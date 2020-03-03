Quick Queen Expert
- Эксперты
- Md Moniruzzaman
- Версия: 1.1
- Активации: 20
Money Machine Robot (QuickQueenExpert EA) — Профессиональная торговая система
Обзор
Money Machine Robot — это профессиональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, построенный на основе мощной системы сигналов индикатора QuickQueenExpert (QQE). Разработанный профессиональным трейдером Мд. Монируззаманом, этот советник реализует проверенную торговую стратегию с расширенными функциями управления рисками, включая систему мартингейла, автоматический расчет стоп-лосса и комплексное управление сделками.
Ключевые особенности
Продвинутая система на основе индикатора QQE
-
Настраиваемые параметры QQE
-
Обнаружение сигналов в реальном времени
-
Проприетарный алгоритм
Умное управление капиталом
-
Система Мартингейла
-
Контроль рисков
-
Управление размером лота
Профессиональная защита от рисков
-
Два варианта стоп-лосса
-
Автоматический расчет SL
-
Система тейк-профита
-
Закрытие сделок при противоположном сигнале
Мониторинг в реальном времени
-
Визуальная информационная панель
-
Статистика торговли
-
Визуализация сигналов