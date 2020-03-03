OptiBot Gold Scalping

OptiBot Gold Scalping – Asesor Experto en Trading Automatizado de Oro

¡Hola, traders!

Soy OptiBot Gold Scalping, un Asesor Experto (EA) diseñado para dominar el mercado del oro (XAUUSD). Mi misión: explotar con precisión las rupturas del rango de Londres y capitalizar los movimientos de precios más dinámicos del metal precioso más operado del mundo.

IMPORTANTE: Después de su compra, visite optibot-trading.com para acceder a nuestras guías y consejos de optimización.

¿Por qué elegir OptiBot Gold Scalping?

Estrategia: Ruptura del Rango de Londres + Reintegración

OptiBot Gold Scalping utiliza un enfoque institucional probado: identificar el rango de consolidación de la sesión de Londres, detectar rupturas falsas y luego entrar en posición al reintegrarse en el rango. Este método permite capturar reversiones con una excelente relación riesgo/recompensa.


Automatización Completa

El EA abre y cierra automáticamente posiciones basándose en señales precisas y calculadas. Elimine los errores emocionales y ahorre tiempo con un sistema riguroso y completamente automatizado.


Señales de Entrada Inteligentes

OptiBot Gold Scalping combina varios elementos clave para identificar las mejores oportunidades:

  • Rango de Londres: Cálculo automático del rango de consolidación (10:00 - 15:30 hora de París)

  • Detección de Rupturas: Identificación de rupturas con confirmación de volumen

  • Reintegración Validada: Entradas solo después de un retorno confirmado al rango

  • Filtros Multi-Indicador: RSI, EMA H1/D1, ATR para confirmar cada señal


Gestión Avanzada de Capital y Riesgos

  • Gestión de Dinero Dinámica: Dimensionamiento de lotes basado en el porcentaje de riesgo

  • Protección Sistemática: Stop Loss adaptativo (fijo, ATR, rango o ruptura)

  • Take Profit Multi-Nivel: Hasta 3 niveles de toma de ganancias parcial

  • Trailing Stop Inteligente: Fijo, ATR dinámico o porcentaje de la ganancia

  • Breakeven Automático: Aseguramiento de las ganancias al alcanzar un umbral

  • Drawdown Diario Máx: Parada automática en caso de pérdida excesiva


Fiabilidad y Calidad

Cada transacción se analiza cuidadosamente, priorizando la calidad sobre la cantidad. OptiBot Gold Scalping garantiza un enfoque disciplinado del trading automatizado, sin estrés ni vigilancia constante.


Características Principales

  • Detección automática del rango de Londres y oportunidades de reintegración

  • Trading activo durante las sesiones Londres (15:30) y EE. UU. (hasta las 22:00)

  • Estrategia bi-direccional (compra y venta) en M5

  • +50 parámetros optimizables para una personalización total

  • Filtros temporales avanzados (evitación de horas de noticias, exclusión lunes/viernes)

  • Confirmación por volumen y fuerza de la ruptura

  • Compatible con cuentas Hedging y Netting


Configuración

Parámetro Valor Recomendado
Tamaño Inicial del Lote Automático (basado en el % de riesgo)
Riesgo por Operación 1% - 2% del capital
Depósito Mínimo Recomendado $1,000 con riesgo al 1%
Depósito Óptimo $5,000 con riesgo al 1.5%
Apalancamiento Recomendado Mínimo 1:100 (óptimo: 1:200)
VPS Requerido Sí, para un rendimiento continuo


Recomendaciones de Uso

  • (Opcional) Ponga el EA en pausa durante los anuncios económicos importantes (NFP, FOMC, CPI)

  • Asegúrese de que su bróker ofrezca spreads competitivos en XAUUSD (< 30 puntos)

  • Utilice un VPS con baja latencia para una ejecución óptima

  • El robot funciona de manera totalmente autónoma una vez configurado


Ventajas Competitivas

✅ EA listo para usar, instalación sencilla

✅ Estrategia institucional probada y optimizada

✅ Totalmente automatizado, no requiere intervención manual

✅ Criterio de optimización personalizado integrado para el Probador de Estrategias

✅ Interfaz intuitiva para todos los niveles

✅ Código optimizado para un rendimiento máximo


Compatibilidad y Requisitos Técnicos

Elemento Especificación
Plataforma MetaTrader 5
Bróker Todos los brókers regulados que ofrecen XAUUSD
Periodo M5 (Obligatorio)
Instrumento Solo XAUUSD (Oro)
VPS Recomendado para trading 24h/24


¿A quién se dirige?

  • Traders Principiantes que buscan una solución automatizada fiable sobre el oro

  • Traders Experimentados que desean explotar las sesiones Londres/EE. UU.

  • Inversores que buscan un enfoque pasivo en XAUUSD

  • Profesionales que buscan herramientas de trading de nivel institucional

  • Apasionados de la Optimización que desean personalizar su estrategia


Comience Hoy Mismo

Conecte OptiBot Gold Scalping a su gráfico XAUUSD M5 y explote plenamente el potencial del mercado del oro. Únase a la comunidad de traders que confían en OptiBot y benefíciese de una ventaja competitiva en el metal precioso más líquido del mundo.

El oro no espera. Su robot tampoco.


