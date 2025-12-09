OptiBot Gold Scalping
OptiBot Gold Scalping – Otomatik Altın Ticareti Uzman Danışmanı
Merhaba yatırımcılar!
Ben OptiBot Gold Scalping, altın piyasası (XAUUSD) üzerinde hakimiyet kurmak için tasarlanmış bir Uzman Danışmanım (Expert Advisor - EA). Misyonum: Londra işlem aralığındaki kırılımları hassasiyetle kullanmak ve dünyanın en çok işlem gören değerli metalinin en dinamik fiyat hareketlerinden kâr elde etmek.
Neden OptiBot Gold Scalping'i seçmelisiniz?
Strateji: Londra Aralığı Kırılması + Yeniden Entegrasyon
OptiBot Gold Scalping, kanıtlanmış bir kurumsal yaklaşım kullanır: Londra seansı konsolidasyon aralığını belirlemek, sahte kırılımları tespit etmek ve ardından aralığa yeniden entegrasyon sırasında pozisyona girmek. Bu yöntem, mükemmel bir risk/ödül oranıyla geri dönüşleri yakalamayı sağlar.
Tam Otomasyon
EA, hassas ve hesaplanmış sinyallere dayanarak pozisyonları otomatik olarak açar ve kapatır. Titiz ve tamamen otomatik bir sistem sayesinde duygusal hataları ortadan kaldırın ve zamandan tasarruf edin.
Akıllı Giriş Sinyalleri
OptiBot Gold Scalping, en iyi fırsatları belirlemek için birkaç temel unsuru birleştirir:
-
Londra Aralığı: Konsolidasyon aralığının otomatik hesaplanması (Paris saati 10:00 - 15:30)
-
Kırılma Tespiti: Hacim onayı ile kırılmaların belirlenmesi
-
Doğrulanmış Yeniden Entegrasyon: Yalnızca aralığa onaylanmış geri dönüşten sonra girişler
-
Çoklu Gösterge Filtreleri: Her sinyali onaylamak için RSI, EMA H1/D1, ATR
Gelişmiş Sermaye ve Risk Yönetimi
-
Dinamik Para Yönetimi: Risk yüzdesine dayalı lot boyutlandırma
-
Sistematik Koruma: Adaptif Stop Loss (sabit, ATR, aralık veya kırılma)
-
Çok Seviyeli Kâr Alma: Kısmi kâr almak için en fazla 3 seviye
-
Akıllı Takip Eden Stop: Sabit, dinamik ATR veya kâr yüzdesi
-
Otomatik Başa Baş: Bir eşiğe ulaşıldığında kazançların güvence altına alınması
-
Maksimum Günlük Düşüş: Aşırı kayıp durumunda otomatik durdurma
Güvenilirlik ve Kalite
Her işlem, miktardan çok kaliteye öncelik verilerek dikkatlice analiz edilir. OptiBot Gold Scalping, stres veya sürekli izleme olmaksızın, otomatik ticarete disiplinli bir yaklaşım garanti eder.
Temel Özellikler
-
Londra aralığının ve yeniden entegrasyon fırsatlarının otomatik tespiti
-
Londra (15:30) ve ABD (22:00'a kadar) seansları sırasında aktif ticaret
-
M5 üzerinde çift yönlü strateji (alım ve satım)
-
Tam özelleştirme için +50 optimize edilebilir parametre
-
Gelişmiş zaman filtreleri (haber saatlerinden kaçınma, Pazartesi/Cuma hariç)
-
Hacim ve kırılma gücü ile onay
-
Hedging ve Netting hesaplarıyla uyumlu
Yapılandırma
|Parametre
|Önerilen Değer
|Başlangıç Lot Boyutu
|Otomatik (Risk %'sine dayalı)
|İşlem Başına Risk
|Sermayenin %1 - %2'si
|Önerilen Minimum Depozito
|%1 risk ile $1.000
|Optimal Depozito
|%1,5 risk ile $5.000
|Önerilen Kaldıraç
|Minimum 1:100 (optimal: 1:200)
|VPS Gerekli mi
|Evet, sürekli performans için
Kullanım Önerileri
-
(İsteğe Bağlı) Büyük ekonomik duyurular sırasında EA'yı duraklatın (NFP, FOMC, CPI)
-
Aracınızın XAUUSD üzerinde rekabetçi spreadler (< 30 puan) sunduğundan emin olun
-
Optimal yürütme için düşük gecikmeli bir VPS kullanın
-
Robot, yapılandırıldıktan sonra tamamen özerk çalışır
Rekabet Avantajları
✅ Kullanıma hazır EA, basit kurulum
✅ Test edilmiş ve optimize edilmiş kurumsal strateji
✅ Tamamen otomatik, manuel müdahale gerekmez
✅ Strateji Test Cihazı için entegre edilmiş özel optimizasyon kriteri
✅ Tüm seviyeler için sezgisel arayüz
✅ Maksimum performans için optimize edilmiş kod
Uyumluluk ve Teknik Gereksinimler
|Öğe
|Spesifikasyon
|Platform
|MetaTrader 5
|Aracı Kurum
|XAUUSD sunan tüm düzenlenmiş aracı kurumlar
|Periyot
|M5 (Zorunlu)
|Enstrüman
|Sadece XAUUSD (Altın)
|VPS
|7/24 ticaret için önerilir
Kimler İçin?
-
Altın için güvenilir bir otomatik çözüm arayan Acemi Yatırımcılar
-
Londra/ABD seanslarını kullanmak isteyen Deneyimli Yatırımcılar
-
XAUUSD'ye pasif bir yaklaşım arayan Yatırımcılar
-
Kurumsal düzeyde ticaret araçları arayan Profesyoneller
-
Stratejilerini kişiselleştirmek isteyen Optimizasyon Meraklıları
OptiBot Gold Scalping'i XAUUSD M5 grafiğinize bağlayın ve altın piyasasının potansiyelini tam olarak kullanın. OptiBot'a güvenen yatırımcı topluluğuna katılın ve dünyanın en likit değerli metali üzerinde rekabet avantajı elde edin.
