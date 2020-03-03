Quick Queen Expert

Money Machine Robot (QuickQueenExpert EA) — Профессиональная торговая система

Обзор
Money Machine Robot — это профессиональный советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, построенный на основе мощной системы сигналов индикатора QuickQueenExpert (QQE). Разработанный профессиональным трейдером Мд. Монируззаманом, этот советник реализует проверенную торговую стратегию с расширенными функциями управления рисками, включая систему мартингейла, автоматический расчет стоп-лосса и комплексное управление сделками.

Ключевые особенности

Продвинутая система на основе индикатора QQE

  • Настраиваемые параметры QQE

  • Обнаружение сигналов в реальном времени

  • Проприетарный алгоритм

Умное управление капиталом

  • Система Мартингейла

  • Контроль рисков

  • Управление размером лота

Профессиональная защита от рисков

  • Два варианта стоп-лосса

  • Автоматический расчет SL

  • Система тейк-профита

  • Закрытие сделок при противоположном сигнале

Мониторинг в реальном времени

  • Визуальная информационная панель

  • Статистика торговли

  • Визуализация сигналов


Рекомендуем также
LittleCrazy MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.82 (11)
Эксперты
LittleCrazy EA — это полностью автоматическая торговая система с крайне агрессивным уровнем риска. Она торгует на грани допустимых рисков, используя стратегию возврата к среднему на трёх коррелированных парах: AUDCAD, AUDNZD и NZDCAD . Этот советник предназначен для тех, кто ищет возможности высокой доходности и осознаёт риски, присущие агрессивным системам. Особенно хорошо подходит для небольших депозитов и счетов, где пользователь готов к глубоким просадкам в обмен на потенциально высокую пр
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Эксперты
BoBot Scalper — новая эра тренд-скальпинга уже здесь. Если вы торгуете XAUUSD , индексами или быстрыми валютными парами — этот EA создан именно для вас. BoBot Scalper использует улучшенный движок MACD/LWMA , который определяет настоящие сигналы продолжения тренда раньше толпы. Он реагирует мгновенно, аккуратно управляет риском и фиксирует прибыль с помощью ступенчатого трейлинг-стопа в валюте — одного из самых умных методов сопровождения позиции среди скальперских EA. Он НЕ использует мартингейл
Down MT5
Carter Kyle Capital Inc.
Эксперты
Unlock the next level of trading with DOWN Expert Advisor. At its core? It's signature "Defend, Attack & Protect System", ensuring your profits remain untouched. Tackle the market's unpredictability with our specialized Trend, Momentum, and Volatility filters. Juggling multiple trades? Our 5-pair Multi-Symbol Manager has got you covered. Elevate your trading experience with the unmatched prowess of DOWN MT5 Live Signals: Signal 1 Conservative Risk ***Buy DOWN MT5 and you could get the UP MT5 o
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Эксперты
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
Equity Compounder
Mohammadaarif Maqbulh Mansuri
Эксперты
Equity Compounder is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This EA is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, with hidden reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automatically
Blitz Trade Scalper
Whitaker Lewis Joel Edward
Эксперты
Blitz Trade Scalper  - Precision Scalping Made Effortless Experience the next level of precision scalping with  Blitz Trade Scalper, is a robust MetaTrader 5 Expert Advisor designed for the 15-minute timeframe. Embrace the world of high-frequency trading with an EA that requires no adjustments – simply activate, and watch as it navigates the markets with surgical precision. IMPORTANT!!  Bot works best on the EURUSD and GBPUSD chart. For other pairs you can back test to test the performance in
FREE
PowerPro Volatility
Tan Christ Boris Boue
Эксперты
Révolutionnez votre trading avec PowerPro Volatility : une précision automatisée à votre service Êtes-vous prêt à transformer votre approche du trading d’indices synthétiques ? Présentation de PowerPro Volatility, la solution ultime pour ceux qui cherchent à maximiser leurs gains tout en minimisant les efforts. Grâce à   Automatisation avancée et technologie de pointe, ce robot de trading est conçu pour offrir des performances exceptionnelles sans aucune intervention humaine. Découvrez les avan
