OptiBot Gold Scalping

OptiBot Gold Scalping – ゴールド自動取引エキスパートアドバイザー

トレーダーの皆様、こんにちは！

私は OptiBot Gold Scalping です。ゴールド市場 (XAUUSD) を支配するために設計されたエキスパートアドバイザー (EA) です。私の使命は、ロンドンレンジのブレイクアウトを正確に利用し、世界で最も取引されている貴金属の最もダイナミックな価格変動から収益を上げることです。

重要: ご購入後、ガイドと最適化のヒントにアクセスするために optibot-trading.com をご覧ください。

OptiBot Gold Scalping を選ぶ理由

戦略： ロンドンレンジブレイクアウト + 再統合

OptiBot Gold Scalping は、実績のある機関投資家向けのアプローチを使用します。ロンドンセッションのレンジを特定し、フェイクブレイクアウトを検出し、レンジへの再統合時にポジションに入ります。この方法は、優れたリスク/リワード比で反転を捉えることを可能にします。


完全自動化

EA は、正確に計算されたシグナルに基づいてポジションを自動的に開閉します。厳格で完全に自動化されたシステムにより、感情的なエラーを排除し、時間を節約します。


インテリジェントなエントリーシグナル

OptiBot Gold Scalping は、最適な機会を特定するためにいくつかの重要な要素を組み合わせます。

  • ロンドンレンジ: 統合レンジの自動計算（パリ時間 10:00 - 15:30）

  • ブレイクアウト検出: ボリューム確認を伴うブレイクアウトの識別

  • 検証済み再統合: レンジへの復帰が確認された後のみエントリー

  • マルチインジケーターフィルター: 各シグナルを確認するための RSI、EMA H1/D1、ATR


高度な資本およびリスク管理

  • ダイナミックな資金管理: リスクのパーセンテージに基づいたロットサイズ調整

  • 体系的な保護: 適応型ストップロス（固定、ATR、レンジ、またはブレイクアウト）

  • マルチレベルテイクプロフィット: 最大 3 レベルの部分的な利益確定

  • インテリジェントトレーリングストップ: 固定、ダイナミック ATR、または利益のパーセンテージ

  • 自動ブレイクイーブン: 閾値に達するとすぐに利益を確保

  • 最大日次ドローダウン: 過度な損失の場合に自動停止


信頼性と品質

各取引は慎重に分析され、量よりも質を優先します。OptiBot Gold Scalping は、ストレスや絶え間ない監視なしに、自動取引への規律あるアプローチを保証します。


主な機能

  • ロンドンレンジと再統合の機会の自動検出

  • ロンドン (15:30) および 米国 (22:00まで) のセッション中にアクティブに取引

  • M5 での双方向戦略（買いと売り）

  • 完全なカスタマイズのための +50 の最適化可能なパラメーター

  • 高度な時間フィルター（ニュース時間帯の回避、月曜/金曜の除外）

  • ボリュームとブレイクアウトの強度による確認

  • ヘッジ口座およびネッティング口座に対応

設定

パラメーター 推奨値
初期ロットサイズ 自動（リスク % に基づく）
取引ごとのリスク 資本の 1% - 2%
推奨される最低入金 $1,000（リスク 1%）
最適な入金 $5,000（リスク 1.5%）
推奨レバレッジ 最小 1:100（最適：1:200）
VPS が必要か はい、継続的なパフォーマンスのため


使用上の推奨事項

  • (オプション) 主要な経済ニュース（NFP、FOMC、CPI）の際には EA を一時停止してください

  • ブローカーが XAUUSD で競争力のあるスプレッド（30 ポイント未満）を提供していることを確認してください

  • 最適な実行のために低遅延の VPS を使用してください

  • ロボットは設定後、完全に自律的に動作します


競争上の優位性

✅ すぐに使用できる EA、簡単なインストール

✅ テストされ最適化された機関投資家向け戦略

✅ 完全自動化、手動介入は不要

✅ ストラテジーテスター用のカスタム最適化基準が統合されています

✅ すべてのレベルに対応した直感的なインターフェース

✅ 最大限のパフォーマンスのために最適化されたコード


互換性と技術要件

要素 仕様
プラットフォーム MetaTrader 5
ブローカー XAUUSD を提供するすべての規制されたブローカー
期間 M5 (必須)
商品 XAUUSD (ゴールド) のみ
VPS 24 時間年中無休の取引に推奨


対象者

  • ゴールド向けの信頼できる自動ソリューションを探している初心者トレーダー

  • ロンドン/米国セッションを利用したい経験豊富なトレーダー

  • XAUUSD への受動的なアプローチを探している投資家

  • 機関投資家レベルの取引ツールを探しているプロフェッショナル

  • 自分の戦略をカスタマイズしたい最適化愛好家


今すぐ始めましょう

OptiBot Gold Scalping を XAUUSD M5 チャートに接続し、ゴールド市場の可能性を最大限に活用してください。OptiBot を信頼するトレーダーのコミュニティに参加し、世界で最も流動性の高い貴金属で競争上の優位性を獲得してください。

ゴールドは待たない。あなたのロボットも。


