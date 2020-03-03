OptiBot Gold Scalping – 금 자동 거래 Expert Advisor

트레이더 여러분, 안녕하세요!

저는 OptiBot Gold Scalping입니다. 금 시장(XAUUSD)을 지배하기 위해 설계된 Expert Advisor (EA)입니다. 저의 임무는 런던 레인지 돌파를 정확하게 활용하고, 세계에서 가장 많이 거래되는 귀금속의 가장 역동적인 가격 움직임에서 수익을 창출하는 것입니다.

OptiBot Gold Scalping을 선택하는 이유?

전략: 런던 레인지 돌파 + 재통합

OptiBot Gold Scalping은 입증된 기관 투자자 접근 방식을 사용합니다. 런던 세션의 통합 레인지를 식별하고, 가짜 돌파를 감지한 다음, 레인지로 재통합될 때 포지션에 진입합니다. 이 방법은 탁월한 위험/보상 비율로 반전을 포착할 수 있게 해줍니다.





완전 자동화

EA는 정확하고 계산된 신호에 따라 포지션을 자동으로 개설하고 청산합니다. 엄격하고 완전히 자동화된 시스템 덕분에 감정적인 오류를 제거하고 시간을 절약하십시오.





지능형 진입 신호

OptiBot Gold Scalping은 최상의 기회를 식별하기 위해 여러 핵심 요소를 결합합니다.

런던 레인지: 통합 레인지 자동 계산 (파리 시간 10:00 - 15:30)

돌파 감지: 볼륨 확인이 있는 돌파 식별

검증된 재통합: 레인지로의 복귀가 확인된 후에만 진입

다중 지표 필터: RSI, EMA H1/D1, ATR을 사용하여 각 신호 확인





고급 자본 및 위험 관리

동적 자금 관리: 위험 비율에 기반한 로트 크기 조정

체계적인 보호: 적응형 손절매 (고정, ATR, 레인지 또는 돌파)

다단계 이익 실현: 부분 이익 실현을 위한 최대 3단계

지능형 트레일링 스톱: 고정, 동적 ATR 또는 이익의 백분율

자동 본전: 임계값에 도달하면 즉시 이익 확보

최대 일일 손실 한도 (Drawdown): 과도한 손실 발생 시 자동 중지





신뢰성 및 품질

각 거래는 수량보다 품질을 우선하여 신중하게 분석됩니다. OptiBot Gold Scalping은 스트레스나 지속적인 모니터링 없이 자동화된 거래에 대한 규율 있는 접근 방식을 보장합니다。





주요 기능

런던 레인지 및 재통합 기회의 자동 감지

런던 (15:30) 및 미국 (22:00까지) 세션 동안 활발한 거래

M5에서의 양방향 전략 (매수 및 매도)

완전한 맞춤화를 위한 +50개의 최적화 가능 파라미터

고급 시간 필터 (뉴스 시간 회피, 월요일/금요일 제외)

볼륨 및 돌파 강도를 통한 확인

헤징 (Hedging) 및 네팅 (Netting) 계좌와 호환





구성

파라미터 권장 값 초기 로트 크기 자동 (위험 % 기반) 거래당 위험 자본의 1% - 2% 권장 최소 입금액 $1,000 (1% 위험 시) 최적 입금액 $5,000 (1.5% 위험 시) 권장 레버리지 최소 1:100 (최적: 1:200) VPS 필요 여부 예, 지속적인 성능을 위해





사용 권장 사항

(선택 사항) 주요 경제 발표 (NFP, FOMC, CPI) 중 EA를 일시 중지하십시오

귀하의 브로커가 XAUUSD에 대해 경쟁력 있는 스프레드 (< 30 포인트)를 제공하는지 확인하십시오

최적의 실행을 위해 낮은 지연 시간의 VPS를 사용하십시오

로봇은 구성되면 완전히 자율적으로 작동합니다





경쟁 우위

✅ 즉시 사용 가능한 EA, 간편한 설치

✅ 테스트 및 최적화된 기관 전략

✅ 완전 자동화, 수동 개입 불필요

✅ 전략 테스터를 위한 사용자 정의 최적화 기준 통합

✅ 모든 수준을 위한 직관적인 인터페이스

✅ 최대 성능을 위해 최적화된 코드





호환성 및 기술 요구 사항

요소 사양 플랫폼 MetaTrader 5 브로커 XAUUSD를 제공하는 모든 규제된 브로커 기간 M5 (필수) 상품 XAUUSD (금)만 VPS 24/7 거래를 위해 권장





누구를 위한 것입니까?

금에 대한 신뢰할 수 있는 자동화 솔루션을 찾는 초보 트레이더

런던/미국 세션을 활용하고자 하는 숙련된 트레이더

XAUUSD에 대한 수동적 접근 방식을 찾는 투자자

기관급 거래 도구를 찾는 전문가

자신의 전략을 맞춤 설정하고자 하는 최적화 애호가