SmartInvestPremium MT5
Alexandru Chirila
2 (1)
Эксперты
Smart Invest Premium is a sophisticated enhancement of the Smart Invest Basic EA, designed to optimize long-term profitability with a focus on flexible and customizable risk management . This advanced version introduces dynamic grid trading capabilities, allowing users to configure multiple grids , each with distinct sizes and risk parameters . This flexibility empowers traders to tailor the EA to their specific trading strategies and risk tolerance, making it a versatile tool for various marke
Survivor
Pavel Nikiforov
Эксперты
Название советника : Survivor  (есть расширенная версия: https://www.mql5.com/ru/market/product/36530 ) Валютные пары : USDJPY, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, XAUUSD, EURCHF Рекомендованная валютная пара : USDJPY Таймфрейм : М5 Время торговли : круглосуточно Описание : Трендовый  советник с возможностью мартингейла и построением сетки ордеров. В советнике используются три группы аналогичных сигналов для открытия, закрытия и дополнительных сделок. При наличии тренда(определяется МА) ловится отс
FREE
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Эксперты
Эта стратегия сочетает   конверт Надарая-Уотсона ,   RSI (индекс относительной силы)   и   ATR Stop Loss Finder , чтобы находить надежные торговые сигналы и управлять стоп-лоссом на основе волатильности. Подходит для   следования за трендом и торговли на откатах . Как работает: •   Конверт Надарая-Уотсона   – индикатор, основанный на регрессионном сглаживании, определяет динамические уровни поддержки и сопротивления. •   RSI   – измеряет силу тренда и выявляет перекупленность/перепроданность.
FREE
Restea
Ivanvielle Bonifacio Dupaya
Эксперты
Restea — Volatility-Adaptive RSI Expert Advisor Restea is an automated trading system that combine confluences using indicators MA for trend, Price action for market structure, and RSI for trend momentum. Trade levels are auto calculated based on ATR-based volatility. It trades for you while still giving you full control by tweaking settings I hope you have great and positive feedback while using Restea. If you liked Restea kindly support so I can continue to provide EAs that will suit every t
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Эксперты
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT5. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT4 version of the expert: News Advisor MT4 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the s
Architectural Griding Expert System
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
Утилиты
Architectural Griding Expert Advisor: Advanced Grid Trading System Overview This  Expert Advisor (EA) is a sophisticated grid-based trading system designed for MetaTrader 5 (MT5). Developed by me, this EA automates grid trading strategies with separate configurations for Buy and Sell grids, allowing traders to capitalize on market ranges, trends, and reversals. It incorporates advanced risk management, customizable grid levels, lot sizing modes, and a user-friendly graphical interface (UI) for r
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
Institutional Levels
SASA MIJIN
Эксперты
Institutional Levels is an intelligent, fully automated Expert Advisor. This algo is arranged in such a way that the EA uses levels of importance combined with price action, without reliance on indicators. The strategy behind it is based on the teachings of a professional traders, and ex traders. It will find untested levels at which institutions are known to be interested in, in the number of candles you’ve set and will make trades based on these levels, re-test and trend. It will automaticall
Controller VPU
Andriy Sydoruk
Эксперты
Бот Controller VPU - является трендовым ботом который работает по уровням. Работа ведется с помощью уровней которые формирует сама цена и которые фиксирует индикатор VPU Levels . Отталкиваясь от этих уровней алгоритм формирует сигнал на вход. Таким образом получается довольно надежная система прогнозирования. Пример, на скриншотах, отображает оптимизацию в один год и оптимистичное прогнозирование следующих несколько лет.  Если ресурсы позволяют то лучше проводить оптимизацию на контрольных то
DiginGold
Ali Reza Emami Bistgani
Эксперты
