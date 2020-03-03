OptiBot Gold Scalping

OptiBot Gold Scalping – 黄金自动交易智能交易系统

各位交易员，大家好！

我是 OptiBot Gold Scalping，一款旨在主导黄金市场 (XAUUSD) 的智能交易系统 (EA)。我的使命：精准利用伦敦盘区间突破，并从全球交易量最大的贵金属最具活力的价格变动中获利。

重要提示： 购买后，请访问 optibot-trading.com，获取我们的指南和优化建议。


为什么选择 OptiBot 黄金倒卖？

战略： 伦敦区间突破 + 重新整合

OptiBot Gold Scalping 采用久经考验的机构方法：识别伦敦交易时段的盘整区间，检测虚假突破，然后在价格重新整合回区间时入场。此方法能以极佳的风险/回报比捕捉反转。

完全自动化

EA 根据精确计算的信号自动开仓和平仓。通过一套严谨且完全自动化的系统，消除情绪化错误并节省时间。


智能入场信号

OptiBot Gold Scalping 结合了几个关键要素来识别最佳机会：

  • 伦敦区间 : 自动计算盘整区间（巴黎时间 10:00 - 15:30）

  • 突破检测 : 识别带成交量确认的突破

  • 有效重新整合 : 仅在确认返回区间后才入场

  • 多指标过滤 : RSI、EMA H1/D1、ATR 确认每个信号


先进的资金和风险管理

  • 动态 Money Management : 根据风险百分比计算头寸大小

  • 系统性保护 : 自适应止损（固定、ATR、区间或突破）

  • 多级 Take Profit : 最多 3 个级别进行部分止盈

  • 智能 Trailing Stop : 固定、动态 ATR 或利润百分比

  • 自动 Breakeven : 达到阈值后立即锁定收益

  • 最大每日 Drawdown : 损失过度时自动停止


可靠性和质量

每笔交易都经过仔细分析，注重质量而非数量。OptiBot Gold Scalping 确保自动化交易具有纪律性，无压力，无需持续监控。


主要特点

  • 自动检测伦敦区间和重新整合机会

  • 伦敦 (15:30)美国 (直至 22:00) 交易时段活跃交易

  • M5 上的双向策略（买入和卖出）

  • +50 个可优化参数，实现完全个性化

  • 高级时间过滤器（避免新闻发布时间，排除周一/周五）

  • 通过成交量和突破强度进行确认

  • 兼容对冲 (Hedging) 和净额结算 (Netting) 账户


配置

参数 建议值
初始手数大小 自动（基于风险百分比）
每笔交易风险 资本的 1% - 2%
推荐最低存款 $1,000（1% 风险）
最佳存款 $5,000（1.5% 风险）
推荐杠杆 最低 1:100（最佳：1:200）
是否需要 VPS 是，为了持续运行


使用建议

  • （可选）在重大经济新闻（NFP、FOMC、CPI）发布期间暂停 EA

  • 确保您的经纪商提供具竞争力的 XAUUSD 点差（< 30 点）

  • 使用低延迟 VPS 以实现最佳执行

  • 机器人配置完成后完全自主运行


竞争优势

✅ EA 即插即用，安装简单

✅ 经过测试和优化的机构策略

✅ 完全自动化，无需人工干预

✅ 集成自定义优化标准，适用于 Strategy Tester

✅ 适用于所有水平的直观界面

✅ 优化代码，实现最大性能


兼容性和技术要求

元素 规格
平台 MetaTrader 5
经纪商 所有提供 XAUUSD 的受监管经纪商
周期 M5 (必需)
交易品种 仅 XAUUSD (黄金)
VPS 推荐用于 24/7 交易


适合人群？

  • 寻求可靠黄金自动化解决方案的新手交易员

  • 希望利用伦敦/美国交易时段的经验丰富的交易员

  • 寻求 XAUUSD 被动投资方法的投资者

  • 寻求机构级交易工具的专业人士

  • 希望个性化其策略的优化爱好者


立即开始

将 OptiBot Gold Scalping 连接到您的 XAUUSD M5 图表，充分利用黄金市场的潜力。加入信任 OptiBot 的交易员社区，在全球流动性最高的贵金属上获得竞争优势。

黄金不等人。您的机器人也一样。


