OptiBot Gold Scalping

OptiBot Gold Scalping – Expert Advisor em Trading Automatizado de Ouro

Olá, traders!

Eu sou o OptiBot Gold Scalping, um Expert Advisor (EA) projetado para dominar o mercado de ouro (XAUUSD). Minha missão: explorar com precisão as quebras do range de Londres e capitalizar os movimentos de preços mais dinâmicos do metal precioso mais negociado do mundo.

IMPORTANTE: Após a sua compra, visite optibot-trading.com para aceder aos nossos guias e dicas de otimização.

Por que escolher o OptiBot Gold Scalping?

Estratégia: Quebra do Range de Londres + Reintegração

O OptiBot Gold Scalping utiliza uma abordagem institucional comprovada: identificar o range de consolidação da sessão de Londres, detetar falsos rompimentos e, em seguida, entrar em posição aquando da reintegração no range. Este método permite capturar reversões com uma excelente relação risco/recompensa.


Automação Completa

O EA abre e fecha automaticamente posições com base em sinais precisos e calculados. Elimine erros emocionais e economize tempo com um sistema rigoroso e totalmente automatizado.


Sinais de Entrada Inteligentes

O OptiBot Gold Scalping combina vários elementos chave para identificar as melhores oportunidades:

  • Range de Londres: Cálculo automático do range de consolidação (10:00 - 15:30 hora de Paris)

  • Deteção de Rompimentos: Identificação de quebras com confirmação de volume

  • Reintegração Validada: Entradas apenas após o retorno confirmado ao range

  • Filtros Multi-Indicadores: RSI, EMA H1/D1, ATR para confirmar cada sinal


Gestão Avançada de Capital e Riscos

  • Gestão de Dinheiro Dinâmica: Dimensionamento dos lotes com base na percentagem de risco

  • Proteção Sistemática: Stop Loss adaptativo (fixo, ATR, range ou rompimento)

  • Take Profit Multi-Níveis: Até 3 níveis para realização parcial de lucros

  • Trailing Stop Inteligente: Fixo, ATR dinâmico ou percentagem do lucro

  • Breakeven Automático: Proteção dos ganhos ao atingir um limite

  • Drawdown Diário Máximo: Paragem automática em caso de perda excessiva


Fiabilidade e Qualidade

Cada transação é cuidadosamente analisada, privilegiando a qualidade em detrimento da quantidade. O OptiBot Gold Scalping garante uma abordagem disciplinada do trading automatizado, sem stress ou vigilância constante.


Características Principais

  • Deteção automática do range de Londres e oportunidades de reintegração

  • Trading ativo durante as sessões Londres (15:30) e EUA (até às 22:00)

  • Estratégia bi-direcional (compra e venda) em M5

  • +50 parâmetros otimizáveis para personalização total

  • Filtros temporais avançados (evitar horas de notícias, exclusão segunda/sexta)

  • Confirmação por volume e força do rompimento

  • Compatível com contas Hedging e Netting


Configuração

Parâmetro Valor Recomendado
Tamanho Inicial do Lote Automático (baseado na % de risco)
Risco por Negócio 1% - 2% do capital
Depósito Mínimo Recomendado $1,000 com 1% de risco
Depósito Ideal $5,000 com 1.5% de risco
Alavancagem Recomendada Mínimo 1:100 (ideal: 1:200)
VPS Necessário Sim, para desempenho contínuo


Recomendações de Uso

  • (Opcional) Pause o EA durante os principais anúncios económicos (NFP, FOMC, CPI)

  • Certifique-se de que o seu corretor oferece spreads competitivos no XAUUSD (< 30 pontos)

  • Utilize um VPS com baixa latência para uma execução ideal

  • O robô funciona de forma totalmente autónoma após a configuração


Vantagens Competitivas

✅ EA pronto a usar, instalação simples

✅ Estratégia institucional testada e otimizada

✅ Totalmente automatizado, não requer intervenção manual

✅ Critério de otimização personalizado integrado para o Strategy Tester

✅ Interface intuitiva para todos os níveis

✅ Código otimizado para desempenho máximo


Compatibilidade e Requisitos Técnicos

Elemento Especificação
Plataforma MetaTrader 5
Corretor Todos os corretores regulamentados que oferecem XAUUSD
Período M5 (Obrigatório)
Instrumento Apenas XAUUSD (Ouro)
VPS Recomendado para trading 24/7


A quem se destina?

  • Traders Iniciantes à procura de uma solução automatizada fiável para o ouro

  • Traders Experientes que procuram explorar as sessões de Londres/EUA

  • Investidores que procuram uma abordagem passiva ao XAUUSD

  • Profissionais que procuram ferramentas de trading de nível institucional

  • Entusiastas da Otimização que desejam personalizar a sua estratégia


Comece Hoje Mesmo

Ligue o OptiBot Gold Scalping ao seu gráfico XAUUSD M5 e explore totalmente o potencial do mercado de ouro. Junte-se à comunidade de traders que confiam no OptiBot e beneficie de uma vantagem competitiva no metal precioso mais líquido do mundo.

O ouro não espera. O seu robô também não.