Вы когда-нибудь начинали чувствовать себя сытыми, упуская возможность извлечь максимальную выгоду из рынка? Например, направление тренда меняется за ночь, и вам, вероятно, хотелось бы проснуться и воспользоваться этим. Этот советник позволит вам расслабиться и выпить кофе, пока он работает. Как это работает? Это работает только на золоте (XAUUSD). Используйте его, когда видите, что рынок находится в диапазоне. Для фиксированного объёма установите одинаковые значения минимального и максимальн
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Эксперты
Reversion Pro X – Advanced Mean-Reversion Trading System Reversion Pro X is a smart and efficient automated trading system built on a powerful mean-reversion strategy . It captures price moves back to the average after strong directional impulses , allowing you to trade market overreactions with precision. Designed for Forex, Gold, and Indices , the system adapts to different market conditions and is fully optimized for prop firm rules, low drawdown, and consistent performance . Core Features Im
NFX Crash 500 Bot V9
Jacobus Petrus Taylor
Эксперты
NFX Crash 500 Bot - это проверенный и испытанный советник на основе надежной торговой стратегии, специально разработанной и оптимизированной для индекса Crash 500 (синтетический индекс на Deriv.com). Мы соединили это с многослойной нейронной сетью (AI), которая постоянно сканирует условия на рынке и может делать тонкие корректировки для нахождения идеальных входов. Советник имеет 90-98% успешность (Backtested и Real World Performance) при наших указанных параметрах. Минимальный рекомендуемый ба
USD Scalper MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! USD Scalper MT5 — это нейронный советник для пар с долларом США. Этот продукт сделан для GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD. В будущем могут быть добавлены новые ПАРЫ. ТЕКУЩИЕ ПАРЫ: GBPUSD EURUSD AUDUSD NZDUSD - БУДЕТ ДОБАВЛЕНА В СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕРСИИ ВХОДЫ: РИСК ПРОЦЕНТ РИСКА НА ОСНОВЕ СТОП-ЛОСС (если выбрано 1, максимальный риск на
Risk management discipline
Md Rubel Islam
Эксперты
MT4 Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 For Deriv Synthetic indices MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/95814  Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force us to be discipline exactly the way you will s
MSync EA Pro
Jim Ariel Camarce Ignao
5 (1)
Эксперты
MSync EA Pro is a fully automated trading system engineered to synchronize multiple trading signals, market trends, and timeframes — delivering precise, intelligent, and consistent trade execution. Designed for traders who value flexibility, stability, and smart automation, this EA adapts dynamically to changing market conditions across forex, metals, indices, and crypto pairs. Core Concept The name “MSync” stands for Market Synchronization , symbolizing the EA’s ability to align technical confi
FREE
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Эксперты
BollingerPro - Your Complete Solution for Leveraging Bollinger Bands and Volume BollingerPro is a sophisticated Expert Advisor (EA) designed for traders who want to capitalize on Bollinger Bands, volume, and ATR (Average True Range). This robot is ideal for traders looking to use an automated strategy based on reversal signals, incorporating proven technical indicators to maximize potential gains while controlling risk. Key Data Utilized: Bollinger Bands : to identify dynamic support and resista
Market States EURUSD edition
Bruno Miguel Antunes De Sousa
Эксперты
Market States EURUSD edition EA  The Market States EURUSD Edition is an algorithmic trading system built from applied research in market statistics , machine learning , and quantitative modeling to use on EURUSD , 15 minute time frame , with the best settings already defined .  Its core objective is simple: identify the market regime before taking any trading decision. The EA integrates concepts from Market Regime Theory , volatility modeling , and John Ehlers-inspired signal processing , crea
LakshmiFx
Shomon Robie
4.34 (32)
Эксперты
LakshmiFX: универсальный экспертный советник для максимизации доходности рынка LakshmiFX — простой, но мощный экспертный советник (EA), разработанный для максимизации прибыли от торговли. Он был тщательно протестирован на валютных парах и золоте. Советник поддерживает различные торговые стратегии, включая Мартингейл, усреднение стоимости доллара (DCA), сетевую торговлю без Мартингейла и торговлю на основе индикаторов, таких как скользящие средние (MA), StochRSI, RSI или комбинации этих инструм
