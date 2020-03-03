OptiBot Gold Scalping – Экспертный Советник для Автоматизированной Торговли Золотом

Здравствуйте, трейдеры!

Я — OptiBot Gold Scalping, экспертный советник (EA), разработанный для доминирования на рынке золота (XAUUSD). Моя миссия: точно использовать пробои лондонского диапазона и извлекать выгоду из самых динамичных ценовых движений самого торгуемого драгоценного металла в мире.

ВАЖНО: После покупки посетите optibot-trading.com, чтобы получить доступ к нашим руководствам и советам по оптимизации.

Почему стоит выбрать OptiBot Gold Scalping?

Strategy: Пробой Лондонского Диапазона + Реинтеграция

OptiBot Gold Scalping использует проверенный институциональный подход: определение диапазона консолидации лондонской сессии, обнаружение ложных пробоев, а затем вход в позицию при реинтеграции обратно в диапазон. Этот метод позволяет зафиксировать развороты с отличным соотношением риска и прибыли.





Полная Автоматизация

Экспертный советник автоматически открывает и закрывает позиции на основе точных и расчетных сигналов. Исключите эмоциональные ошибки и сэкономьте время благодаря строгой и полностью автоматизированной системе.

Интеллектуальные Сигналы Входа

OptiBot Gold Scalping объединяет несколько ключевых элементов для выявления лучших возможностей:

Лондонский Диапазон : Автоматический расчет диапазона консолидации (10:00–15:30 по парижскому времени)

Обнаружение Пробоев : Идентификация пробоев с подтверждением объемом

Подтвержденная Реинтеграция : Входы только после подтвержденного возврата в диапазон

Фильтры По Нескольким Индикаторам : RSI, EMA H1/D1, ATR для подтверждения каждого сигнала

Усовершенствованное Управление Капиталом и Рисками

Динамическое Money Management : Расчет размера лота на основе процентного риска

Систематическая Защита : Адаптивный Стоп Лосс (фиксированный, ATR, диапазон или пробой)

Многоуровневый Take Profit : До 3 уровней частичной фиксации прибыли

Интеллектуальный Trailing Stop : Фиксированный, динамический ATR или процент от прибыли

Автоматический Breakeven : Закрепление прибыли при достижении порога

Максимальная Дневная Просадка : Автоматическая остановка в случае чрезмерной потери





Надежность и Качество

Каждая сделка тщательно анализируется, отдавая приоритет качеству, а не количеству. OptiBot Gold Scalping гарантирует дисциплинированный подход к автоматизированной торговле, без стресса и постоянного контроля.





Основные Характеристики

Автоматическое обнаружение лондонского диапазона и возможностей реинтеграции

Активная торговля во время сессий Лондона (15:30) и США (до 22:00)

Двунаправленная стратегия (покупка и продажа) на M5

+50 оптимизируемых параметров для полной настройки

Продвинутые временные фильтры (избегание часов выхода новостей, исключение понедельника/пятницы)

Подтверждение объемом и силой пробоя

Совместим со счетами Hedging и Netting





Конфигурация

Параметр Рекомендуемое Значение Начальный Размер Лота Автоматический (на основе % риска) Риск на Сделку 1% - 2% от капитала Рекомендуемый Минимальный Депозит $1,000 при риске 1% Оптимальный Депозит $5,000 при риске 1,5% Рекомендуемое Кредитное Плечо Минимум 1:100 (оптимально: 1:200) Требуется VPS Да, для непрерывной работы





Recommandations d'utilisation

(Необязательно) Приостанавливайте работу EA во время крупных экономических новостей (NFP, FOMC, CPI)

Убедитесь, что ваш брокер предлагает конкурентные спреды по XAUUSD (< 30 пунктов)

Используйте VPS с низкой задержкой для оптимального исполнения

Робот работает полностью автономно после настройки





Конкурентные Преимущества

✅ Готовый к использованию EA, простая установка

✅ Протестированная и оптимизированная институциональная стратегия

✅ Полностью автоматизирован, не требует ручного вмешательства

✅ Интегрированный пользовательский критерий оптимизации для Strategy Tester

✅ Интуитивно понятный интерфейс для всех уровней

✅ Оптимизированный код для максимальной производительности





Совместимость и технические требования

Элемент Спецификация Платформа MetaTrader 5 Брокер Все регулируемые брокеры, предлагающие XAUUSD Период M5 (обязательно) Инструмент Только XAUUSD (Золото) VPS Рекомендуется для круглосуточной торговли





Для кого это?

Начинающие Трейдеры , ищущие надежное автоматизированное решение для золота

Опытные Трейдеры , желающие использовать лондонскую/американскую сессии

Инвесторы , ищущие пассивный подход к XAUUSD

Профессионалы , ищущие торговые инструменты институционального уровня

Энтузиасты Оптимизации , желающие настроить свою стратегию





Начните Сегодня

Подключите OptiBot Gold Scalping к своему графику XAUUSD M5 и полностью используйте потенциал рынка золота. Присоединяйтесь к сообществу трейдеров, доверяющих OptiBot, и получите конкурентное преимущество на самом ликвидном драгоценном металле в мире.

Золото не ждет. Ваш робот тоже.