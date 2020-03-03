OptiBot Gold Scalping

OptiBot Gold Scalping – 금 자동 거래 Expert Advisor

트레이더 여러분, 안녕하세요!

저는 OptiBot Gold Scalping입니다. 금 시장(XAUUSD)을 지배하기 위해 설계된 Expert Advisor (EA)입니다. 저의 임무는 런던 레인지 돌파를 정확하게 활용하고, 세계에서 가장 많이 거래되는 귀금속의 가장 역동적인 가격 움직임에서 수익을 창출하는 것입니다.

중요: 구매 후, 가이드와 최적화 팁에 액세스하려면 optibot-trading.com을 방문하십시오.

OptiBot Gold Scalping을 선택하는 이유?

전략: 런던 레인지 돌파 + 재통합

OptiBot Gold Scalping은 입증된 기관 투자자 접근 방식을 사용합니다. 런던 세션의 통합 레인지를 식별하고, 가짜 돌파를 감지한 다음, 레인지로 재통합될 때 포지션에 진입합니다. 이 방법은 탁월한 위험/보상 비율로 반전을 포착할 수 있게 해줍니다.


완전 자동화

EA는 정확하고 계산된 신호에 따라 포지션을 자동으로 개설하고 청산합니다. 엄격하고 완전히 자동화된 시스템 덕분에 감정적인 오류를 제거하고 시간을 절약하십시오.


지능형 진입 신호

OptiBot Gold Scalping은 최상의 기회를 식별하기 위해 여러 핵심 요소를 결합합니다.

  • 런던 레인지: 통합 레인지 자동 계산 (파리 시간 10:00 - 15:30)

  • 돌파 감지: 볼륨 확인이 있는 돌파 식별

  • 검증된 재통합: 레인지로의 복귀가 확인된 후에만 진입

  • 다중 지표 필터: RSI, EMA H1/D1, ATR을 사용하여 각 신호 확인


고급 자본 및 위험 관리

  • 동적 자금 관리: 위험 비율에 기반한 로트 크기 조정

  • 체계적인 보호: 적응형 손절매 (고정, ATR, 레인지 또는 돌파)

  • 다단계 이익 실현: 부분 이익 실현을 위한 최대 3단계

  • 지능형 트레일링 스톱: 고정, 동적 ATR 또는 이익의 백분율

  • 자동 본전: 임계값에 도달하면 즉시 이익 확보

  • 최대 일일 손실 한도 (Drawdown): 과도한 손실 발생 시 자동 중지


신뢰성 및 품질

각 거래는 수량보다 품질을 우선하여 신중하게 분석됩니다. OptiBot Gold Scalping은 스트레스나 지속적인 모니터링 없이 자동화된 거래에 대한 규율 있는 접근 방식을 보장합니다。


주요 기능

  • 런던 레인지 및 재통합 기회의 자동 감지

  • 런던 (15:30)미국 (22:00까지) 세션 동안 활발한 거래

  • M5에서의 양방향 전략 (매수 및 매도)

  • 완전한 맞춤화를 위한 +50개의 최적화 가능 파라미터

  • 고급 시간 필터 (뉴스 시간 회피, 월요일/금요일 제외)

  • 볼륨 및 돌파 강도를 통한 확인

  • 헤징 (Hedging) 및 네팅 (Netting) 계좌와 호환


구성

파라미터 권장 값
초기 로트 크기 자동 (위험 % 기반)
거래당 위험 자본의 1% - 2%
권장 최소 입금액 $1,000 (1% 위험 시)
최적 입금액 $5,000 (1.5% 위험 시)
권장 레버리지 최소 1:100 (최적: 1:200)
VPS 필요 여부 예, 지속적인 성능을 위해