FREE
Art of Scalper
Rene Taborete Repunte
Эксперты
Art of Scalper — это полностью автоматический советник, который торгует точно и полагается на разворот цены. Советник торгует с использованием рыночных ордеров и использует усреднение по времени для повышения производительности. Этот советник лучше всего работает на XAUUSD, GOLD, а также будет работать на AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF и, вероятно, на многих других. VPS рекомендуется при торговле по этой системе и совместим с любым брокером. Проверьте результаты тестирования и оптимизир
MartingaleFusionT
Christos Iakovou
Эксперты
MartingaleFusion EA: Intelligent Adaptive Grid Trading System Frustrated by simplistic EAs failing in dynamic markets? MartingaleFusion is a sophisticated automated trading system designed for enhanced performance through advanced analysis and adaptive execution. This EA utilizes a   multi-indicator confluence entry   protocol, requiring alignment from EMAs, RSI, and MACD to identify higher-probability initial trade setups and
FREE
EA Smart Golden Wolf Scalper MT5
Ruslan Pishun
4.5 (2)
Эксперты
Советник  -  скальпер использует стратегию на основе торговли внутри бара на таймфрейме Н1 и Н2. Также используется много фильтров для обнаружения правильных сигналов для открытия ордера. \советник использует отложенные ордера BuyStop и SellStop. Советник торгует на двух парах:  EURUSD,  USDJPY и двух таймфреймах  H1, H2. Также советника можно установить и на другие валюты используя инструкцию:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/750726 Советник устанавливает защитный стоп-приказ на все ордера. 
EA Ela MT5
Richard Kofi Anim Darko
Эксперты
EA ELA MT5 is a unique fully automated Expert Advisor which is built on the backbone of a simple trend following trading system. It’s a powerful price action EA which uses well known and extremely efficient Indicators like MA, AD and ATR to find the most profitable trades hence making it suitable for beginners and experienced traders. The EA was designed to trade Indices and Synthetic Index.   With the right settings, using the recommended broker with a low spread and a fast VPS, EA Ela MT5 has
Currency Curator Ex
Oleksii Ferbei
Эксперты
Currency Curator: Современный Мультивалютный Бот для Торговли на Форекс Введение Currency Curator   — это инновационный мультивалютный торговый бот, специально разработанный для автоматизации процесса торговли на рынке Форекс. С применением передовых алгоритмов, этот экспертный советник осуществляет глубокий анализ рыночных условий и выполняет торговые операции с высокой степенью эффективности. Его цель — обеспечить пользователям надежные инструменты для успешной торговли с минимальными рисками
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Эксперты
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Точная торговля на XAUUSD Live Signal Avalut X1 — это профессиональный советник (Expert Advisor) для автоматической торговли на XAUUSD (золото) в MetaTrader 5. Система объединяет четыре взаимодополняющие стратегии в одном EA, чтобы работать в различных рыночных режимах. Решение автономно для MT5 и не требует внешних DLL или установщиков третьих лиц. Ключевые возможности Четыре стратегии в одном EA: согласованные и взаимодополняющие стратегии для
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Эксперты
Aria Connector EA – V4 (Обучающая Машина + Модель Обучения XGBoost +112 Платных и Бесплатных ИИ + Система Голосования + Внешние и Редактируемые Промпты) В то время как большинство EA на рынке утверждают, что используют "ИИ" или "нейронные сети", но на самом деле запускают только базовые скрипты, Aria Connector EA V4 переопределяет, что означает торговля, действительно управляемая ИИ. Это не теория, не маркетинговая шумиха, это прямое, проверяемое соединение между вашей платформой MetaTrader 5
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Эксперты
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Эксперты
" Silicon Ex ": Ваш надежный помощник в мире Forex Silicon Ex — это современный торговый бот, специально созданный для трейдеров на рынке Forex. Этот инновационный инструмент служит надежным партнером для тех, кто стремится к эффективной и автоматизированной торговле. Ключевые особенности "Silicon Ex": Надежность и стабильность: Создан с применением передовых технологий, обеспечивающих стабильную и надежную работу на рынке. Интеллектуальное управление рисками: Встроенная система управления кап
