeblendet, so dass keine unnötigen Linien auf dem Chart verbleiben.
Empfohlen für
- Alle, die die Effizienz der Top-Down-Analyse und den allgemeinen Marktkontext verbessern möchten
- Diejenigen, die eine einfache, aber praktische Chartanpassung wünschen
- Diejenigen, die Hochs/Tiefs, Nackenlinien und andere wichtige Niveaus intuitiv und genau bestätigen möchten
Wie man es benutzt
- Wenden Sie "Ast Crosshair" auf den Zielchart an, um es sofort zu verwenden.
- Auf dem Chart folgt das Fadenkreuz Ihrem Mauszeiger, ausgerichtet auf Preis/Zeit.
- Passen Sie bei Bedarf Parameter wie Farbe und Offsets an Ihre Umgebung an.
Parameter
- Fadenkreuzfarbe
Legt die Farbe des Fadenkreuzes (vertikale und horizontale Linien) fest.
- Horizontaler Versatz
Passt den horizontalen Versatz der vertikalen Linie in Pixeln an.
Positive Werte verschieben es nach "rechts", negative Werte nach "links".
- Vertikaler Versatz
Passt den vertikalen Versatz der horizontalen Linie in Pixeln an.
Positive Werte verschieben sie nach "unten", negative Werte nach "oben".
- Automatisches Ausblenden im Leerlauf
Blendet das Fadenkreuz automatisch aus, wenn die Maus 5 Sekunden lang nicht bewegt wurde.
Hinweise
- Ast im Produktnamen ist eine Abkürzung für die Entwicklermarke "Astrea". Es steht in keinem Zusammenhang mit Produkten, Unternehmen oder Dienstleistungen von Drittanbietern, die "Ast" in ihrem Namen verwenden.
- Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel. Er enthält keine Handelssignale oder Funktionen für den automatischen Handel.
- Anzeige und Verhalten können je nach Broker und MT4-Version variieren.
- Dieser Indikator ist nur für den Hauptchart gedacht und wird nicht in den Unterfenstern des Indikators angezeigt.
- Das Fadenkreuz erscheint nicht in der Objektliste, so dass es nicht direkt manipuliert oder gelöscht werden kann.
Um es zu deaktivieren, entfernen Sie diesen Indikator aus dem Chart.
- Wenn Sie den Mauszeiger sehr schnell außerhalb des Charts bewegen, wird das Verlassen des Chartbereichs aufgrund von MT4-Beschränkungen möglicherweise nicht erkannt.