OptiBot Gold Scalping – Expert Advisor en trading automatisé sur l'Or

Bonjour les traders !

Je suis OptiBot Gold Scalping, un Expert Advisor (EA) conçu pour dominer le marché de l'or (XAUUSD). Ma mission : exploiter avec précision les cassures du range de Londres et capitaliser sur les mouvements de prix les plus dynamiques du métal précieux le plus tradé au monde.

Pourquoi choisir OptiBot Gold Scalping ?

Strategy: London Range Breakout + Réintégration

OptiBot Gold Scalping utilise une approche institutionnelle éprouvée : identifier la plage de consolidation de la session de Londres, détecter les fausses éruptions, puis entrer en position lors de la réintégration dans la plage. Cette méthode permet de capturer les retours avec un excellent rapport risque/récompense.





Automatisation complète

L'EA ouvre et ferme automatiquement les positions en fonction de signaux précis et calculés. Éliminez les erreurs émotionnelles et gagnez du temps grâce à un système rigoureux et entièrement automatisé.





Signaux d'entrée intelligents

OptiBot Gold Scalping combine plusieurs éléments clés pour identifier les meilleures opportunités :

Range de Londres : Calcul automatique du range de consolidation (10h00-15h30 heure Paris)

Détection des éruptions : Identification des cassures avec confirmation de volume

Réintégration validée : Entrées uniquement après retour confirmé dans la gamme

Filtres multi-indicateurs : RSI, EMA H1/D1, ATR pour confirmer chaque signal





Gestion avancée du capital et des risques

Money Management dynamique : Dimensionnement des lots basé sur le pourcentage de risque

Protection systématique : Stop Loss adaptatif (fixe, ATR, range ou breakout)

Take Profit multi-niveaux : Jusqu'à 3 niveaux de prise de profit partiel

Trailing Stop intelligent : Fixe, ATR dynamique ou pourcentage du profit

Breakeven automatique : Sécurisation des gains dès l'atteinte d'un seuil

Drawdown journalier max : Arrêt automatique en cas de perte excessive





Fiabilité et qualité

Chaque transaction est soigneusement analysée, privilégiant la qualité à la quantité. OptiBot Gold Scalping garantit une approche disciplinée du trading automatisé, sans stress ni surveillance constante.





Caractéristiques principales

Détection automatique du range de Londres et des opportunités de réintégration

Trading actif pendant les sessions Londres (15h30) et USA (jusqu'à 22h00)

Stratégie bi-directionnelle (achat et vente) sur M5

+50 paramètres optimisables pour une personnalisation totale

Filtres temporels avancés (évitement des heures de news, exclusion lundi/vendredi)

Confirmation par volume et force du breakout

Compatible avec les comptes Hedging et Netting





Configuration

Paramètre Valeur recommandée Taille initiale du lot Automatique (basé sur le risque %) Risque par échange 1 % - 2 % du capital Dépôt minimum recommandé $1 000 avec risque à 1% Dépôt optimal $5 000 avec risque à 1,5 % Effet de levier recommandé minimum 1:100 (optimal : 1:200) VPS requis Oui, pour des performances continues





Recommandations d'utilisation

(Optionnel) Mettez l'EA en pause lors des annonces économiques majeures (NFP, FOMC, CPI)

Assurez-vous que votre courtier propose des spreads compétitifs sur XAUUSD (< 30 points)

Utilisez un VPS avec latence faible pour une exécution optimale

Le robot fonctionne de manière totalement autonome une fois configuré

Avantages concurrentiels

✅ EA prêt à l'emploi, installation simple

✅ Stratégie institutionnelle testée et optimisée

✅ Entièrement automatisé, aucune intervention manuelle requise

✅ Critère d'optimisation personnalisé intégré pour le Strategy Tester

✅ Interface intuitive pour tous les niveaux

✅ Code optimisé pour des performances maximales





Compatibilité et exigences techniques

Élément Spécification Plateforme MetaTrader 5 Courtier Tous les courtiers régulés proposant XAUUSD Période M5 (obligatoire) Instrument XAUUSD (Or) uniquement VPS Recommandé pour le trading 24h/24





À qui s'adresse-t-il ?

Traders débutants à la recherche d'une solution automatisée fiable sur l'or

Traders expérimentés souhaitant exploiter les sessions Londres/USA

Investisseurs à la recherche d'une approche passive sur le XAUUSD

Professionnels à la recherche d'outils de trading de niveau institutionnel

Passionnés d'optimisation souhaitant personnaliser leur stratégie

Commencez dès aujourd'hui

Connectez OptiBot Gold Scalping à votre graphique XAUUSD M5 et exploitez pleinement le potentiel du marché de l'or. Rejoignez la communauté des traders qui font confiance à OptiBot et bénéficiez d'un avantage compétitif sur le métal précieux le plus liquide au monde.

