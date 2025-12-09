OptiBot Gold Scalping
- Experts
- Alix Boccacino
- Version: 1.0
- Activations: 5
OptiBot Gold Scalping – Expert Advisor en trading automatisé sur l'Or
Bonjour les traders !
Je suis OptiBot Gold Scalping, un Expert Advisor (EA) conçu pour dominer le marché de l'or (XAUUSD). Ma mission : exploiter avec précision les cassures du range de Londres et capitaliser sur les mouvements de prix les plus dynamiques du métal précieux le plus tradé au monde.
IMPORTANT : Après votre achat, rendez-vous sur optibot-trading.com pour accéder à nos guides et conseils d'optimisation.
Pourquoi choisir OptiBot Gold Scalping ?
Strategy: London Range Breakout + Réintégration
OptiBot Gold Scalping utilise une approche institutionnelle éprouvée : identifier la plage de consolidation de la session de Londres, détecter les fausses éruptions, puis entrer en position lors de la réintégration dans la plage. Cette méthode permet de capturer les retours avec un excellent rapport risque/récompense.
Automatisation complète
L'EA ouvre et ferme automatiquement les positions en fonction de signaux précis et calculés. Éliminez les erreurs émotionnelles et gagnez du temps grâce à un système rigoureux et entièrement automatisé.
Signaux d'entrée intelligents
OptiBot Gold Scalping combine plusieurs éléments clés pour identifier les meilleures opportunités :
-
Range de Londres : Calcul automatique du range de consolidation (10h00-15h30 heure Paris)
-
Détection des éruptions : Identification des cassures avec confirmation de volume
-
Réintégration validée : Entrées uniquement après retour confirmé dans la gamme
-
Filtres multi-indicateurs : RSI, EMA H1/D1, ATR pour confirmer chaque signal
Gestion avancée du capital et des risques
-
Money Management dynamique : Dimensionnement des lots basé sur le pourcentage de risque
-
Protection systématique : Stop Loss adaptatif (fixe, ATR, range ou breakout)
-
Take Profit multi-niveaux : Jusqu'à 3 niveaux de prise de profit partiel
-
Trailing Stop intelligent : Fixe, ATR dynamique ou pourcentage du profit
-
Breakeven automatique : Sécurisation des gains dès l'atteinte d'un seuil
-
Drawdown journalier max : Arrêt automatique en cas de perte excessive
Fiabilité et qualité
Chaque transaction est soigneusement analysée, privilégiant la qualité à la quantité. OptiBot Gold Scalping garantit une approche disciplinée du trading automatisé, sans stress ni surveillance constante.
Caractéristiques principales
-
Détection automatique du range de Londres et des opportunités de réintégration
-
Trading actif pendant les sessions Londres (15h30) et USA (jusqu'à 22h00)
-
Stratégie bi-directionnelle (achat et vente) sur M5
-
+50 paramètres optimisables pour une personnalisation totale
-
Filtres temporels avancés (évitement des heures de news, exclusion lundi/vendredi)
-
Confirmation par volume et force du breakout
-
Compatible avec les comptes Hedging et Netting
Configuration
|Paramètre
|Valeur recommandée
|Taille initiale du lot
|Automatique (basé sur le risque %)
|Risque par échange
|1 % - 2 % du capital
|Dépôt minimum recommandé
|$1 000 avec risque à 1%
|Dépôt optimal
|$5 000 avec risque à 1,5 %
|Effet de levier recommandé
|minimum 1:100 (optimal : 1:200)
|VPS requis
|Oui, pour des performances continues
Recommandations d'utilisation
-
(Optionnel) Mettez l'EA en pause lors des annonces économiques majeures (NFP, FOMC, CPI)
-
Assurez-vous que votre courtier propose des spreads compétitifs sur XAUUSD (< 30 points)
-
Utilisez un VPS avec latence faible pour une exécution optimale
-
Le robot fonctionne de manière totalement autonome une fois configuré
Avantages concurrentiels
✅ EA prêt à l'emploi, installation simple
✅ Stratégie institutionnelle testée et optimisée
✅ Entièrement automatisé, aucune intervention manuelle requise
✅ Critère d'optimisation personnalisé intégré pour le Strategy Tester
✅ Interface intuitive pour tous les niveaux
✅ Code optimisé pour des performances maximales
Compatibilité et exigences techniques
|Élément
|Spécification
|Plateforme
|MetaTrader 5
|Courtier
|Tous les courtiers régulés proposant XAUUSD
|Période
|M5 (obligatoire)
|Instrument
|XAUUSD (Or) uniquement
|VPS
|Recommandé pour le trading 24h/24
À qui s'adresse-t-il ?
-
Traders débutants à la recherche d'une solution automatisée fiable sur l'or
-
Traders expérimentés souhaitant exploiter les sessions Londres/USA
-
Investisseurs à la recherche d'une approche passive sur le XAUUSD
-
Professionnels à la recherche d'outils de trading de niveau institutionnel
-
Passionnés d'optimisation souhaitant personnaliser leur stratégie
Commencez dès aujourd'hui
Connectez OptiBot Gold Scalping à votre graphique XAUUSD M5 et exploitez pleinement le potentiel du marché de l'or. Rejoignez la communauté des traders qui font confiance à OptiBot et bénéficiez d'un avantage compétitif sur le métal précieux le plus liquide au monde.
L'or n'attend pas. Votre robot non plus.