EA MT4 Martingale XAU

El EA se ejecuta en XAUUSDm, XAUUSD y XAUUSD. Para utilizarlo, simplemente inicie el EA y se ejecutará entre las 14:15 y las 19:15 hora de mercado.

Antes de utilizarlo en una cuenta real, utilice una cuenta demo para probar el EA.

El capital mínimo para un EA es de 1.000 $.

El recomendado es superior a 2.000 $.

Si utiliza una cuenta de centavos, el mínimo es de $100.

Si usted puede utilizar VPS o no, EA seguirá funcionando.

EA está equipado con un filtro de noticias por lo que no se preocupe y cuando la propagación es grande EA no abrirá una posición

