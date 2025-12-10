EA MT4 Martingale XAU

Der EA läuft auf XAUUSDm, XAUUSD und XAUUSD. Um ihn zu verwenden, starten Sie einfach den EA und er läuft zwischen 14:15 und 19:15 Uhr Marktzeit.

Bevor Sie den EA auf einem echten Konto verwenden, sollten Sie ihn auf einem Demokonto testen.

Das Mindestkapital für einen EA beträgt $1.000.

Empfohlen wird ein Kapital von über $2.000.

Bei Verwendung eines Cent-Kontos beträgt das Minimum $100.

Unabhängig davon, ob Sie einen VPS verwenden können oder nicht, wird der EA trotzdem laufen.

EA ist mit einem Nachrichtenfilter ausgestattet, so dass Sie sich keine Sorgen machen müssen und wenn der Spread groß ist, wird EA keine Position eröffnen.

