Ast Crosshair for MT4

Ein einfacher Fadenkreuz-Indikator für MT4.

Hauptmerkmale

  • Zeigt Fadenkreuzlinien (Kurs/Zeit) an, die dem Mauszeiger folgen, so dass Sie Chartinformationen intuitiv überprüfen können.
  • Der Indikator ist so konzipiert, dass die Berechnungen auf ein Minimum reduziert werden, so dass er mit geringem Aufwand läuft und nur minimale Auswirkungen auf die Chart-Performance hat.
  • Wenn der Mauszeiger den Chartbereich verlässt, wird das Fadenkreuz automatisch ausgeblendet, so dass keine unnötigen Linien auf dem Chart verbleiben.

Empfohlen für

  • Alle, die die Effizienz der Top-Down-Analyse und den allgemeinen Marktkontext verbessern möchten
  • Diejenigen, die eine einfache, aber praktische Chartanpassung wünschen
  • Diejenigen, die Hochs/Tiefs, Nackenlinien und andere wichtige Niveaus intuitiv und genau bestätigen möchten

Wie man es benutzt

  1. Wenden Sie "Ast Crosshair" auf den Zielchart an, um es sofort zu verwenden.
  2. Auf dem Chart folgt das Fadenkreuz Ihrem Mauszeiger, ausgerichtet auf Preis/Zeit.
  3. Passen Sie bei Bedarf Parameter wie Farbe und Offsets an Ihre Umgebung an.

Parameter

  • Fadenkreuzfarbe
    Legt die Farbe des Fadenkreuzes (vertikale und horizontale Linien) fest.
  • Horizontaler Versatz
    Passt den horizontalen Versatz der vertikalen Linie in Pixeln an.
    Positive Werte verschieben es nach "rechts", negative Werte nach "links".
  • Vertikaler Versatz
    Passt den vertikalen Versatz der horizontalen Linie in Pixeln an.
    Positive Werte verschieben sie nach "unten", negative Werte nach "oben".
  • Automatisches Ausblenden im Leerlauf
    Blendet das Fadenkreuz automatisch aus, wenn die Maus 5 Sekunden lang nicht bewegt wurde.

Hinweise

  • Ast im Produktnamen ist eine Abkürzung für die Entwicklermarke "Astrea". Es steht in keinem Zusammenhang mit Produkten, Unternehmen oder Dienstleistungen von Drittanbietern, die "Ast" in ihrem Namen verwenden.
  • Dieser Indikator ist ein Hilfsmittel. Er enthält keine Handelssignale oder Funktionen für den automatischen Handel.
  • Anzeige und Verhalten können je nach Broker und MT4-Version variieren.
  • Dieser Indikator ist nur für den Hauptchart gedacht und wird nicht in den Unterfenstern des Indikators angezeigt.
  • Das Fadenkreuz erscheint nicht in der Objektliste, so dass es nicht direkt manipuliert oder gelöscht werden kann.
    Um es zu deaktivieren, entfernen Sie diesen Indikator aus dem Chart.
  • Wenn Sie den Mauszeiger sehr schnell außerhalb des Charts bewegen, wird das Verlassen des Chartbereichs aufgrund von MT4-Beschränkungen möglicherweise nicht erkannt.

