OptiBot Gold Scalping – Expert Advisor em Trading Automatizado de Ouro

Olá, traders!

Eu sou o OptiBot Gold Scalping, um Expert Advisor (EA) projetado para dominar o mercado de ouro (XAUUSD). Minha missão: explorar com precisão as quebras do range de Londres e capitalizar os movimentos de preços mais dinâmicos do metal precioso mais negociado do mundo.

IMPORTANTE: Após a sua compra, visite optibot-trading.com para aceder aos nossos guias e dicas de otimização.

Por que escolher o OptiBot Gold Scalping?

Estratégia: Quebra do Range de Londres + Reintegração

O OptiBot Gold Scalping utiliza uma abordagem institucional comprovada: identificar o range de consolidação da sessão de Londres, detetar falsos rompimentos e, em seguida, entrar em posição aquando da reintegração no range. Este método permite capturar reversões com uma excelente relação risco/recompensa.





Automação Completa

O EA abre e fecha automaticamente posições com base em sinais precisos e calculados. Elimine erros emocionais e economize tempo com um sistema rigoroso e totalmente automatizado.





Sinais de Entrada Inteligentes

O OptiBot Gold Scalping combina vários elementos chave para identificar as melhores oportunidades:

Range de Londres: Cálculo automático do range de consolidação (10:00 - 15:30 hora de Paris)

Deteção de Rompimentos: Identificação de quebras com confirmação de volume

Reintegração Validada: Entradas apenas após o retorno confirmado ao range

Filtros Multi-Indicadores: RSI, EMA H1/D1, ATR para confirmar cada sinal





Gestão Avançada de Capital e Riscos

Gestão de Dinheiro Dinâmica: Dimensionamento dos lotes com base na percentagem de risco

Proteção Sistemática: Stop Loss adaptativo (fixo, ATR, range ou rompimento)

Take Profit Multi-Níveis: Até 3 níveis para realização parcial de lucros

Trailing Stop Inteligente: Fixo, ATR dinâmico ou percentagem do lucro

Breakeven Automático: Proteção dos ganhos ao atingir um limite

Drawdown Diário Máximo: Paragem automática em caso de perda excessiva





Fiabilidade e Qualidade

Cada transação é cuidadosamente analisada, privilegiando a qualidade em detrimento da quantidade. O OptiBot Gold Scalping garante uma abordagem disciplinada do trading automatizado, sem stress ou vigilância constante.





Características Principais

Deteção automática do range de Londres e oportunidades de reintegração

Trading ativo durante as sessões Londres (15:30) e EUA (até às 22:00)

Estratégia bi-direcional (compra e venda) em M5

+50 parâmetros otimizáveis para personalização total

Filtros temporais avançados (evitar horas de notícias, exclusão segunda/sexta)

Confirmação por volume e força do rompimento

Compatível com contas Hedging e Netting





Configuração

Parâmetro Valor Recomendado Tamanho Inicial do Lote Automático (baseado na % de risco) Risco por Negócio 1% - 2% do capital Depósito Mínimo Recomendado $1,000 com 1% de risco Depósito Ideal $5,000 com 1.5% de risco Alavancagem Recomendada Mínimo 1:100 (ideal: 1:200) VPS Necessário Sim, para desempenho contínuo





Recomendações de Uso

(Opcional) Pause o EA durante os principais anúncios económicos (NFP, FOMC, CPI)

Certifique-se de que o seu corretor oferece spreads competitivos no XAUUSD (< 30 pontos)

Utilize um VPS com baixa latência para uma execução ideal

O robô funciona de forma totalmente autónoma após a configuração





Vantagens Competitivas

✅ EA pronto a usar, instalação simples

✅ Estratégia institucional testada e otimizada

✅ Totalmente automatizado, não requer intervenção manual

✅ Critério de otimização personalizado integrado para o Strategy Tester

✅ Interface intuitiva para todos os níveis

✅ Código otimizado para desempenho máximo





Compatibilidade e Requisitos Técnicos

Elemento Especificação Plataforma MetaTrader 5 Corretor Todos os corretores regulamentados que oferecem XAUUSD Período M5 (Obrigatório) Instrumento Apenas XAUUSD (Ouro) VPS Recomendado para trading 24/7





A quem se destina?

Traders Iniciantes à procura de uma solução automatizada fiável para o ouro

Traders Experientes que procuram explorar as sessões de Londres/EUA

Investidores que procuram uma abordagem passiva ao XAUUSD

Profissionais que procuram ferramentas de trading de nível institucional

Entusiastas da Otimização que desejam personalizar a sua estratégia