사용 권장 사항

  • (선택 사항) 주요 경제 발표 (NFP, FOMC, CPI) 중 EA를 일시 중지하십시오

  • 귀하의 브로커가 XAUUSD에 대해 경쟁력 있는 스프레드 (< 30 포인트)를 제공하는지 확인하십시오

  • 최적의 실행을 위해 낮은 지연 시간의 VPS를 사용하십시오

  • 로봇은 구성되면 완전히 자율적으로 작동합니다


경쟁 우위

✅ 즉시 사용 가능한 EA, 간편한 설치

✅ 테스트 및 최적화된 기관 전략

✅ 완전 자동화, 수동 개입 불필요

✅ 전략 테스터를 위한 사용자 정의 최적화 기준 통합

✅ 모든 수준을 위한 직관적인 인터페이스

✅ 최대 성능을 위해 최적화된 코드


호환성 및 기술 요구 사항

요소 사양
플랫폼 MetaTrader 5
브로커 XAUUSD를 제공하는 모든 규제된 브로커
기간 M5 (필수)
상품 XAUUSD (금)만
VPS 24/7 거래를 위해 권장


누구를 위한 것입니까?

  • 금에 대한 신뢰할 수 있는 자동화 솔루션을 찾는 초보 트레이더

  • 런던/미국 세션을 활용하고자 하는 숙련된 트레이더

  • XAUUSD에 대한 수동적 접근 방식을 찾는 투자자

  • 기관급 거래 도구를 찾는 전문가

  • 자신의 전략을 맞춤 설정하고자 하는 최적화 애호가


오늘 시작하십시오

OptiBot Gold Scalping을 XAUUSD M5 차트에 연결하고 금 시장의 잠재력을 최대한 활용하십시오. OptiBot을 신뢰하는 트레이더 커뮤니티에 참여하고 세계에서 가장 유동적인 귀금속에서 경쟁 우위를 확보하십시오.

금은 기다리지 않습니다. 귀하의 로봇도 마찬가지입니다.


제작자의 제품 더 보기
OptiBot CAC40 Expert Advisor
Alix Boccacino
Experts
OptiBot CAC40 – 자동 거래 전문 어드바이저 안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 OptiBot CAC40 입니다. 파리 증권거래소의 대표 지수 CAC40 을 분석하고 공략하도록 설계된 자동매매 전문가(Expert Advisor, EA)입니다. 저의 임무는 가장 정확한 매수 기회를 포착하고 , 최적화된 전략을 실행하여 수익을 극대화하고 위험을 최소화하는 것 입니다. 중요: 구매 후 optibot-trading.com 에 방문하여 가이드와 사용 팁을 확인하세요. 아직 트레이딩 예산이 없다면, Vantage 의 Copy Strategy 기능 을 통해 동일한 전략을 사용할 수 있습니다. 왜 OptiBot CAC40을 선택해야 하나요? 매수 전용 전략 (Buy-Only Strategy) OptiBot CAC40은 CAC40의 상승 흐름을 활용하기 위해 매수 전용 전략 으로 설계되었습니다. 이 단순하고 명확한 방향성 전략은 복잡성을 줄이고 성장 기회에 집중합니다. 완전
OptiBot Clotures Journalieres MT5
Alix Boccacino
지표
OptiBot 일일 종가 MT5 퍼센타일, ATR% 및 리스크 관리를 포함한 종가 통계 분석 일일 종가의 통계적 분석: 시각적 분포, 5단계 퍼센타일, ATR%, 시장 효율성. 전문적인 불어/영어 인터페이스 제공. OptiBot Trading이 개발한 이 지표는 일일 종가를 기반으로 10가지 이상의 통계적 지표를 결합하여 객관적이고 정량적인 트레이딩 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 이 지표로 가능한 전략 OptiBot 일일 종가는 자신만의 전략을 개발하는 데 필요한 통계 데이터를 제공합니다. 통계적 손절매 (Statistical Stop-Loss): 95% 퍼센타일을 사용하여, 실제 종목의 움직임에 기반하여 단 2.5%의 확률로만 발동되는 손절매(stop)를 설정합니다. ATR 포지션 크기 조정 (Position Sizing): ATR%로 측정된 실제 변동성에 따라 포지션 크기를 조정하여 일정한 위험을 유지합니다. 극단값 트레이딩 (Trading Extremes): 90% 퍼센타