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Эксперты
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Эксперты
NEXUS – количественный адаптивный грид, развивающийся вместе с рынком NEXUS — это полностью автоматическая система, которая в реальном времени строит комбинации правил, валидирует их out-of-sample и открывает сделки только тогда, когда обнаруживает статистическое преимущество в корректном рыночном контексте. Краткие характеристики Тип системы: адаптивный грид с OOS (out-of-sample) валидацией и фильтрами среды (новости, волатильность, сессия/день и опциональные зоны объёмной стоимости). Инструмен
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Эксперты
Mean Machine GPT Версия 11.0 - Где Институциональный Интеллект Встречается Со Специализированной Торговлей С тех пор как мы стали пионерами подлинной интеграции AI в алгоритмической торговле, мы совершенствовали этот подход через множественные рыночные циклы, экономические режимы и технологические эволюции. То, что началось как наше убеждение, что адаптивное машинное обучение представляет естественное развитие количественной торговли, стало направлением индустрии. Версия 11.0 представляет нашу
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Эксперты
NorthEastWay MT5 - это полностью автоматизированная торговая система «откатов», которая особенно эффективна для торговли на популярных валютных парах «откатов»: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Система использует основные модели рынка Forex в торговле - возврат цены после резкого движения в любом направлении. Таймфрейм: M15 Основные валютные пары: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Дополнительные пары: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD После покупки EA обязательно напишите мне в личные сообщения, я доба
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Эксперты
OrionXAU — это алгоритмический торговый робот, разработанный для рынка XAUUSD (золото) и US100 / Nasdaq . Он сочетает две стратегии (скальпинг и свинг-трейдинг) в рамках дисциплинированного управления рисками. Основные поддерживаемые рынки • XAUUSD (золото) • US100 / Nasdaq Двойная логика стратегии 1. Скальпинг • Внутридневные сделки • Короткое время удержания позиций • Оптимизирован для небольших движений рынка • Чёткий контроль риска 2. Свинг-трейдинг • Захват продолжительных трендов • Меньша
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Эксперты
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Xauron
Roberto Liguoro
Эксперты
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Эксперты
Откройте для себя Pips Maven: Ваш идеальный аналитический бот для торговли валютами В динамичном мире валютной торговли правильные инструменты могут сыграть решающую роль. Представляем Pips Maven — современный аналитический бот, тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся освоить сложные механизмы валютного рынка. Используя сложные алгоритмы, основанные на геометрических виртуальных паттернах, Pips Maven становится всеобъемлющим решением, позволяющим вам без усилий оптимизировать ваши то
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Советник Jackal – Торговая стратегия Работает в реальном режиме 4 месяца После покупки все продукты останутся бесплатными навсегда.  Скачать файл настроек  Золото M1 | ECN-счёт: Работает с любым брокером Jackal EA основан на многоуровневой и интеллектуальной стратегии прорыва, сочетающей продвинутое управление рисками и прибылью для адаптации к рыночной динамике. 1. Стратегия ловушки прорыва После подтверждения рыночных условий, советник размещает два отложенных ордера в противоположных на
Golden Venom
Natoya N Barnes
Эксперты
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic — Fully Automated & Validation-Safe Unlock institutional-grade trading with the Golden Venom  SMC EA, a precision-engineered automated system built to dominate XAUUSD and perform powerfully across all forex pairs. Designed using pure price action and Smart Money Concepts (SMC), this bot eliminates lagging indicators and trades using the same logic used by professional proprietary desks. Whether you're an experienced trader or a beginner
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Эксперты
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв