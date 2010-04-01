EA MT4 Martingale XAU
- Asesores Expertos
- Nur Cahyana
- Versión: 1.46
- Actualizado: 10 diciembre 2025
- Activaciones: 5
El EA se ejecuta en XAUUSDm, XAUUSD y XAUUSD. Para utilizarlo, simplemente inicie el EA y se ejecutará entre las 14:15 y las 19:15 hora de mercado.
Antes de utilizarlo en una cuenta real, utilice una cuenta demo para probar el EA.
El capital mínimo para un EA es de 1.000 $.
El recomendado es superior a 2.000 $.
Si utiliza una cuenta de centavos, el mínimo es de $100.
Si usted puede utilizar VPS o no, EA seguirá funcionando.
EA está equipado con un filtro de noticias por lo que no se preocupe y cuando la propagación es grande EA no abrirá una posición
recomendaciones de market exness