OptiBot Gold Scalping
- Asesores Expertos
- Alix Boccacino
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
OptiBot Gold Scalping – Asesor Experto en Trading Automatizado de Oro
¡Hola, traders!
Soy OptiBot Gold Scalping, un Asesor Experto (EA) diseñado para dominar el mercado del oro (XAUUSD). Mi misión: explotar con precisión las rupturas del rango de Londres y capitalizar los movimientos de precios más dinámicos del metal precioso más operado del mundo.
IMPORTANTE: Después de su compra, visite optibot-trading.com para acceder a nuestras guías y consejos de optimización.
¿Por qué elegir OptiBot Gold Scalping?
Estrategia: Ruptura del Rango de Londres + Reintegración
OptiBot Gold Scalping utiliza un enfoque institucional probado: identificar el rango de consolidación de la sesión de Londres, detectar rupturas falsas y luego entrar en posición al reintegrarse en el rango. Este método permite capturar reversiones con una excelente relación riesgo/recompensa.
Automatización Completa
El EA abre y cierra automáticamente posiciones basándose en señales precisas y calculadas. Elimine los errores emocionales y ahorre tiempo con un sistema riguroso y completamente automatizado.
Señales de Entrada Inteligentes
OptiBot Gold Scalping combina varios elementos clave para identificar las mejores oportunidades:
-
Rango de Londres: Cálculo automático del rango de consolidación (10:00 - 15:30 hora de París)
-
Detección de Rupturas: Identificación de rupturas con confirmación de volumen
-
Reintegración Validada: Entradas solo después de un retorno confirmado al rango
-
Filtros Multi-Indicador: RSI, EMA H1/D1, ATR para confirmar cada señal
Gestión Avanzada de Capital y Riesgos
-
Gestión de Dinero Dinámica: Dimensionamiento de lotes basado en el porcentaje de riesgo
-
Protección Sistemática: Stop Loss adaptativo (fijo, ATR, rango o ruptura)
-
Take Profit Multi-Nivel: Hasta 3 niveles de toma de ganancias parcial
-
Trailing Stop Inteligente: Fijo, ATR dinámico o porcentaje de la ganancia
-
Breakeven Automático: Aseguramiento de las ganancias al alcanzar un umbral
-
Drawdown Diario Máx: Parada automática en caso de pérdida excesiva
Fiabilidad y Calidad
Cada transacción se analiza cuidadosamente, priorizando la calidad sobre la cantidad. OptiBot Gold Scalping garantiza un enfoque disciplinado del trading automatizado, sin estrés ni vigilancia constante.
Características Principales
-
Detección automática del rango de Londres y oportunidades de reintegración
-
Trading activo durante las sesiones Londres (15:30) y EE. UU. (hasta las 22:00)
-
Estrategia bi-direccional (compra y venta) en M5
-
+50 parámetros optimizables para una personalización total
-
Filtros temporales avanzados (evitación de horas de noticias, exclusión lunes/viernes)
-
Confirmación por volumen y fuerza de la ruptura
-
Compatible con cuentas Hedging y Netting
Configuración
|Parámetro
|Valor Recomendado
|Tamaño Inicial del Lote
|Automático (basado en el % de riesgo)
|Riesgo por Operación
|1% - 2% del capital
|Depósito Mínimo Recomendado
|$1,000 con riesgo al 1%
|Depósito Óptimo
|$5,000 con riesgo al 1.5%
|Apalancamiento Recomendado
|Mínimo 1:100 (óptimo: 1:200)
|VPS Requerido
|Sí, para un rendimiento continuo
Recomendaciones de Uso
-
(Opcional) Ponga el EA en pausa durante los anuncios económicos importantes (NFP, FOMC, CPI)
-
Asegúrese de que su bróker ofrezca spreads competitivos en XAUUSD (< 30 puntos)
-
Utilice un VPS con baja latencia para una ejecución óptima
-
El robot funciona de manera totalmente autónoma una vez configurado
Ventajas Competitivas
✅ EA listo para usar, instalación sencilla
✅ Estrategia institucional probada y optimizada
✅ Totalmente automatizado, no requiere intervención manual
✅ Criterio de optimización personalizado integrado para el Probador de Estrategias
✅ Interfaz intuitiva para todos los niveles
✅ Código optimizado para un rendimiento máximo
Compatibilidad y Requisitos Técnicos
|Elemento
|Especificación
|Plataforma
|MetaTrader 5
|Bróker
|Todos los brókers regulados que ofrecen XAUUSD
|Periodo
|M5 (Obligatorio)
|Instrumento
|Solo XAUUSD (Oro)
|VPS
|Recomendado para trading 24h/24
¿A quién se dirige?
-
Traders Principiantes que buscan una solución automatizada fiable sobre el oro
-
Traders Experimentados que desean explotar las sesiones Londres/EE. UU.
-
Inversores que buscan un enfoque pasivo en XAUUSD
-
Profesionales que buscan herramientas de trading de nivel institucional
-
Apasionados de la Optimización que desean personalizar su estrategia
Comience Hoy Mismo
Conecte OptiBot Gold Scalping a su gráfico XAUUSD M5 y explote plenamente el potencial del mercado del oro. Únase a la comunidad de traders que confían en OptiBot y benefíciese de una ventaja competitiva en el metal precioso más líquido del mundo.
El oro no espera. Su robot tampoco.